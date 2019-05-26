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Bu kulaklık sizi dünyadan koparacak "Razer Hammerhead ANC incelemesi"

1 hf.
5,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Razer Hammerhead ANC'yi inceliyoruz. Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip, Tip C üzerinden bağlanan kulaklığın malzeme kalitesi, türlere göre müzik performansı, tüm detaylar incelemede.
Razer’ın Hammerhead serisi derin bass sesleriyle bilinen bir seri, tizleri de gayet iyiydi, tabiri caizse dup tıs dup tıs kulaklıklarıydılar. Tek sürücü doğal olarak öyle her frekansa inip çıkamadığından mid’lerden, vokal seslerden fedakarlık ediliyordu. Hammerhead ANC ise bas ve tiz için ayrı ayrı sürücülere sahip bir kulaklık ve şimdi vurucu noktalara geliyoruz, Tip üzerinden bağlanıyor, kendi DAC’ına sahip ve aktif gürültü engelleme özelliği var.

Razer’ın tematik siyah-yeşil kutusundan ki kaliteli bir kutu yapmışlar, kulaklığın kendisi, kullanılası bir taşıma çantası ve kulaklık uçları, tipleri çıkıyor. Small, Medium ve Large tipler bunları görmeye alışkınız, hangisi kulağınıza uyarsa ama özel bir set daha var kutuda.
Comply T-500, premium, köpük benzeri yapılı tipler önce bunlar kulağa sığmaz dedirtiyor ama şekil alan yapıları sayesinde kulağa tam oturuyorlar, ses izolasyonları da silikon tiplere göre bambaşka bir seviyede. Ne kadar temizlerseniz temizleyin dışarıdan kirli görünüyorlar, kir tutmaya daha müsaitler zaten ama işlerini yapıyorlar, ülkemizde de bir seti yaklaşık 100TL olan premium şeyler bunlar.

Alüminyum hazneler. Açık ve net, çok kaliteliler, soğuk metal hisleri gerçekten iyi, kulakiçi bir kulaklıkta uzun zamandır böyle bir kaliteyle karşılaşmamıştım. İlk etapta, elimde ağır gibi geldiler bana ama kulaktayken normal bir kulaklıktan farkı yok, konforlu, saatlerce kullanabilirsiniz.

Boyun kısmı da uzun geldi açıkası ama kulağınıza oturma şekli itibarıyla herhangi bir yerle temas etmiyor. Metal malzemenin tek eksisi kolay çizilebiliyor oluşu, çanta bu yüzden var, çantayla taşımakta fayda var. Dışa bakan tarafında bağıra bağıra buradayım diyen Razer’ın üç başlı yılan simgesi bulunuyor , yeşil renkli LED aydınlatmalılar bunlar ve renk ayarı veyahut kapatma gibi bir seçeneğiniz yok.
Gün ışığında göz almıyorlar tabii ama belirginler, karanlıkta ise gördüğünüz gibi. Ben aydınlatmayı, RGB’yi, şatafatı severim ama dediğim gibi kapatılabilmeliydi.

Kablonun kontrolcüye kadar olan kısmı silikon, geri kalanı kumaş kaplı. İdeal uzaklıkta bir mikrofon ve daha yakında olabilirdi dediğim bir kontrolcü var. Bu kontrolcü de metal malzemeden, yine gayet hoş, gayet kaliteli. Sesi kıs yükselt, oynat, durdur, aramayı kabul et ve bitir yapabiliyorsunuz, butonların sertliği biraz alışmayı gerektiriyor.
Kablosu konusunda, tamam silikon kısmı normal, yeterince sağlam hissettiriyor, kontrolcüden itibaren kumaş kaplı, o da güzel, ince olduğu için kıyafetlerinizin altında geçirseniz dahi hissettmiyorsunuz pek, buraya da artı puan verdim ama Tip C arabirimine bağlandığı eklem çok zayıf hissettiriyor, yeterince sağlam bir boğaz yapmamışlar, çıt diye kırılmaz ama ben burayı bir şeyle sağlamlaştırmazsam içim rahat etmez.

Teknik detaylar. Çift sürücülüler, bir tane dinamik bir tane dengeli armatür. 20Hz-20kHz frekans aralığına, 32ohm empedans değerine ve 110dB hassasiyete sahipler. Mikrofon ise 100Hz-10kHz frekans aralığında, yönsüz bir mikrofon. Hammerhead ANC’nin üzerinde bir ses yongası, bir DAC, yani dijitalden analoğa dönüştürücü var, 24-bit 96khz destekli.
Ben de hem Spotify üzerinden 320kbps hem de ücretsiz kaynaklardan temin ettiğim 24-bit 96khz 2598kbps’a kadar parçalarla test ettim kulaklığı.
Maksimum sesi, maksimum sesi iyi diyebileceğim düzeyde, kulak çınlatacak düzeyde değil kesinlikle, maksimum seste distorsiyon sıfır. Genel ses profili dengeli gibi, değil gibi, tizleri için vay be harika diyemem ama iyiler hani, cılız değiller, detaylılar, basslar genel olarak eh işte, derinlikleri iş görür ama vuruculukları benim gibi bass seven birini kesinlikle doyurmadı.
Mesela bu kulaklıkla Rock dinlenir, sesler yeterince net, detaylar da aynı şekilde. Sahnesi ve yön hissiyatı iş görür ama daha ucuza kesinlikle daha iyilerini gördüm. Tizler yorucu değiller ama mesela davullar için sanki bir tık daha bass olsaymış diyorsunuz. Metal parçalara da uygun olduğunu düşünüyorum, elektro gitar ve solistin sesi gayet güzel ayrışıyor. Trap ve Rap parçalar da dinlenmesine dinlenir, net bir ses veriyor sonuçta ama işte basslar keyifli değil.
Enstrümental parçalarda, film müzikleri gibi mesela, tok tınıları bunlarda da arıyorsunuz. Kayıpsız parçalar dinlerken Poweramp kullanıyorum ben, tavsiye ederim, kendi ekolayzır ayarlarımı yaptım ve evet, 31-62Hz bantlarına yaptığınız ayarlara tepki vermiyor, tok sesler aynı düzeyde kalıyor ama tizlere tepki verdi, Rock parçalar için daha keyifli bir hale getirebildim, hah şimdi oldu dediğim güzel tizleri alabildim.

Mikrofon önemli, isterseniz hemen dinleyelim. (Örnek kayda videodan erişebilirsiniz)

Ses yalıtımı konusu çok önemli, müzik dinlemeyi gerçekten seviyorsanız müziğin sizi ortamdan ayırması gerek diye düşünüyorum. Diğer tipler, uçlar da başarılı ama bu Comply uçlarla beraber gayet iyi bir izolasyon elde ediyorsunuz, biraz müzik açtığınızda yok oluyor her şey, beni fazlasıyla memnun etti, hem de aktif gürültü engelleme açık bile değilken.
Kulakiçi bir kulaklıktan, küçücük bir yongadan böyle bir performans beklememiştim açıkası, kontrolcüsünden açıyorum, müzik açmasam bile metrobüste, metroda dip sesleri baya baya törpülüyor, konuşma seslerini de hayli kırıyor, üstüne müzik de açında öyle bir ortamda bile müzikle başbaşa kalıyorsunuz, benim bir editör olarak tercihim Sony WH-1000X mesela, bunda da aynı özellik var ama Razer Hammerhead ANC, bu kulaklık ses kalitesi için falan değil, sırf bu yüzden alınır.

Razer Hammerhead ANC. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 99 dolar, 100 dolar diyelim biz ona. Haznelerdeki malzeme kalitesi çok iyi demiştik, plastiğe göre çizilmeye açık ama çantasıyla kullanırım, o kaliteyi yaşarım ben. Eklem noktası dediğim gibi bana dayanıksız geldi ama birkaç modifikasyonla, biraz da dikkatle aşamayacağım bir şey değil. Ses profili tiz ve midlere odaklı, detaylı ve iyi ayrışıyor, hangi türlerde ne performans veriyor zaten belirttim. Aktif gürültü engelleme boyutuna, klansmanına göre, bunu vurguluyorum, elbette çok daha pahalı, daha iyi kulaküstü, kafaüstü kulaklıklar var bu konuda ama beklentilerimin ötesinde bir performans verdi.
Özetle şöyle sıralayalım, dinlediğiniz müzik türleri uyuşuyorsa, kaliteli tizleri midleri seviyorsanız, telefon görüşmeleri için iyi bir mikrofon istiyorsanız, 3.5mm jack’ınız yoksa telefonunuzda, aktif gürültü engelleme de olmalı, iyi olmalı diyorsanız rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir kulaklık olmuş.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blacksss 1 hf. en beğenilen
Ses için bir kötü diyorsun bir çok iyi diyorsun anlamadım ki ???
Maksimum sesi, maksimum sesi iyi diyebileceğim düzeyde, kulak çınlatacak düzeyde değil kesinlikle, maksimum seste distorsiyon sıfır. Genel ses profili dengeli gibi, değil gibi, tizleri için vay be harika diyemem ama iyiler hani, cılız değiller, detaylılar, basslar genel olarak eh işte, derinlikleri iş görür ama vuruculukları benim gibi bass seven birini kesinlikle doyurmadı..
Kulakiçi bir kulaklıktan, küçücük bir yongadan böyle bir performans beklememiştim açıkası, kontrolcüsünden açıyorum, müzik açmasam bile metrobüste, metroda dip sesleri baya baya törpülüyor, konuşma seslerini de hayli kırıyor, üstüne müzik de açında öyle bir ortamda bile müzikle başbaşa kalıyorsunuz, benim bir editör olarak tercihim Sony WH-1000X mesela, bunda da aynı özellik var ama Razer Hammerhead ANC, bu kulaklık ses kalitesi için falan değil, sırf bu yüzden alınır.
Ses için bir kötü diyorsun bir çok iyi diyorsun anlamadım ki ???Maksimum sesi, maksimum sesi iyi diyebileceğim düzeyde, kulak çınlatacak düzeyde değil kesin...
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Hakimutata Insane 1 hf.
Burak sen razer inceleme nolurrrrrr....
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dostum kertenkele 1 hf.
Burak bey kirli gibi dediğiniz ses yalıtımı iyi olan ürün ile ilgili bir şey sormak istiyorum iş yerinde aşırı gürültü olduğu için aynı yapıya sahip olduğunu düşündüğüm ürünlerden kullanıyoruz onlarda ezince küçülen bırakınca kendiliğinden şişip kulak boşluğunu doldurup ses yalıtımını sağlayan ürünler çifti 2 tl gibi bir şey siz 100 tl diyorsunuz. Yanlız bunların bir zaafı var ıslanınca özelliklerini kaybediyorlar denermisiniz yıkamayı kuruyunca eski özelliğini koruyabilecek mi çünkü 2 tl lik süngere marka basıp size 100 tl ye sattıklarını düşünüyorum.
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sosisvesalam 1 hf.
bu elemanın razer ürünlerine zaafı var gibi o yüzden razer marka ürünleri bu eleman incelemesin.
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OverClocK1ng 1 hf.
Sevgili Burak. Lütfen siz de Ekrem71 gibi olmayın. Videoyu çektikten sonra bir kere izleyin.
1. dakika 42. saniyede ürün 100 TL diyorsun. 10. dakika 20. saniyede ise 99 Dolar diyorsun.
Videoyu çektikten sonra izlemedin mi arkadaşım...

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burakesan 1 hf. OverClocK1ng
Merhabalar,
belli ki oruçlar kafaya vurmuş, dikkatler dağılmış :) Orada Comply T-500 diye başlıyorum cümleye, vurguluyorum ve dolayısıyla Comply T-500'ün fiyatından bahsediyorum, videonun sonunda da kulaklığın fiyatını veriyorum.
Hadi diyelim videodakini dikkatsizlik kaçırdın, videonun altında metin var, orada da yazıyor :D Yapmayın lütfen :D
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dostum kertenkele 1 hf. OverClocK1ng
OverClocK1ng
Sevgili Burak. Lütfen siz de Ekrem71 gibi olmayın. Videoyu çektikten sonra bir kere izleyin.
1. dakika 42. saniyede ürün 100 TL diyorsun. 10. dakika 20. saniyede ise 99 Dolar diyorsun.
Videoyu çektikten sonra izlemedin mi arkadaşım...


100 tl olan kulaklık değil kulaklığın ucundaki ses izalasyonu çok iyi dediği kirli gbi görünen kulakçıklar.
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soneday 1 hf.
Burak bey,duvardaki arı desenli ışıklı süslemeyi nereden bulabilirim acaba ?
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burakesan 1 hf. soneday
Merhabalar,
ürün Nanoleaf Aurora, sitemizde ve kanalımızda incelemesi mevcut, ülkemizde Apple üzerinden satın alınabiliyor.
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Ghost2003 1 hf.
Adama bir soru sorduk sağlam bas veren kulaklık önerin nedir diye. Sallamadı bile. Sanırsın fenomen sorulara yetişemiyor.
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burakesan 1 hf. Ghost2003
Merhabalar,
rica ederkenki hitabınız da büyük ihtimalle bu minvaldeydi, dolayısıyla cevap vermemem gayet normal.
Gün içerisinde onlarca soru cevaplıyorum ve yeri geldiğinde bunları başkaları da faydalanabilsin diye Instagram'da paylaşıyorum, Burak ŞOLT soru cevaplamıyor diye bir şey yok yani :)
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al-ozaria 1 hf.
Güzel bir inceleme olmamış. Ürün Razer olunca; Bu bir kulakiçi oyuncu kulaklığı mıdır, değil midir? noktasında: Pc'de kulaklık en azından CSGO ve PUBG ile test edilmeliydi. Performansına bakılarak not düşülmeliydi...
Nasıl omalıydı youtube.com/...
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The Balance 1 hf.
Şu otomatik oynatma neden başta açık olur ki? Mobil kullanıyoruz mobil verimden yiyor. Belki sadece okumak istiyorum?
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DH Misafiri 1 hf.
Her ne kadar Dinamic Driver ve Balanced Armature'den oluşan Hybrid bir kulaklık olsa da, bir Ostry KC06 kadar müzikal çalacağını zannetmiyorum. Ki fiyatına bakınca cidden klişe geliyor. Kulaklık elbet birçok kişinin ilgisini çekmiştir ama dediğim gibi, bu fiyata bir sürü IEM var ve hepsi Hammerhead'den daha teknik, daha müzikal çalıyordur. Ben Hammerhead V1'in sahnesini sevmemiştim. Dar ve sığdı. Uzağa konumluydu. Deneme imkanım olmuştu neyseki. Almayı düşünen varsa, şimdiden Ostry KC06 / KC06A'ya bakmalarını tavsiye ediyorum. Onların Fit'i, kulağa oturuşu ve konforu çok daha iyi olacaktır.
Kulağınıza ve ellerinize sağlık inceleme için.
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Barbaroscakir 1 hf.
Guzel inceleme
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