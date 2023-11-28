Aktif gürültü engelleme teknolojisi (ANC) nedir ve nasıl çalışır?

Aktif gürültü engelleme nedir?
Aktif gürültü engelleme teknolojisi dışarıdan gelen ses dalgalarına karşı zıt ses dalgaları üreterek kulağa ulaşan gürültüyü azaltan bir teknolojidir. Bunu da aynı frekans ve genliğe sahip iki dalga karşılaştığında birbirini etkisiz hale getiren "yıkıcı enterferans" ilkesiyle yapmaktadır.
Sistemin nasıl çalıştığını anlamak için yüzeyinde dalgalanmalar olan bir göleti hayal edelim. Gölete bir çakıl taşı atarsanız dışarıya doğru yayılan dairesel bir dalga oluşur. Aynı yere aynı zamanda başa bir çakıl taşı atılırsa ilkinin aynısı ancak daha büyük bir dalga oluşur. Bu oluşan dalga iki dalganın toplamı kadardır. Buna "yapıcı enterferans" adı veriliyor.
Aynı gölete aynı yere bu sefer biraz gecikmeli bir taş atarsanız ikinci dalga birincinin biraz gerisinde olacak ve iki dalganın tepe ve dip noktaları senkronize olmayacak. Yani iki dalga birbirinden çıkarılacak ve daha küçük bir dalga oluşacak veya hiç dalga oluşmayacak. Buna da "yıkıcı enterferans" adı veriliyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.