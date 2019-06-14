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Bu güç kaynağı iddialı | Thermaltake Toughpower PF1 ARGB

1 hf.
1,1b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yeni nesil güç kaynaklarını duyurdu. 1200 Watt kapasiteli Toughpower PF1 ARGB modeli hem modüler yapısı ve yüksek verimliliği hem de ARGB ışıklandırması ile dikkat çekiyor.
 
Thermaltake yeni nesil güç kaynağı ile iddialı geliyor. 1200 Watt kapasiteli olan ve modüler bir kullanım sunan Toughpower PF1 ARGB aynı zamanda RGB ışıklandırma ve aktif kontrollü fan sistemiyle de dikkat çekiyor. Detaylar videomuzda. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murettep 3 gün
hocam fuardır tanıtımdır falan tamam ama, incelemeler bu tatta olmaz inşallah. Millet osiloskop ile voltage ripple görüntüsü alıp, pcb inspection yapıyor incelemelerinde.
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L.J 1 hf.
Iddiali guc kaynagi itx kasaya girendir. 1000watt 140mm bak. amazon.com/...
Bunu suna sokabiliyorsun: images.app.goo.gl/...
RGB falan geciniz.
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ozzzy222 1 hf.
1200 watt en kral psulardan birine sahibim :D 1070 kullanıyorum ... tamam cpuya gpu ya gönderdiği anlık voltaj ve sinyal kalitesi çok iyi vs yersen ama :D sonuö güç gösterisi ... boş hikaye, 2015 yılından beri normal bir oyun sistemine 600 watt üzeri haram.
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wolwes 1 hf.
Işıqlı mışıqlı ayükün mü
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AREryilmaz 1 hf.
1200W psu neden çıkarıyorlar ki piyasaya? Ne yapacağız? 1200W psu ile işi olan adam rgbyi ne yapacak?
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