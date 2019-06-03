Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ADATA'nın yeni nesil SSD modeli sahip olduğu özelliklerle heyecan yaratıyor. PCIe 4.0 arayüzünü kullanan ve 8TB depolama kapasitesi sunan model, veri transfer hızıyla da mevcut SSD'lerin ötesinde.
AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesi ve X570 anakartları, kullanıcılara PCIe 4.0 desteği de getiriyor. Bu çerçevede piyasaya çıkacak ilk SSD'lerden biri de ADATA İmzası taşıyor. Bu model 8TB depolama kapasitesi ve 4000MB/sn üzeri veri transfer hızıyla göz dolduruyor.
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Bugun 860 evo 500gb 500 liraya yakin fiyata bulunabiliyor 970evo ise 750 liraya bulunabiliyor aradaki 1.5 katlik farki kapasiteyi büyütmek icin kullanmak daha mantikli.
Coguda 3.0 stoklarin yongalari.ve max 4.xxxmb hizlara sahip olacaktir.stoklar azalinca yeni mimari yonga ve kontrolculerle 55xx ve ustu hizlarda ozellikle iops degerleri acisindan ucuk ssd leri alinabilir seviyelerde gorebiliriz.
Bu ssd nin tercih edilebilirligi uygun fiyatiyla ortaya cikacak usd/capacity dengesi.oda zor.
Bataryada da bu denli bir atılım olsa çok şey değişebilir.
Hala 2TB mekanik diskler hala 60-70$ bandında.
Samsung 4 TB QLC SSD'yi 490$ civarı satıyordu. EVO serisi ile karşılaştırınca 300$ civarı fark oluyordu. QLC'nin kendince kısıtlamaları var. Ama QLC'nin asıl amacı geleneksel Hard diskleri tahtından etmek olacak.