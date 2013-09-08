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Buffalo, yeni USB 3.0 belleklerine güvenlik yazılımı entegre ediyor

5 yıl
1,2b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Buffalo, yeni USB 3.0 belleklerine güvenlik yazılımı entegre ediyor

Ülkemizde de önemli yatırımları bulunan Japon depolama devi Buffalo, Trend Micro ile işbirliği kapsamında güvenlik yazılımı entegre ettiği yeni USB 3.0 belleklerini resmen tanıttı.

RUF3-PV serisi bellekler işbirliği kapsamında Trend Micro USB Security 2.0 güvenlik yazılımı ile önyüklü olarak gelecek. Trend Micro USB Security 2.0, takıldığı birimi zararlı yazılımlara karşı tarıyor ve bulaştığı dosyaları karantinaya alıyor. Ayrıca şifre koruması ile izinsiz erişimlere karşı belleğinizi koruyor.

Üründe yer alan mekanizma sayesinde bilgisayardan çıkardığınızda USB sürgüsü otomatik olarak yuvasına giriyor. Ürün 8GB/16GB/32GB depolama seçeneklerine sahip. Boyutları 23 x 65 x 9 mm şeklinde iken ağırlığı ise 21gr.

Windows sistemleri ile uyumlu olan bellekler 8GB yaklaşık 37$, 16GB yaklaşık 67$, 32GB yaklaşık 90$ olarak Pazartesi günü satışa sunulacak. 

http://vr-zone.com/articles/buffalo-puts-malware-security-directly-new-usb-3-0-flash-drives/55206.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Ne olur, sayın üreticiler, şu usb belleklere fiziki yazma koruma özelliğide katın. SD kartlarda varda, bu usblerde neden yok?
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OverClocK1ng 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ne olur, sayın üreticiler, şu usb belleklere fiziki yazma koruma özelliğide katın. SD kartlarda varda, bu usblerde neden yok?

Keşke olsa. Flash belleğe dosya atıyorum. Arkadaş film atacağım. Bilgisayarına takıyorum: Şaaak. Virüs bulaştı...

Şimdi birisi diyecek ki: İşte bunda bu yüzden virüs koruma var.

İyi de. Virüs koruma var diye 10 dolarlık belleğe 50 dolar verecek değilim. Buffalo'nun kalitesine diyecek lafım tabi ki yok.
Ama yani göz göre göre de o kadar fazla ödeyecek değilim. Flash belleğimde Autorun.inf dosyası var. Ben yerleştirdim.
Virüsler kendi kopyalama dosyalarını belleğime, onu silemedikleri için yazamıyorlar. Ama virüs dosyasını yazabiliyorlar.
Benim bilgisayarda da Autorun kapalı. Yani bana virüs bulaşmıyor. Ama başkası için sorun olabilir.

Yazma korumalı flash bellek istiyoruz. Mümkünse 32GB falan olsun ve hızı iyi olsun. Aynı zamanda kasası da sağlam olsun...

41 Dolar'a 2005 yılında 2GB Adata PD7 aldım. 8GB olanı 150 Dolardı. Ama o zamana göre 33 okuma hızı iyi, 25 yazma hızı muhteşemdi.
Yıl 2013. Halen taş gibi, beton gibi ve kullanıyorum. Düşünün artık...

Üstelik virüs koruma programı koyup, lisansa ayrı para ödeteceklerine, yazma koruma koysalar daha kolay değil mi?

Kendi belleğimize bulaşmasın da , elalemin bilgisayarını temizlemeyiverelim...
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JoeyBane 5 yıl
Bu markayı ilk kez duyuyorum. Transcent kadar iyi midir?
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OverClocK1ng 5 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Bu markayı ilk kez duyuyorum. Transcent kadar iyi midir?

Öyle bir genelleme yapamam. Ama ikisi de alanında çok iyi olan firmalar ve ikisinin de ürünleri çok kaliteli..
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OverClocK1ng 5 yıl
Fiyat abartı pahalı...
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thelmessos 5 yıl
Bu bahsi geçen güvenlik sisteminin bilgisayara yüklü antivirüs programı ile çatışma durumu olur mu?
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matmuhendisi 5 yıl
şu güvenlik sistemi kadar saçma bişey yok ...
o bilgisayarda aç bu bilgisayarda açma şifreyi gir açılmasın...
şifre ekranı gelmesin bi ton iş ... "iomega mağduru"
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biggame 5 yıl
fiyat olmamış 8 gb bile ne kadar pahalı tlye vursak 90lira yapıyor ki kim buna bu parayı verir 20tlye usb 3 varken 90 tlyede 32gb usb 3 varken düşünün hatta 64 gb bile az daha katıp usb 3 ve cok hızlı varken bunu alan bu ülkede cıkmaz gibime geliyor
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