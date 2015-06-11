Bu kasanın tasarımı çok farklı! Bilgisayarım farklı görünsün diyenler için DeepCool Tristellar video ön inceleme

DeepCool firması mevcut kasa tasarımlarının sıradanlaşmaya başladığını düşünen donanım tutkunları için çok özel bir tasarım çıkardı. Tristellar adı verilen yeni kasa, tasarım özellikleri başta olmak üzere donanım yerleşimi ve malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor. Bilgisayar meraklılarını hedef alan bu özel kasanın tüm detayları videomuzda, iyi seyirler.

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