SSD nedir, ne işe yarar? Güncel SSD harddisk fiyatları

- SSD nedir ❓
- SSD ne işe yarar 💡
- SSD nasıl çalışır 🧐
- SSD ve harddisk farkı 🆚
- SSD vs HDD
- SSD fiyatları 🏷️
- En popüler 240GB SSD fiyatları ne kadar💲
- En popüler 120GB SSD fiyatları ne kadar 💲
- En popüler 480GB SSD fiyatları ne kadar💲
- En popüler 500GB SSD fiyatları ne kadar💲
- En popüler 1TB SSD fiyatları ne kadar💲
- En iyi taşınabilir SSD fiyatları ne kadar 💲
- SSD nasıl takılır 🖥️
- 1️⃣ Anakartınızda uygun soketi bulun
- 2️⃣ Diski takın
- 3️⃣ M.2 diskinizi ana kartınıza sabitleyin
- 4️⃣ Önyükleme ve kurulum
- SSD alırken nelere dikkat edilmeli?
- Yorumlar
Son birkaç yıldır ultra ince dizüstü bilgisayarlarda oyun konsollarında birincil önyükleme diski olarak SSD harddisk bulunuyor. Oyun PC'lerinde HDD ikinci depolama alanı olarak nadir geliyor. Eski bilgisayarı hızlandırmak isteyen kullanıcıların yaptığı ilk değişiklik HDD'yi SSD ile değiştirmek oluyor. Peki, PC ve konsolların performansını inanılmaz artıran SSD nedir, ne için kullanılır? SSD fiyatları ne kadar? Katı hal sürücüsü hakkında her şey burada.
SSD nedir ❓
Bilgisayarlardaki geleneksel sabit disk sürücülerin (HDD’ler) yerini alan SSD’ler, bir sabit sürücüyle aynı temel işlevleri yerine getirir. Ancak SSD’ler, kıyaslandığında önemli ölçüde daha hızlıdır. SSD ile bilgisayar daha hızlı açılır, programlar daha hızlı yüklenir ve dosyalar daha hızlı aktarılır. Geleneksel sabit sürücü, aktüatör adında mekanik bir kol üzerinde okuma/yazma kafası bulunan dönen bir diskten oluşur. HDD, verileri manyetik olarak okur ve yazar. SSD’nin kırılabilecek ya da yukarı veya aşağı dönen hareketli parçası yoktur. SSD’deki iki temel bileşen; flash denetleyici ve NAND flash bellek yongalarıdır. Bu yapılandırma, sıralı ve rastgele veri istekleri için yüksek okuma/yazma performansı sağlamak üzere optimize edilmiştir.
Bilgileri gerçek zamanlı olarak iletmesi gereken yüksek performanslı sunucular, laptoplar, masaüstü bilgisayarlar ve herhangi bir uygulama, SSD teknolojisinden faydalanabilir. SSD’ler, HDD’lerden daha düşük gecikme süresi sunduğundan, hem ağır okuma hem de rastgele iş yüklerinin üstesinden etkili bir şekilde gelebilir.
SSD ne işe yarar 💡
SSD’ler belli alanlarda avantajlar sağlıyor. Örneğin; İşletmeler açısından, büyük miktarda veriyle çalışan şirketler (veri analiz şirketleri, finans şirketleri gibi) için erişim süreleri ve dosya aktarım hızları kritik öneme sahip olduğundan SSD’ler tercih ediliyor. Oyun tarafında, yalnızca özel donanımlı oyun bilgisayarları değil, yeni nesil oyun konsollarında da SSD, depolama aygıtı olarak kullanılıyor. Laptoplar ve tabletlerde de SSD tercih ediliyor. Kurumsal sunucular, istemci bilgisayarlarına düzgün hizmet verebilmek için hızlı okuma ve yazma süreleri elde etmek adına SSD’lere ihtiyaç duyuyor.
SSD nasıl çalışır 🧐
SSD'ler üç ana bellek türü kullanır: tek, çok ve üç seviyeli hücreler. Tek düzeyli hücreler, bir defada bir bit veri tutabilir; bir veya sıfır. Tek seviyeli hücreler (SLC'ler), SSD'nin en değerli yapısıdır, aynı zamanda en hızlı ve en dayanıklı… Çok seviyeli hücreler (MLC'ler), hücre başına iki bit veri tutabilir ve SLC ile aynı miktarda fiziksel alanda daha büyük miktarda depolama alanına sahip olabilir. Ancak, MLC'ler daha yavaş yazma hızlarına sahiptir. Üç seviyeli hücreler (TLC'ler), bir hücrede üç bit veri tutabilir. TLC'ler daha ucuz olmalarına rağmen, daha yavaş yazma hızlarına sahiptirler ve diğer bellek türlerine göre daha az dayanıklıdırlar. TLC tabanlı SSD'ler daha fazla flaş kapasitesi sağlar.
SSD ve harddisk farkı 🆚
HDD'ler, verileri okuyan ve yazan dönen plakalara sahip geleneksel depolama aygıtlarıdır. SSD'ler, verileri anında erişilebilen bellek yongalarında depolayan daha yeni bir teknoloji kullanırlar. SSD'ler daha hızlıdır, daha sessizdir, daha küçüktür, daha az enerji tüketirler ve daha dayanıklıdırlar. HDD'ler daha ucuzdur, daha fazla depolama kapasitesine sahiptir, zarar görürse verileri kurtarması daha kolaydır.
Katı hal sürücüsü (SSD) ile sabit disk sürücüsü (HDD) arasındaki temel fark, verilerin nasıl depolandığı ve verilere nasıl erişilebildiğidir. HDD'ler verilere erişmek için mekanik dönen diskler ve hareketli bir okuma/yazma kafası kullanırken, SSD'ler bellek yongaları kullanır. Yeterli bütçeniz varsa, SSD daha iyi bir seçenektir.
SSD ve HDD, her ikisi de depolama aygıtı olsa da çalışma biçimleri oldukça farklıdır. HDD’de bir mahfaza, ferromanyetik bir kaplama ile kaplanmış bir dizi plaka içerir. Mıknatıslanmanın yönü, bireysel bitleri temsil eder. Veriler, vinil plak albümlerinin çalışma şekline benzer şekilde, hızlı hareket eden bir kafa tarafından yazılır ve okunur. Tüm bu parçalar mekanik olduğundan, sabit disk herhangi bir bilgisayarın en yavaş ve en narin bileşenidir. SSD'ler, denetleyici tarafından anında erişilebilen bitleri depolayan ayrı bellek hücrelerinden oluşan flash bellekte bilgi depolayan daha yeni disk türleridir.
SSD'ler hareketli parçalar içermediğinden, bilgisayarınızı yere düşürmeniz veya çarpmanız durumunda hasar görme olasılığı daha düşüktür. SSD'ler zorlu koşullarda, çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda daha güvenli kullanım sunar. Bir SSD, HDD kadar uzun ömürlüdür.
Sürücünüz arızalanırsa, genelde diskte verileri kurtarabilirsiniz. Bu, birkaç önemli fark dışında hem HDD'ler hem de SSD'ler için geçerlidir. SSD'ler daha yeni olduğundan, birçok veri kurtarma hizmeti sizden daha fazla ücret talep eder. Ancak daha hızlı olduklarından, verilerinizi harddiskten daha hızlı kurtarabilirsiniz.
|SSD
|HDD
|Daha hızlı
|Daha yavaş
|Daha kısa ömürlü
|Daha uzun ömürlü
|Daha pahalı
|Daha ucuz
|Mekanik değil
|Mekanik
|Darbeye dayanıklı
|Hassas
|İşletim sistemi, oyunlar, sıklıkla kullanılan dosyaları saklamak için iyi
|Film, fotoğraf, belge gibi büyük boyutlu verileri saklamak için iyi
SSD fiyatları 🏷️
En popüler 240GB SSD fiyatları ne kadar💲
- James Donkey JD240 LE: 337.5 TL
- LEXAR NQ100: 400 TL
- SanDisk SDSSDA-240G-G26: 353 TL
- Kingston A400 240GB: 340 TL
- KIOXIA Exceria SSD R: 461 TL
- Hikvision SSD C100: 329 TL
- ADATA ASU630SS-240GQ-R: 329 TL
- Hikvision Minder-S: 329 TL
- Western Digital WDS240G3G0B: 600 TL
- Crucial CT240BX500SSD1 Bx500: 400 TL
En popüler 120GB SSD fiyatları ne kadar 💲
- Kingston A400 120GB: 295 TL
- James Donkey JD120: 239 TL
- Hi-Level HLV-SSD30ULT: 219 TL
- Intenso SSD: 240 TL
- Adata Su650: 279 TL
- HIKVISION Minder-S 120GB: 345 TL
- Longline 120GB: 312 TL
- WD Green WDS120G2G0A: 400 TL
- Gigabyte (GP-GSTFS31120GNTD): 445 TL
En popüler 480GB SSD fiyatları ne kadar💲
- SanDisk SDSSDA-480G-G26: 657 TL
- James Donkey JD480: 539 TL
- Crucial CT480BX500SSD1 BX500: 800 TL
- Western Digital WDS480G3G0A: 595 TL
- Kingston A400 480GB: 655 TL
- KIOXIA Exceria 480GB: 581 TL
- Hikvision SSD C100/480GB: 720 TL
- ADATA Ultimate SU650: 697 TL
- Kingston KC-S44480-6F: 829 TL
En popüler 500GB SSD fiyatları ne kadar💲
- Samsung SATA 870 EVO: 1200 TL
- Kingston SNVS/500: 800 TL
- WD Blue SN570: 759 TL
- Crucial P3 CT500P3SSD8: 747 TL
- Crucial MX500 CT500MX500SSD1: 850 TL
- Samsung MZ-V7S500BW 970 EVO Plus: 1140 TL
- Samsung NVMe 980: 1060 TL
- KIOXIA Exceria 500GB NVMe: 767 TL
- Kingston SNV2S/500G: 745 TL
En popüler 1TB SSD fiyatları ne kadar💲
- KIOXIA EXCERIA 1TB SSD: 1160 TL
- SanDisk SSD Plus 1TB: 1200 TL
- WD Blue SN570 M.2 PCIe NVMe: 1150 TL
- Samsung NVMe 980 (MZ-V8V1T0BW): 1580 TL
- Crucial CT1000P3PSSD8: 1360 TL
- Samsung MZ-V7S1T0BW 970 EVO Plus NVMe: 1900 TL
- Samsung 870 QVO 1TB (MZ-77Q1T0): 1570 TL
- WD_BLACK SN850X NVMe: 2870 TL
En iyi taşınabilir SSD fiyatları ne kadar 💲
- LaCie Rugged SSD Pro 4TB: 23.499 TL
- Western Digital Elements Portable 1TB: 800 TL
- WD Element Portable Taşınabilir Disk: 1729 TL
- SanDisk Extrem Portable SSD 1TB: 2579 TL
- Samsung MU-PC1T0H T7: 1995 TL
SSD nasıl takılır 🖥️
1️⃣ Anakartınızda uygun soketi bulun
Ana kartınızdaki yuva "M.2" olarak etiketlenmeli ve yukarıdan aşağıya yaklaşık 2.5cm uzunluğunda olmalıdır. Kafanız karıştıysa, hangi soketin uygun boyutta olduğunu görmek için sürücünüzün kenarına bakabilirsiniz.
2️⃣ Diski takın
Açıkta devre bulunan sürücünün ucunu ana kartınızdaki M.2 yuvasına yavaşça yerleştirin. İlk fişe taktığınızda sürücünüz açılı gibi görünebilir, bu normaldir.
3️⃣ M.2 diskinizi ana kartınıza sabitleyin
Sürücünüz muhtemelen küçük bir vidayla birlikte gelecektir. Sürücünüzü ana kartınıza sabitlemek için bunu kullanın. Vidayı çıkarabileceği veya sürücüye zarar verebileceği için çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin.
4️⃣ Önyükleme ve kurulum
Bağlandıktan sonra, bilgisayarınızı açabilir ve işletim sisteminizi kurabilir veya dosya aktarım işlemine başlayabilirsiniz.
SSD alırken nelere dikkat edilmeli?
- SSD fiyatlarına bakın ve fiyatları karşılaştırın.
- Uyumsuzluk çıkmaması açısından, SSD’nin fiziksel özelliklerine bakın.
- Okuma yazma hızlarına dikkat edin.
Bu rehber yazıda bilgisayarlardan oyun konsollarına mobil cihazlarına günlük kullandığımız teknolojik aletlerin depolama aygıtı SSD nedir, ne işe yarar? açıkladık. En popüler, en çok satan ve en iyi SSD markaları ve fiyatlarına da değindik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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