Buffalo, yeni USB 3.0 belleklerine güvenlik yazılımı entegre ediyor





Ülkemizde de önemli yatırımları bulunan Japon depolama devi Buffalo, Trend Micro ile işbirliği kapsamında güvenlik yazılımı entegre ettiği yeni USB 3.0 belleklerini resmen tanıttı.





RUF3-PV serisi bellekler işbirliği kapsamında Trend Micro USB Security 2.0 güvenlik yazılımı ile önyüklü olarak gelecek. Trend Micro USB Security 2.0, takıldığı birimi zararlı yazılımlara karşı tarıyor ve bulaştığı dosyaları karantinaya alıyor. Ayrıca şifre koruması ile izinsiz erişimlere karşı belleğinizi koruyor.





Üründe yer alan mekanizma sayesinde bilgisayardan çıkardığınızda USB sürgüsü otomatik olarak yuvasına giriyor. Ürün 8GB/16GB/32GB depolama seçeneklerine sahip. Boyutları 23 x 65 x 9 mm şeklinde iken ağırlığı ise 21gr.





Windows sistemleri ile uyumlu olan bellekler 8GB yaklaşık 37$, 16GB yaklaşık 67$, 32GB yaklaşık 90$ olarak Pazartesi günü satışa sunulacak.

http://vr-zone.com/articles/buffalo-puts-malware-security-directly-new-usb-3-0-flash-drives/55206.html