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Buffalo, en ince taşınabilir sabit disk MiniStation Slim'i piyasaya sürüyor

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Buffalo, en ince taşınabilir sabit disk MiniStation Slim'i piyasaya sürüyor

Ülkemize de yatırım yapacağı bir süre önce açıklanan Japon depolama çözümleri devi Buffalo, bir süre önce HD-PUS500U3 kod numaralı dünyanın en ince sabit diskini tanıtmıştı. Dün ise modelin piyasaya çıkmak üzere olduğu duyurusu yapıldı.

Buffalo'nun yeni harici diski MiniStation Slim olarak adlandırıldı. Sadece 8.8mm kalınlığında olan 2.5 inçlik form faktöründeki harici disk; 140gr ağırlığında. Disk 500GB kapasite sunarken, USB 3.0 girişi sayesinde 5Gbps'ye varan oranlarda yüksek hızda veri transferi imkanı sağlıyor.

Dış kutusu darbelere dayanıklı olması açısından anotlanmış alüminyum materyalden imal edilen MiniStation Slim, kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile sunulacak.

MiniStation Slim; Windows XP ile Mac OS X 10.5 ve sonrası dahil olmak üzere, tüm popüler işletim sistemleri ile uyumlu. Modelin kısa süre sonra ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Modelin yurtdışı fiyatı ise 130$ civarında. 

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FreeRun 6 yıl
nerede yatırım yaptı abi bu adamalar hani hiç marketlede disklerini göremiyoruz.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İsmini ilk defa duyuyorum. Belki de hiç rastlamadığım içimdir
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Xagdas 6 yıl FreeRun
FreeRun

nerede yatırım yaptı abi bu adamalar hani hiç marketlede disklerini göremiyoruz.

Yok, olmaz öyle. "En ince" taşınabilirliğin derecesi değil, diskin sıfatı. Neyse, gramer hatası hep oluyor. Siteye bir Türkçe öğretmeni lazım. :)

HDD'ler de artk istedikleri kadar ince olsunlar, teknolojisi geçti malesef. Fazla direnmeseler iyi olur.
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Xagdas 6 yıl
"Buffalo, en ince sabit taşınabilir disk MiniStation Slim'i piyasaya sürüyor"

Epey zorlama olmuş

"Buffalo, taşınabilir en ince sabit disk MiniStation Slim'i piyasaya sürüyor" olsa daha düzgün olacaktı.

Bunların fiyatları hala yüksek seyrediyor. 130 Dolar bugün 240 lira yapar, ÖTV ve diğer vergiler de gelince 300'e dayanır. 120 GB SSD'ler var o fiyata. Şu SSD'ler çıkalı yıllar oldu, artık tabana yayılsa da HDD piyasası bitse keşke.

(Gelişmiş Avrupa ülkeleri insan hakkı diyerek gsm operatörlerine dahil interneti bedava yaptırdıkları gibi, HDD'yi yasaklasalar keşke, ömür çürütüyor diye. Hele hele 5400rpm'leri.

)
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Lord Melkor 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196
"Buffalo, en ince sabit taşınabilir disk MiniStation Slim'i piyasaya sürüyor"

Epey zorlama olmuş

"Buffalo, taşınabilir en ince sabit disk MiniStation Slim'i piyasaya sürüyor" olsa daha düzgün olacaktı.

Bunların fiyatları hala yüksek seyrediyor. 130 Dolar bugün 240 lira yapar, ÖTV ve diğer vergiler de gelince 300'e dayanır. 120 GB SSD'ler var o fiyata. Şu SSD'ler çıkalı yıllar oldu, artık tabana yayılsa da HDD piyasası bitse keşke.

(Gelişmiş Avrupa ülkeleri insan hakkı diyerek gsm operatörlerine dahil interneti bedava yaptırdıkları gibi, HDD'yi yasaklasalar keşke, ömür çürütüyor diye. Hele hele 5400rpm'leri.

)

Bence en ince taşınabilir sabit disk dese daha iyiydi
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