Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17'nin canlı renkleri görüntülendi: İşte tasarımı

    Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 modelinin renk seçenekleri sızdırıldı. Bu yılki model, iki yeni renkle geliyor. İşte görüntüler...        

    iPhone 17'nin canlı renkleri görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki sonbahar aylarında duyuracağı iPhone 17 serisi hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bilmeyenler için bu yılki temel modelde sunulacak yeni renkler arasında mor ve yeşil de olacak. Son olarak yeni bir sızıntıda, bu renklerin nasıl görüneceği ortaya çıktı. İşte görüntüler...

    iPhone 17'nin canlı renkleri görüntülendi

    Apple'ın bir sonraki amiral gemisi iPhone 17 için renk seçenekleri netleşmeye başladı. Hatırlanacak olursa iPhone 16, Siyah, Beyaz, Pembe, Turkuaz ve Ultramarin gibi renklerle piyasaya sürülmüştü. iPhone 17'de ise bu seçenekler, Siyah, Beyaz, Çelik Grisi, Yeşil, Mor ve Açık Mavi olacak. Sızdırılan fotoğraflarda ise, bunlar arasından mor ve yeşil seçeneğini görüyoruz. 

    iPhone 17'nin canlı renkleri görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Görüntülere bakıldığında, yeni seçeneklerin bu yılki seriye canlılık getireceğini söyleyelim. Ancak görünüm tarafında büyük bir değişim yok. Peki renk seçeneklerinin yanı sıra iPhone 17 ile sunulacak yenilikler neler? Bu kez 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla sunulacak. Ancak ekranın ProMotion destekli, değişken yenileme hızına sahip olmayacağı belirtiliyor. 
    iPhone 17'nin canlı renkleri görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bu sayede iOS'te çoklu görev ve yapay zeka odaklı işlemler için daha güçlü bir deneyim sunacak. Öte yandan cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. 

    Son olarak iPhone 17'nin Hindistan'da deneme üretiminin başladığı bilgisi paylaşıldı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    _
    _Luminus_ 30 saniye önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 1 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    forged motor ne demek köpek kovucu cihaz yorumları araba el freni kilitlenmesi superb 1.5 tsi yakıt tüketimi yorumları frene basınca direksiyon titremesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7
    POCO X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum