Bu kasanın tasarımı çok farklı! Bilgisayarım farklı görünsün diyenler için DeepCool Tristellar video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
DeepCool firması mevcut kasa tasarımlarının sıradanlaşmaya başladığını düşünen donanım tutkunları için çok özel bir tasarım çıkardı. Tristellar adı verilen yeni kasa, tasarım özellikleri başta olmak üzere donanım yerleşimi ve malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor. Bilgisayar meraklılarını hedef alan bu özel kasanın tüm detayları videomuzda, iyi seyirler.
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30cm yukseklık karsısında 18cm çap..hayvani bir güç !! sırt cantana koy ıstedıgın yere gotur...masaustu altı ,sılındır bıcımınde ucızevı cıhaz...
kısaca koskoca sektör yıne appl'ın yaptıgını yapamıyor ...ne dıyeyım pes ..
şuna bir bakın lutfen olacak iş mi!! apple.com/...
Bu arada deep cool risk alıp bir degısım ortaya cıkarmıs , helal olsun adamlara...
Piyasaya alttaki gibi siyah, sade bir görünümde çıkacak galiba. Fuardakilerden daha şık.