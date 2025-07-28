iPhone 17'nin canlı renkleri görüntülendi: İşte tasarımı

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi iPhone 17 için renk seçenekleri netleşmeye başladı. Hatırlanacak olursa iPhone 16, Siyah, Beyaz, Pembe, Turkuaz ve Ultramarin gibi renklerle piyasaya sürülmüştü. iPhone 17'de ise bu seçenekler, Siyah, Beyaz, Çelik Grisi, Yeşil, Mor ve Açık Mavi olacak. Sızdırılan fotoğraflarda ise, bunlar arasından mor ve yeşil seçeneğini görüyoruz.
Son olarak iPhone 17'nin Hindistan'da deneme üretiminin başladığı bilgisi paylaşıldı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi