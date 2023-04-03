SSD nedir, ne işe yarar? Güncel SSD harddisk fiyatları

Son birkaç yıldır ultra ince dizüstü bilgisayarlarda oyun konsollarında birincil önyükleme diski olarak SSD harddisk bulunuyor. Oyun PC'lerinde HDD ikinci depolama alanı olarak nadir geliyor. Eski bilgisayarı hızlandırmak isteyen kullanıcıların yaptığı ilk değişiklik HDD'yi SSD ile değiştirmek oluyor. Peki, PC ve konsolların performansını inanılmaz artıran SSD nedir, ne için kullanılır? SSD fiyatları ne kadar? Katı hal sürücüsü hakkında her şey burada.

SSD nedir ❓ Tam Boyutta Gör SSD açılımı; Solid State Drive’dır. SSD Türkçe anlamı; Katı Hal Sürücüsü (Diski). SSD ne demek kısaca açıklamak gerekirse; SSD, genelde bilgisayarlarda kullanılan bir tür depolama aygıtıdır. SSD’ler, geleneksel sabit disklerden çok daha hızlı olan flash tabanlı bellek kullanarak verileri depolar. Bilgisayarlardaki geleneksel sabit disk sürücülerin (HDD’ler) yerini alan SSD’ler, bir sabit sürücüyle aynı temel işlevleri yerine getirir. Ancak SSD’ler, kıyaslandığında önemli ölçüde daha hızlıdır. SSD ile bilgisayar daha hızlı açılır, programlar daha hızlı yüklenir ve dosyalar daha hızlı aktarılır. Geleneksel sabit sürücü, aktüatör adında mekanik bir kol üzerinde okuma/yazma kafası bulunan dönen bir diskten oluşur. HDD, verileri manyetik olarak okur ve yazar. SSD’nin kırılabilecek ya da yukarı veya aşağı dönen hareketli parçası yoktur. SSD’deki iki temel bileşen; flash denetleyici ve NAND flash bellek yongalarıdır. Bu yapılandırma, sıralı ve rastgele veri istekleri için yüksek okuma/yazma performansı sağlamak üzere optimize edilmiştir. Bilgileri gerçek zamanlı olarak iletmesi gereken yüksek performanslı sunucular, laptoplar, masaüstü bilgisayarlar ve herhangi bir uygulama, SSD teknolojisinden faydalanabilir. SSD’ler, HDD’lerden daha düşük gecikme süresi sunduğundan, hem ağır okuma hem de rastgele iş yüklerinin üstesinden etkili bir şekilde gelebilir.

SSD ne işe yarar 💡 Tam Boyutta Gör Bugün neredeyse tüm yeni laptoplar ve masaüstü bilgisayarlar SSD kullanıyor. SSD’ler son derece hızlı veri depolama ve alma olanağı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda HDD’lerden daha küçük ve daha hafifler. Bu da bilgisayar üreticilerine daha fazla tasarım esnekliği sağlıyor. SSD’ler belli alanlarda avantajlar sağlıyor. Örneğin; İşletmeler açısından, büyük miktarda veriyle çalışan şirketler (veri analiz şirketleri, finans şirketleri gibi) için erişim süreleri ve dosya aktarım hızları kritik öneme sahip olduğundan SSD’ler tercih ediliyor. Oyun tarafında, yalnızca özel donanımlı oyun bilgisayarları değil, yeni nesil oyun konsollarında da SSD, depolama aygıtı olarak kullanılıyor. Laptoplar ve tabletlerde de SSD tercih ediliyor. Kurumsal sunucular, istemci bilgisayarlarına düzgün hizmet verebilmek için hızlı okuma ve yazma süreleri elde etmek adına SSD’lere ihtiyaç duyuyor.

SSD nasıl çalışır 🧐 Tam Boyutta Gör SSD, verileri okur ve silikondan yapılmış, birbirine bağlı temel flash bellek yongalarına yazar. Bu çipler, elektrik yükünü tutmak için kayan kapılı transistörleri (FGT'ler) kullanır; bu da SSD'nin güç kaynağına bağlı olmadığında bile veri depolamasını sağlar. Her FGT, şarjlı bir hücre için 1 veya hücrenin elektrik yükü yoksa 0 olarak belirlenmiş tek bir bitlik veri içerir.Her veri bloğuna tutarlı bir hızda erişilebilir. Ancak, SSD'ler yalnızca boş bloklara yazabilir. SSD'ler üç ana bellek türü kullanır: tek, çok ve üç seviyeli hücreler. Tek düzeyli hücreler, bir defada bir bit veri tutabilir; bir veya sıfır. Tek seviyeli hücreler (SLC'ler), SSD'nin en değerli yapısıdır, aynı zamanda en hızlı ve en dayanıklı… Çok seviyeli hücreler (MLC'ler), hücre başına iki bit veri tutabilir ve SLC ile aynı miktarda fiziksel alanda daha büyük miktarda depolama alanına sahip olabilir. Ancak, MLC'ler daha yavaş yazma hızlarına sahiptir. Üç seviyeli hücreler (TLC'ler), bir hücrede üç bit veri tutabilir. TLC'ler daha ucuz olmalarına rağmen, daha yavaş yazma hızlarına sahiptirler ve diğer bellek türlerine göre daha az dayanıklıdırlar. TLC tabanlı SSD'ler daha fazla flaş kapasitesi sağlar.

Bilgisayar (PC) özelliklerine nasıl bakılır? 4 ay önce eklendi

SSD ve harddisk farkı 🆚 Tam Boyutta Gör HDD nedir? Sabit sürücü veya sabit disk sürücüsü (HDD), dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılan bir tür veri depolama aygıtıdır. HDD, kalıcı olmayan bir depolama sürücüsüdür. İşletim sistemleri (OS), HDD'ye programların gerektirdiği şekilde veri okumasını ve yazmasını söyler. Sürücünün bu verileri okuma ve yazma hızı sürücünün kendisine bağlıdır. HDD'ler, verileri okuyan ve yazan dönen plakalara sahip geleneksel depolama aygıtlarıdır. SSD'ler, verileri anında erişilebilen bellek yongalarında depolayan daha yeni bir teknoloji kullanırlar. SSD'ler daha hızlıdır, daha sessizdir, daha küçüktür, daha az enerji tüketirler ve daha dayanıklıdırlar. HDD'ler daha ucuzdur, daha fazla depolama kapasitesine sahiptir, zarar görürse verileri kurtarması daha kolaydır. Katı hal sürücüsü (SSD) ile sabit disk sürücüsü (HDD) arasındaki temel fark, verilerin nasıl depolandığı ve verilere nasıl erişilebildiğidir. HDD'ler verilere erişmek için mekanik dönen diskler ve hareketli bir okuma/yazma kafası kullanırken, SSD'ler bellek yongaları kullanır. Yeterli bütçeniz varsa, SSD daha iyi bir seçenektir. SSD ve HDD, her ikisi de depolama aygıtı olsa da çalışma biçimleri oldukça farklıdır. HDD’de bir mahfaza, ferromanyetik bir kaplama ile kaplanmış bir dizi plaka içerir. Mıknatıslanmanın yönü, bireysel bitleri temsil eder. Veriler, vinil plak albümlerinin çalışma şekline benzer şekilde, hızlı hareket eden bir kafa tarafından yazılır ve okunur. Tüm bu parçalar mekanik olduğundan, sabit disk herhangi bir bilgisayarın en yavaş ve en narin bileşenidir. SSD'ler, denetleyici tarafından anında erişilebilen bitleri depolayan ayrı bellek hücrelerinden oluşan flash bellekte bilgi depolayan daha yeni disk türleridir. SSD'ler hareketli parçalar içermediğinden, bilgisayarınızı yere düşürmeniz veya çarpmanız durumunda hasar görme olasılığı daha düşüktür. SSD'ler zorlu koşullarda, çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda daha güvenli kullanım sunar. Bir SSD, HDD kadar uzun ömürlüdür. Sürücünüz arızalanırsa, genelde diskte verileri kurtarabilirsiniz. Bu, birkaç önemli fark dışında hem HDD'ler hem de SSD'ler için geçerlidir. SSD'ler daha yeni olduğundan, birçok veri kurtarma hizmeti sizden daha fazla ücret talep eder. Ancak daha hızlı olduklarından, verilerinizi harddiskten daha hızlı kurtarabilirsiniz.

SSD vs HDD SSD HDD Daha hızlı Daha yavaş Daha kısa ömürlü Daha uzun ömürlü Daha pahalı Daha ucuz Mekanik değil Mekanik Darbeye dayanıklı Hassas İşletim sistemi, oyunlar, sıklıkla kullanılan dosyaları saklamak için iyi Film, fotoğraf, belge gibi büyük boyutlu verileri saklamak için iyi

SSD nasıl takılır 🖥️ Tam Boyutta Gör M.2 SSD nasıl takılır? M.2 sürücülerin PC'nize takılması için herhangi bir kablo veya özel braket gerekmiyor. Anakartınız M.2'yi destekliyorsa, sürücü için belirlenmiş bir soket olacaktır. Tek yapmanız gereken prize takmak. Masaüstü SSD nasıl takılır adım adım görelim 🔽 1️⃣ Anakartınızda uygun soketi bulun Ana kartınızdaki yuva "M.2" olarak etiketlenmeli ve yukarıdan aşağıya yaklaşık 2.5cm uzunluğunda olmalıdır. Kafanız karıştıysa, hangi soketin uygun boyutta olduğunu görmek için sürücünüzün kenarına bakabilirsiniz. 2️⃣ Diski takın Açıkta devre bulunan sürücünün ucunu ana kartınızdaki M.2 yuvasına yavaşça yerleştirin. İlk fişe taktığınızda sürücünüz açılı gibi görünebilir, bu normaldir. 3️⃣ M.2 diskinizi ana kartınıza sabitleyin Sürücünüz muhtemelen küçük bir vidayla birlikte gelecektir. Sürücünüzü ana kartınıza sabitlemek için bunu kullanın. Vidayı çıkarabileceği veya sürücüye zarar verebileceği için çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin. 4️⃣ Önyükleme ve kurulum Bağlandıktan sonra, bilgisayarınızı açabilir ve işletim sisteminizi kurabilir veya dosya aktarım işlemine başlayabilirsiniz.

SSD alırken nelere dikkat edilmeli? Tam Boyutta Gör SSD satın alırken, fiyat, disk ve aygıt özellikleri ve performans gibi dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta vardır. İşte SSD alırken dikkat etmeniz gerekenler 🔽 SSD fiyatlarına bakın ve fiyatları karşılaştırın.

Uyumsuzluk çıkmaması açısından, SSD’nin fiziksel özelliklerine bakın.

Okuma yazma hızlarına dikkat edin.

Bu rehber yazıda bilgisayarlardan oyun konsollarına mobil cihazlarına günlük kullandığımız teknolojik aletlerin depolama aygıtı SSD nedir, ne işe yarar? açıkladık. En popüler, en çok satan ve en iyi SSD markaları ve fiyatlarına da değindik.

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