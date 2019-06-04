Bu anakart 1000$ | AMD Ryzen için sıvı soğutma ile geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD Ryzen 3000 serisi işlemciler için geliştirilen ASRock X570 Aqua hem sahip olduğu sıvı soğutma sistemi hem de sınırlı üretim olmasıyla dikkat çekerken, fiyatı da 1000 dolar olacak. Detaylar videoda
ASRock tarafından AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemcileri için geliştirilen X570 Aqua isimli anakart, tamamı sıvı soğutmalı dizaynı ve özellikleriyle dikkat çekerken, 999 adet üretilip 1000 dolar seviyesinden kullanıcılarla buluşacak. Detaylar videomuzda.
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@DH Misafiri 7 yemmuz
ölüsünün intelin orta canlısı kadar performans vereceği platformdan üst seviye performans istediğin zaman kazık fiyatlara custom soğutucu al yerine ufak fanla işini gör diyorlar.
abartmayın bu kadar.
benim gibi sessizlik manyağıysanız alırsınız fansız modelinden
ben isterdim ki bakır tabanlı konik heatsink üstünde 58-80mm arası fan
düşük hızda sürekli dönsün ama o zamanda tepesinde lale açmış pokemon figürü gibi dururdu.
5000usd ye sadece işlemcisinin satıldığı performans ve genişlebilirliği sunan sistemdeki fanı çok stres etmeyin.
bende ilk defa godlike asrocktan fazla beğendim.
asrocktan alışılmışın dışına çıkıp 2 ram yuvalı o.c formula çıkarmasını bekliyoruz.
hatta üstünde ses yongasız tek lan min sayıda ı.o portu..
konuyu kapatayım.yazdıkça cüzdanımdan duman çıkıyor..