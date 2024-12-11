Memurlara zorunlu finansal okuryazarlık eğitimi geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör İnternetin ve mobil cihazların gelişmesi ile birlikte yatırım araçlarına erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Ülke borsalarındaki hisselere ya da kripto para platformlarındaki ürünlere bir kaç tıklamayla ulaşılabiliyor.

Finansal okuryazarlık başlıyor

Herkesin kolay bir şekilde yatırım araçlarına ulaşması haliyle kötü niyetli kişilerin iştahını kabartıyor. Yatırım araçlarına ulaşmak ne kadar kolaysa dolandırıcıların elinde tüm varlığını kaybetmek de bir o kadar kolay.

Bitcoin kaldıraç kullananları perişan etti 5 gün önce eklendi

Sermaye Piyasası Kurulu, vatandaşların finansal okuryazarlık düzeyini arttırmak üzere Finansal Okuryazarlık Platformu’nu (https://finansalokuryazarlik.gov.tr) uygulamaya almıştı. Platformda 6 farklı kategoride 55 eğitim videosu yer alıyor. e-Devlet üzerinden siteye üye olanlar tamamladıkları eğitimlere göre 1. düzey, 2. düzey veya 3. düzey finansal okuryazarlık katılım sertifikası alabiliyor.

Alınan son kararla birlikte 8 kamu kurumuna bağlı 4.3 milyon memura zorunlu finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzalamak üzere ön görüşmeler devam ediyor.

Planlama kapsamında Finansal Okuryazarlık Platformu memurlara zorunlu hale getirilecek. Bu süreçte halihazırda Uzaktan Eğitim Kapısı'nda yer alan videolar değiştirilecek ve SPK çatısı altına alınacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Zorunlu finansal okuryazarlık eğitimi başlıyor