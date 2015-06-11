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Bu kasanın tasarımı çok farklı! Bilgisayarım farklı görünsün diyenler için DeepCool Tristellar video ön inceleme

4 yıl
31,8b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DeepCool firması mevcut kasa tasarımlarının sıradanlaşmaya başladığını düşünen donanım tutkunları için çok özel bir tasarım çıkardı. Tristellar adı verilen yeni kasa, tasarım özellikleri başta olmak üzere donanım yerleşimi ve malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor. Bilgisayar meraklılarını hedef alan bu özel kasanın tüm detayları videomuzda, iyi seyirler.
 

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BORUBEY06 4 yıl en beğenilen
Arkadaşım pc kasasını geliştirmek istiyorlarsa Allah rızası için tutulacak bir kulp ,ayak kısmınıda ( gerekirse tak çıkar )tekerlek yapsınlar...Kasanın bazen taşınması gerektiğinde resmen kasayla kucaklaşıp güreşiyoruz, bu nedir yahu..
Arkadaşım pc kasasını geliştirmek istiyorlarsa Allah rızası için tutulacak bir kulp ,ayak kısmınıda ( gerekirse tak çıkar )tekerlek yapsınlar...Kasanın bazen ta...
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BORUBEY06 4 yıl en beğenilen
Arkadaşım pc kasasını geliştirmek istiyorlarsa Allah rızası için tutulacak bir kulp ,ayak kısmınıda ( gerekirse tak çıkar )tekerlek yapsınlar...Kasanın bazen taşınması gerektiğinde resmen kasayla kucaklaşıp güreşiyoruz, bu nedir yahu..
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sendemail 4 yıl
apple 'ın mcpro suna bakıp feyz alır insan biraz , apple ile kova diye dalga gectiler ancak ufak sade rahat tasınabilir ve hayvani güçte bir cihaz....
30cm yukseklık karsısında 18cm çap..hayvani bir güç !! sırt cantana koy ıstedıgın yere gotur...masaustu altı ,sılındır bıcımınde ucızevı cıhaz...
kısaca koskoca sektör yıne appl'ın yaptıgını yapamıyor ...ne dıyeyım pes ..
şuna bir bakın lutfen olacak iş mi!! apple.com/...
Bu arada deep cool risk alıp bir degısım ortaya cıkarmıs , helal olsun adamlara...
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Seefoo 4 yıl
Şimdiye kadar gördüğüm en güzel kasa tasarımlarından biri.Zaten genel olarak mini itx kasaları full towerlardan daha güzel buluyorum.Bu kasada 24temmuzda sanırım piyasaya çıkacakmış,avrupa menşeili sitelerde 400€ amerikan sitelerinde 400$ fiyatı gözüküyor.Ayrıca mini itx olmasına rağmen çelikten üretim olduğu için boş ağırlık 16kg :)
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ShadowofDeath06 4 yıl
Uygun fiyatlı olursa şahsen almak isterdim.
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aspirin_00 4 yıl
fantazi başka bir şey değil
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mehmet4428 4 yıl
Alınası bir kasa olmuş, bakalım daha ne tür kasalar çıkacak.
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OldGamers86 4 yıl
Çok farklı tasarımlar yapıyorlar. Ben daha sade sevdiğimden pek hoşlanmadım sanırım.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Helal olsun. Dörtgen kasaları bırakıp, aşırı farklı bir tasarım yapmışlar.
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Dovahkiin 4 yıl
Müthiş yav, cidden çok yaratıcı olmuş bu.
Piyasaya alttaki gibi siyah, sade bir görünümde çıkacak galiba. Fuardakilerden daha şık.


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people66 4 yıl
mnpctech.com/... adresinde detaylı yapım aşaması var...
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Cynaidreau 4 yıl
00.14'deki kız napıyor :D
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