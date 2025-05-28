Xiaomi uzun ömürlü akıllı lambasını tanıttı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Artık ampullerin bile akıllandığı günümüzde üreticiler her alanı rekabete açık hale getirdi. Xiaomi tarafından tanıtılan Smart Led Bulb akıllı ampul hem beyaz hem de RGB aydınlatma yapabiliyor.

Xiaomi Smart Led Bulb özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Smart Led Bulb akıllı ampul beyaz ve renkli olarak tanımlanmış. RGB aydınlatma ile 16 milyon renk desteği sunan lamba, sıcak ve soğuk beyaz tonları da sağlıyor. 10 farklı aydınlatma profili olan lambaya kendi profillerinizi de atayabiliyorsunuz.

Xiaomi giyilebilir pazarın tek hakimi 4 gün önce eklendi

Sıcak sarı tondan parlak beyaz tona kadar 2700K ve 6500K arasında ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. E27 duylara uyumlu olan ampul 8.5W enerji tüketimi ile 806 lümen parlaklığa ulaşabiliyor. Enerji verimliliği ile lamba ömrü 15000 saate kadar çıkıyor.

Matter uyumu ile pek çok farklı akıllı ev platformu ile çalışabilen ampul, Wi-Fi üzerinden kontrol edilebiliyor. 54 gram ağırlığa sahip olan ampul 12.99 Euro olarak Almanya’da satışa sunulmuş durumda.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: