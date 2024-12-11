Monument Valley 3 yayınlandı, sadece Netflix’te

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Tam Boyutta Gör Mobil oyun dünyasının en sevilen serilerinden Monument Valley, merakla beklenen üçüncü yapımını sadece Netflix üyelerine özel olarak yayınladı. Perspektif tabanlı oyun yine ünlü tasarımcıların izlerini taşıyor.

Monument Valley 3 neler sunuyor?

Monument Valley 3 önceki oyunları hiç oynamamış olanların bile rahatlıkla çözebileceği bulmacalara sahip. M.C. Escher gibi ünlü sanatçılardan ilham alan oyunda bu kez bir bot yardımıyla bölümler arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Monument Valley 3 geliyor 3 ay önce eklendi

Göz alıcı grafiklerin yanı sıra ortam müziklerinin de kullanıcıyı sürüklediği oyun fizik mekaniklerini es geçen bir oynanışa sahip. Ustwo Games her sezon oyuna yeni bölümler ekleyeceklerini açıkladı. Bu da yine Netflix üyelerine özel olacak.

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