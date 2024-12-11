Nokia dünyanın ilk 5G 360 derecelik kamerasını duyurdu

Nokia 360 Camera özellikleri
Nokia 360 Camera modeli dünyanın ilk 5G 360 derece kamerası olarak duyuruldu. Wi-Fi ve Ethernet bağlantılarının yanı sıra 5G bağlantısı ile de herhangi bir telefon desteğine ihtiyaç duymuyor. Böylece 8K videoları mekânsal ses ve düşük gecikme ile aktarabiliyor.
Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia yazılımı ile uyumlu olan kamera farklı endüstriyel ekipmanlarla da kullanılabiliyor. IP67 sertifikası ile zorlu koşullara dayanabilen kameranın 5G versiyonu askeri dayanıklılık sertifikasına da sahip.
Nokia 360 Camera modeli hali hazırda Finlandiya’da dünyanın en derin madeni olan Pyhäsalmi Madeni’ne kuruldu ve Ar-Ge operasyonları için kullanılıyor. Fiyat ise kurumsal taleplere göre belirleniyor.
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
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