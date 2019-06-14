Bu güç kaynağı iddialı | Thermaltake Toughpower PF1 ARGB

Thermaltake yeni nesil güç kaynaklarını duyurdu. 1200 Watt kapasiteli Toughpower PF1 ARGB modeli hem modüler yapısı ve yüksek verimliliği hem de ARGB ışıklandırması ile dikkat çekiyor.

Thermaltake yeni nesil güç kaynağı ile iddialı geliyor. 1200 Watt kapasiteli olan ve modüler bir kullanım sunan Toughpower PF1 ARGB aynı zamanda RGB ışıklandırma ve aktif kontrollü fan sistemiyle de dikkat çekiyor. Detaylar videomuzda.