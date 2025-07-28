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    IDEF 2025 Özel: OTOKAR'ın 1.059 adetlik Romanya Projesi ve yeni teknolojileri

    IDEF 2025'te OTOKAR standında özel röportaj! Cobra 2 serisi, Romanya'ya 1.059 adetlik ihracat projesi ve yeni teknolojiler hakkında Askeri Araçlar Ürün Yönetimi Müdürü Ufuk Aybar ile konuştuk.

    IDEF 2025 Savunma Fuarı'nda OTOKAR standını ziyaret ederek Askeri Araçlar Ürün Yönetimi Müdürü Ufuk Aybar ile kapsamlı röportaj gerçekleştirdik. Bu özel görüşmede OTOKAR'ın son teknoloji ürünlerini, Cobra 2 serisini ve Romanya ihracat projesini detaylıca konuştuk.

    Fuarda sergilenen Cobra 2, 12 ülkede kullanılan ve muharebede kendini ispat etmiş bir platform. 9 kişi kapasiteli, 360 beygirlik motorlu bu araç üzerine 25 mm Bush Master silah sistemi entegre edildi. Mızrak 25L adlı bu hafifletilmiş sistem, uzaktan komutlı olarak çalışıyor ve personel güvenliğini maksimum seviyede tutuyor.

    OTOKAR'ın en büyük başarısı Romanya ordusuna özel üretilecek 1.059 adetlik araç projesi. Bu, Türkiye'de tek kalemde kara sistemlerinde yapılmış en büyük ihracat projesi olarak tarihe geçiyor. Projenin bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da Romanya'da yerel üretimle gerçekleştirilecek.

    Ural isimli 8 ton kapasiteli platform, 250 beygir güçle şehir içi manevra kabiliyeti sunuyor. 8 kişi taşıma kapasiteli bu araç, özellikle meskun mahal muharebelerinde tercih ediliyor. Üzerinde 12.7 mm silah sistemi kullanılabilen Ural, konfigürasyon açısından da esnek bir çözüm sunuyor. Cobra 2 MRAP versiyonu, mayın koruması artırılmış daha büyük bir platform olarak öne çıkıyor. Balistik koruma ve mayın koruması artırıldığı için boyutları ve taşıma kapasitesi genişletilen bu araç, iki adet 12.7 mm silah sistemiyle donatılabiliyor. Modüler yapısı sayesinde müşteri isteklerine göre özelleştirilebiliyor.

    OTOKAR'ın modüler yaklaşımı, farklı silah sistemlerinin entegrasyonuna olanak tanıyor. Mızrak 25 gibi kendi tasarladıkları sistemlerin yanı sıra, müşteri envanterindeki mevcut silah sistemleri de kullanılabiliyor. Bu esneklik, her müşterinin ihtiyacına özel çözümler üretilmesini sağlıyor.

    Şirket 45 ülkede 33.000'den fazla aracıyla görev yapıyor ve yerel üretim projelerinde öncü konumda. Fabrika kurulumundan personel eğitimine kadar her aşamayı planlayan OTOKAR, müttefik ülkelerin savunma sanayilerini güçlendirmek için kapsamlı işbirlikleri yürütüyor. Rakip şirketlerden bile takdir toplayan bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin kanıtı.
     

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