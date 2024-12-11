Nokia dünyanın ilk 5G 360 derecelik kamerasını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Yaklaşık 10 yıl önce sanal gerçeklik fırtınasına ayak uydurarak ilk kamerasını satışa sunan Nokia, uzun bir süre bu alana yatırımları rafa kaldırmıştı. Firma sürpriz bir şekilde iddialı bir kamera modeli ile çıkageldi.

Nokia 360 Camera özellikleri

Nokia 360 Camera modeli dünyanın ilk 5G 360 derece kamerası olarak duyuruldu. Wi-Fi ve Ethernet bağlantılarının yanı sıra 5G bağlantısı ile de herhangi bir telefon desteğine ihtiyaç duymuyor. Böylece 8K videoları mekânsal ses ve düşük gecikme ile aktarabiliyor.

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Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia yazılımı ile uyumlu olan kamera farklı endüstriyel ekipmanlarla da kullanılabiliyor. IP67 sertifikası ile zorlu koşullara dayanabilen kameranın 5G versiyonu askeri dayanıklılık sertifikasına da sahip.

Nokia 360 Camera modeli hali hazırda Finlandiya’da dünyanın en derin madeni olan Pyhäsalmi Madeni’ne kuruldu ve Ar-Ge operasyonları için kullanılıyor. Fiyat ise kurumsal taleplere göre belirleniyor.





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