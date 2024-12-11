Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nokia dünyanın ilk 5G 360 derecelik kamerasını duyurdu

    Nokia 360 Camera dünyanın ilk 5G destekli 360 derecelik kayıt yapabilen kamerasını duyurdu. Firma şimdiden Finlandiya madencilik şirketleri ile iş birliğine başladı.  
    Nokia 360 Camera Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 10 yıl önce sanal gerçeklik fırtınasına ayak uydurarak ilk kamerasını satışa sunan Nokia, uzun bir süre bu alana yatırımları rafa kaldırmıştı. Firma sürpriz bir şekilde iddialı bir kamera modeli ile çıkageldi. 

    Nokia 360 Camera özellikleri

    Nokia 360 Camera modeli dünyanın ilk 5G 360 derece kamerası olarak duyuruldu. Wi-Fi ve Ethernet bağlantılarının yanı sıra 5G bağlantısı ile de herhangi bir telefon desteğine ihtiyaç duymuyor. Böylece 8K videoları mekânsal ses ve düşük gecikme ile aktarabiliyor. 

    Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia yazılımı ile uyumlu olan kamera farklı endüstriyel ekipmanlarla da kullanılabiliyor. IP67 sertifikası ile zorlu koşullara dayanabilen kameranın 5G versiyonu askeri dayanıklılık sertifikasına da sahip. 

    Nokia 360 Camera modeli hali hazırda Finlandiya’da dünyanın en derin madeni olan Pyhäsalmi Madeni’ne kuruldu ve Ar-Ge operasyonları için kullanılıyor. Fiyat ise kurumsal taleplere göre belirleniyor.


     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 15 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    slazenger mağazaları istanbul"da en iyi diş hastanesi devlet ds 4 yorum falken lastik yorum lastiğe vida girmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    NOTHING Phone (2a)
    NOTHING Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ247
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ247
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız