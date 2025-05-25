Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple’ın akıllı ev ekosistemi genişliyor: HomePad için tarih verildi

    Birkaç yıldır sızıntılara konu olan Apple’ın akıllı ev cihazı HomePad, bir kez daha teknoloji gündeminde yer aldı. İddialar, cihazın çok yakında tanıtılabileceğini belirtiyor.

    Apple HomePad konsepti - 9to5Mac Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Cupertino merkezli Apple, son yıllarda bilgisayar, tablet ve akıllı saat gibi taşınabilir bilgisayarlar dışında büyük projeler üzerinde çalışmaya başladı. Bu projelerin bazıları son yıllarda karşımıza çıksa da büyük bir çoğunluğu şirket içinde geliştirilmeye devam ediyor. Bu projelerden biri olan ve son yıllarda birçok tartışmaya konu olan HomePad, bir kez daha sızıntılara konu oldu.

    Apple HomePad, yıl bitmeden tanıtılabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg'in Power On köşesinde Google Nest Hub ve Amazon Echo Show cihazları ile rekabet edecek HomePad cihazı hakkında konuştu. Geçtiğimiz aylarda cihazın ertelendiğini belirten Gurman, şimdi ise cihazın bu yıl satışa sunulabileceğini belirtiyor. Yapay zeka destekli Siri projesinin ertelenmesi, geçtiğimiz aylarda HomePad projesini de geciktirmişti. Ancak görünüşe göre Apple, merakla beklenen akıllı ekran cihazını, yeni nesil Siri’yi beklemeden piyasaya sürecek.

    Akıllı ev cihazlarının yönetildiği bir kontrol merkezi olması planlanan HomePad, iddialara göre 7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihazın, ön kameraya sahip olacağı, FaceTime gibi video konferans uygulamalarını destekleyeceği, bataryaya sahip olacağı, Apple uygulamalarına destek sunacağı ve Apple Intelligence özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. Apple’ın merakla beklenen homeOS işletim sistemi de bu cihazla karşımıza çıkacak. Gurman, cihazın tanıtımı için herhangi bir tarih vermedi ancak WWDC etkinliğinde cihazın tanıtılma ihtimali bulunuyor.
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soyadının kökenini bul ticarete atılmak istiyorum ne satabilirim komik bilgiler direksiyon sınavına istediğim zaman girebilirmiyim isuzu d'max kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P4
    Acer TravelMate P4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum