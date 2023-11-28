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    Aktif gürültü engelleme teknolojisi (ANC) nedir ve nasıl çalışır?

    Son dönemde kulaklıklarda aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi popüler hale geldi. Peki aktif gürültü engelleme teknolojisi nedir, ne işe yarar?            
    Aktif gürültü engelleme teknolojisi nedir ve nasıl çalışır? Tam Boyutta Gör
    Gerçek kablosuz kulaklıklar (TWS) son zamanlarda oldukça popüler hale geldiler. TWS'ler ile beraber popüler olan başka bir özellik daha var: Aktif gürültü engelleme (ANC). Daha önceleri üst seviye kulaklıklarda bulunan bu özellik günümüzde uygun fiyatlı kulaklıklara dahi gelmiş durumda. Kalabalık ve gürültülü yerlerde dışarıdan gelen sesi engelelyerek müzik dinleme keyfini arttıran bu özellik peki nasıl çalışıyor?

    Aktif gürültü engelleme nedir?

    Aktif gürültü engelleme teknolojisi dışarıdan gelen ses dalgalarına karşı zıt ses dalgaları üreterek kulağa ulaşan gürültüyü azaltan bir teknolojidir. Bunu da aynı frekans ve genliğe sahip iki dalga karşılaştığında birbirini etkisiz hale getiren "yıkıcı enterferans" ilkesiyle yapmaktadır.

    Sistemin nasıl çalıştığını anlamak için yüzeyinde dalgalanmalar olan bir göleti hayal edelim. Gölete bir çakıl taşı atarsanız dışarıya doğru yayılan dairesel bir dalga oluşur. Aynı yere aynı zamanda başa bir çakıl taşı atılırsa ilkinin aynısı ancak daha büyük bir dalga oluşur. Bu oluşan dalga iki dalganın toplamı kadardır. Buna "yapıcı enterferans" adı veriliyor.

    Aynı gölete aynı yere bu sefer biraz gecikmeli bir taş atarsanız ikinci dalga birincinin biraz gerisinde olacak ve iki dalganın tepe ve dip noktaları senkronize olmayacak. Yani iki dalga birbirinden çıkarılacak ve daha küçük bir dalga oluşacak veya hiç dalga oluşmayacak. Buna da "yıkıcı enterferans" adı veriliyor.

    Aktif gürültü engelleme nasıl çalışıyor?

    Aktif gürültü engelleme teknolojisi nedir ve nasıl çalışır? Tam Boyutta Gör
    Aktif gürültü engelleme, gürültünün etkisini azaltmak için yıkıcı enterferansı kullanıyor. Mikrofon ile gürültü dinlenip, bir işlemci vasıtasıyla işlenip analiz edilerek karşı gürültü sinyali üretilerek hoparlörden kulağa verilir. Bu karşı gürültü sinyali gelen gürültüyle aynı frekans ve büyüklükte ancak ters fazda bir sinyaldir. İki dalga buluşunca birbirlerinin etkisini yok ederler. Böylelikle gürültü kulağa ulaşamamış olur ya da çok az ulaşır. İşlem gerçek zamanlı ve devamlı olarak çalışarak değişen sesleri analiz edip gürültüyü engellemeye çalışır.
    Aktif gürültü engelleme teknolojisi nedir ve nasıl çalışır? Tam Boyutta Gör
    Sistem genellikle motor sesi, uçak ve tren gürültüsü gibi düşük frekanstaki ve sabit gürültüleri engellemekte başarılı performans gösteriyor. İnsan sesi, korna sesi veya köpek havlaması gibi yüksek frekanslı ve kesintili seslerde daha az başarılı sonuçlar üretiyor. Tabiki kullanılan mikrofon, işlemci ve hoparlörün kalitesi de performansa etki ediyor. Aktif gürültü engelleme dışında pasif olarak yalıtım vasıtasıyla gürültü engelleme performansı da önemli bir rol oynuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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