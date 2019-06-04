Bu anakart 1000$ | AMD Ryzen için sıvı soğutma ile geliyor

AMD Ryzen 3000 serisi işlemciler için geliştirilen ASRock X570 Aqua hem sahip olduğu sıvı soğutma sistemi hem de sınırlı üretim olmasıyla dikkat çekerken, fiyatı da 1000 dolar olacak. Detaylar videoda

ASRock tarafından AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 işlemcileri için geliştirilen X570 Aqua isimli anakart, tamamı sıvı soğutmalı dizaynı ve özellikleriyle dikkat çekerken, 999 adet üretilip 1000 dolar seviyesinden kullanıcılarla buluşacak. Detaylar videomuzda.