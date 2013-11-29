Bu Kış, Mitsubishi Electric Klimalar ile Isınırken Yüklü Faturalara da Dur Deyin!

KlimaPlus, 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek sezonsal verimlilik kriteleri ile uyumlu Mitsubishi Electric Klimalar ile bu kış da ısınmak isteyenler için alternatif bir çözüm sunuyor. Üstelik gerçek konforu ve tasarrufu herkes yaşayabilsin diye, Mitsubishi Electric klimalar KDV ve ÖTV indirimli özel kampanyasıyla tüm KlimaPlus bayi ve satış noktalarında müşterileriyle tanışmayı bekliyor.

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Soğukların kendini hissettirmesiyle KlimaPlus kışı konforlu geçirmek isteyenlere, cazip fırsatlar sunuyor. Kış ayları boyunca sürecek ısınma giderlerinizi, enerjiyi verimli kullanan, tasarruflu Mitsubishi Electric klimalarla minimuma indirebilirsiniz. Üstelik şimdi yeni nesil Mitsubishi Electric klimalar, KDV ve ÖTV indirimi, kredi kartlarına çok özel taksit ve taksit erteleme imkanlarıyla satışa sunuluyor.Mitsubishi Electric Klima konforunu herkes yaşayabilsin diye, yeni nesil Mitsubishi Electric Comfort Inverter serisi klimalar ayda 60TL’den başlayan taksitlerle tüm KlimaPlus bayi ve satış noktalarında müşterileriyle tanışmayı bekliyor.27 Aralık 2013 tarihine kadar arasında alacağınız tüm Kirigamine Zen Inverter, Comfort Inverter ve Deluxe Power Inverter Duvar Tipi Split klimalar kışa özel fiyatlarla KlimaPlus bayilerinde satışa sunuldu.Düşük Dış Hava Sıcaklıklarında IsıtmaIsı pompası çevrimi mantığıyla çalışan klimalar, ısıtma yaparken, dış ortamdaki hava üzerindeki ısıyı soğutucu akışkan vasıtasıyla iç ortama aktarırlar. Klima dış ünitesi ile dış ortam havası üzerinden ısı çekilmesi, hava sıcaklığının düşmesi ile giderek zorlaşır. Bu nedenle iç ortama aktarılacak ısı miktarı azalır. Birçok klima düşük sıcaklıklarda ciddi kapasite kayıpları yaşamaktadır. Bu da insanlarda “klima ile ısıtma yapılmaz” algısını yaratmaktadır. Mitsubishi Electric Zubadan serisi cihazlarda -15°C dış hava sıcaklığına kadar herhangi bir kapasite kaybı yaşanmamaktadır, -25°C dış ortam sıcaklığında ısıtma yapabilmektedir.Mitsubishi Electric Klimalarla Hızlı IsıtmaKlimalar, konvansiyonel (geleneksel) ısıtma sistemlerine göre çok daha kısa tepki süresine sahiptir. Örneğin, kışın dışarıdan eve geldiğinizde, diğer konvansiyonel sistemlerin ortamı istenilen sıcaklığa ulaştırmaları zaman alabilirken, klimalar ile çok daha kısa sürede ısınmaya başlayabilirsiniz. Mitsubishi Electric klimalarda bulunan Powerful modu, klimanın ilk 15 dk. için maksimum kapasite ile çalışmasına imkan tanımaktadır. Böylelikle, odanın istenilen sıcaklığa ulaşması hızlandırılmış olmaktadır.“Türkiye Enerji Verimliliği Standartlarını Yükseltiyor”Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği standartları, önümüzdeki yıldan itibaren ülkemizde de zorunlu hale geliyor. Enerji sınıfları “Sezonsal Verimlilik” olarak adlandırılan yeni kriterlere göre A+, A++, A+++ olmak üzere 3 yeni sınıfı daha içerecek şekilde genişletiliyor. Klimaların enerji sınıflarını mevsimsel çalışma performanslarına göre belirleyen ve yeni bir yöntem olan Sezonsal Verimlilik, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, maksimum tasarruflu klimalar geliştirilmesini amaçlıyor.Mitsubishi Electric’in, yeni enerji yönetmeliğine uygun olarak üretilen klimaları geleceğe şimdiden hazır. Yeni nesil tüm Mitsubishi Electric klimalar Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre A, A+, A++ ve A+++ enerji sınıfında yer alıyor.“Bu A’ler bildiğiniz A’lar değil”Şu anda pazarda A sınıfında yer alan bir klima yeni Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre değerlendirildiğinde daha alt bir enerji sınıfına düşebilecek.Eskiden tek bir çalışma noktasındaki hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilen klimalar şimdi yeni Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre farklı hava sıcaklıklarında da tasarruflu ve performanslı çalışacak şekilde teknolojik özelliklerle donatılarak geliştirildi.Detaylı bilgi için: klimaplus.com.tr