Buffalo, en ince taşınabilir sabit disk MiniStation Slim'i piyasaya sürüyor





Ülkemize de yatırım yapacağı bir süre önce açıklanan Japon depolama çözümleri devi Buffalo, bir süre önce HD-PUS500U3 kod numaralı dünyanın en ince sabit diskini tanıtmıştı. Dün ise modelin piyasaya çıkmak üzere olduğu duyurusu yapıldı.





Buffalo'nun yeni harici diski MiniStation Slim olarak adlandırıldı. Sadece 8.8mm kalınlığında olan 2.5 inçlik form faktöründeki harici disk; 140gr ağırlığında. Disk 500GB kapasite sunarken, USB 3.0 girişi sayesinde 5Gbps'ye varan oranlarda yüksek hızda veri transferi imkanı sağlıyor.





Dış kutusu darbelere dayanıklı olması açısından anotlanmış alüminyum materyalden imal edilen MiniStation Slim, kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile sunulacak.





MiniStation Slim; Windows XP ile Mac OS X 10.5 ve sonrası dahil olmak üzere, tüm popüler işletim sistemleri ile uyumlu. Modelin kısa süre sonra ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Modelin yurtdışı fiyatı ise 130$ civarında.