Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği

ADATA'nın yeni nesil SSD modeli sahip olduğu özelliklerle heyecan yaratıyor. PCIe 4.0 arayüzünü kullanan ve 8TB depolama kapasitesi sunan model, veri transfer hızıyla da mevcut SSD'lerin ötesinde.

AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesi ve X570 anakartları, kullanıcılara PCIe 4.0 desteği de getiriyor. Bu çerçevede piyasaya çıkacak ilk SSD'lerden biri de ADATA İmzası taşıyor. Bu model 8TB depolama kapasitesi ve 4000MB/sn üzeri veri transfer hızıyla göz dolduruyor.