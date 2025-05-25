Apple’ın akıllı ev ekosistemi genişliyor: HomePad için tarih verildi

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Cupertino merkezli Apple, son yıllarda bilgisayar, tablet ve akıllı saat gibi taşınabilir bilgisayarlar dışında büyük projeler üzerinde çalışmaya başladı. Bu projelerin bazıları son yıllarda karşımıza çıksa da büyük bir çoğunluğu şirket içinde geliştirilmeye devam ediyor. Bu projelerden biri olan ve son yıllarda birçok tartışmaya konu olan HomePad, bir kez daha sızıntılara konu oldu.

Apple WWDC 2025 etkinliğinde neler tanıtılacak? 1 gün önce eklendi

Apple HomePad, yıl bitmeden tanıtılabilir

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg'in Power On köşesinde Google Nest Hub ve Amazon Echo Show cihazları ile rekabet edecek HomePad cihazı hakkında konuştu. Geçtiğimiz aylarda cihazın ertelendiğini belirten Gurman, şimdi ise cihazın bu yıl satışa sunulabileceğini belirtiyor. Yapay zeka destekli Siri projesinin ertelenmesi, geçtiğimiz aylarda HomePad projesini de geciktirmişti. Ancak görünüşe göre Apple, merakla beklenen akıllı ekran cihazını, yeni nesil Siri’yi beklemeden piyasaya sürecek.

Akıllı ev cihazlarının yönetildiği bir kontrol merkezi olması planlanan HomePad, iddialara göre 7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihazın, ön kameraya sahip olacağı, FaceTime gibi video konferans uygulamalarını destekleyeceği, bataryaya sahip olacağı, Apple uygulamalarına destek sunacağı ve Apple Intelligence özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. Apple’ın merakla beklenen homeOS işletim sistemi de bu cihazla karşımıza çıkacak. Gurman, cihazın tanıtımı için herhangi bir tarih vermedi ancak WWDC etkinliğinde cihazın tanıtılma ihtimali bulunuyor.



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