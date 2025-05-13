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    Anlık Bildirim

    BYD e7 showroomlara ulaştı: En dikkat çekici yanı yine fiyatı olacak!

    BYD, yeni sedan modeli e7’yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Modern tasarımı ve minimal iç mekanıyla dikkat çeken araç, özellikle fiyat-performans arayan kullanıcıları hedefliyor.

    BYD e7 showroomlara ulaştı: En dikkat çekici yanı fiyatı olacak!

    BYD, yeni elektrikli sedan modeli e7 ile düşük maliyetli elektrikli araç pazarında iddialı bir adım atıyor. Marka, ilk olarak geçtiğimiz ay görüntülerini paylaştığı e7’yi nihayet showroomlara ulaştırdı. Yaklaşık olarak Tesla Model 3 boyutlarında olan araç, BYD’nin genç kullanıcıları ve ticari kullanımı hedefleyen e-serisi ürün grubuna ait.

    Dış tasarımında sade ve sportif çizgileri bir araya getiren e7, ince LED farlar ve akıcı bir gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak aracın uygun fiyatlı yapısını yansıtan bazı detaylar da mevcut. Örneğin yeni nesil BYD modellerinde sıkça rastlanan gizli kapı kolları yerine geleneksel kollar tercih edilmiş. Ayrıca güncel trend olan tam boy LED ışık şeridi yerine parçalı far grupları kullanılmış.

    İç mekanda ise marka sadelikten yana bir tavır sergilemiş. Orta konsolda konumlandırılan 15,6 inçlik dönebilen dokunmatik ekran, neredeyse tüm kumanda işlevlerini üstleniyor. Dijital gösterge paneli daha küçük tutulurken, üç kollu direksiyon simidi ve yeni telefon bölmesi gibi detaylar araca fonksiyonellik kazandırıyor. Arka koltuk bölümü de benzer şekilde sade bir yapıya sahip.

    e7’nin teknik özellikleri ve menzil bilgileri henüz resmi olarak paylaşılmış değil. Ancak aracın yaklaşık 4.780 mm uzunluğunda ve 1.900 mm genişliğinde olduğu biliniyor. Bu ölçülerle Tesla Model 3’e oldukça yakın bir boyuta sahip. Fiyat konusundaysa şimdilik resmi bir açıklama yapılmasa da, bazı kaynaklar aracın yaklaşık 10.000 ila 13.800 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacağını öngörüyor.

    BYD, e7 modeliyle özellikle ekonomik ulaşım arayan kullanıcıları ve filo müşterilerini hedef alıyor. e2 isimli küçük hatchback modelin ardından, e7 ile bu ürün gamını genişleten marka, aynı zamanda bu seriyi popüler Ocean serisine entegre etmeye de hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde e7’ye dair daha fazla teknik detayın ve fiyat bilgisinin netleşmesi bekleniyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 23 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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