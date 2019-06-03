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Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği

5 gün
2,8b
3
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ADATA'nın yeni nesil SSD modeli sahip olduğu özelliklerle heyecan yaratıyor. PCIe 4.0 arayüzünü kullanan ve 8TB depolama kapasitesi sunan model, veri transfer hızıyla da mevcut SSD'lerin ötesinde.
AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesi ve X570 anakartları, kullanıcılara PCIe 4.0 desteği de getiriyor. Bu çerçevede piyasaya çıkacak ilk SSD'lerden biri de ADATA İmzası taşıyor. Bu model 8TB depolama kapasitesi ve 4000MB/sn üzeri veri transfer hızıyla göz dolduruyor. 

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emirhanayh 4 gün
960 evo ve 860 evo kullanmis biri olarak nvme ssdlerle sata ssdler arasinda bir fark göremedim nvme ssdlerin fiyatlari sata ssdlere yaklasmadikca bilgisayari sadece eglence amacli kullanan biri olarak nvme ssdler sadece bir heves olarak kalir alirsiniz aa arada bir fark yokmus ki deyip verdiginiz paraya yanarsiniz.
Bugun 860 evo 500gb 500 liraya yakin fiyata bulunabiliyor 970evo ise 750 liraya bulunabiliyor aradaki 1.5 katlik farki kapasiteyi büyütmek icin kullanmak daha mantikli.
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mehmehcik_71 4 gün
Hala 2 tb hdd almak için fiyat hesabı yapıyoruz. 5-6 sene de önce de öyleydi. Ya teknoloji hdd konusunda yavaş ilerleme gösteriyor ya da biz gitgide fakirleşiyoruz
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hamido 4 gün
Adata aniden bozulan ssdleriyle benim için LG telefon kıvamında.her yerde aynı şikayetler var
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Güney Mestan 5 gün
Teknoloji ilerliyor
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selahattın ısık 5 gün
Ilk 4.0 li ssd ler pahali olur ki 3.0 li ssdlerden fersah fersah fark yaratmayacaklar.
Coguda 3.0 stoklarin yongalari.ve max 4.xxxmb hizlara sahip olacaktir.stoklar azalinca yeni mimari yonga ve kontrolculerle 55xx ve ustu hizlarda ozellikle iops degerleri acisindan ucuk ssd leri alinabilir seviyelerde gorebiliriz.
Bu ssd nin tercih edilebilirligi uygun fiyatiyla ortaya cikacak usd/capacity dengesi.oda zor.
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01myavuz 5 gün
En büyük sorunumuz harddisklerdi, onlarda yeterli gelişmeyi gösteriyor.
Bataryada da bu denli bir atılım olsa çok şey değişebilir.
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zotacing 5 gün 01myavuz
Harddiskler yeterli gelişme falan göstermiyor.
Hala 2TB mekanik diskler hala 60-70$ bandında.
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serafon 5 gün
Geriye mekanik ne kaldı, sırada ne var?
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sniper23 5 gün
QLC ise 8 TB 600-800$ arası gelebilir.
Samsung 4 TB QLC SSD'yi 490$ civarı satıyordu. EVO serisi ile karşılaştırınca 300$ civarı fark oluyordu. QLC'nin kendince kısıtlamaları var. Ama QLC'nin asıl amacı geleneksel Hard diskleri tahtından etmek olacak.
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