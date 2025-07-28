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Tam Boyutta Gör Apple'ın önümüzdeki sonbahar aylarında duyuracağı iPhone 17 serisi hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bilmeyenler için bu yılki temel modelde sunulacak yeni renkler arasında mor ve yeşil de olacak. Son olarak yeni bir sızıntıda, bu renklerin nasıl görüneceği ortaya çıktı. İşte görüntüler...

iPhone 17'nin canlı renkleri görüntülendi

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi iPhone 17 için renk seçenekleri netleşmeye başladı. Hatırlanacak olursa iPhone 16, Siyah, Beyaz, Pembe, Turkuaz ve Ultramarin gibi renklerle piyasaya sürülmüştü. iPhone 17'de ise bu seçenekler, Siyah, Beyaz, Çelik Grisi, Yeşil, Mor ve Açık Mavi olacak. Sızdırılan fotoğraflarda ise, bunlar arasından mor ve yeşil seçeneğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Görüntülere bakıldığında, yeni seçeneklerin bu yılki seriye canlılık getireceğini söyleyelim. Ancak görünüm tarafında büyük bir değişim yok. Peki renk seçeneklerinin yanı sıra iPhone 17 ile sunulacak yenilikler neler? Bu kez 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla sunulacak. Ancak ekranın ProMotion destekli, değişken yenileme hızına sahip olmayacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bu sayede iOS'te çoklu görev ve yapay zeka odaklı işlemler için daha güçlü bir deneyim sunacak. Öte yandan cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde.

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Son olarak iPhone 17'nin Hindistan'da deneme üretiminin başladığı bilgisi paylaşıldı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

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iPhone 17'nin canlı renkleri görüntülendi: İşte tasarımı

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