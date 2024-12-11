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    Monument Valley 3 yayınlandı, sadece Netflix’te

    Monument Valley 3 yapımı Netflix üyelerine özel olarak erişime açıldı. Ünlü sanatçılardan ilham alan görselleri ve ortam müzikleri ile yine adından söz ettirecek.  
    Monument Valley 3 Tam Boyutta Gör
    Mobil oyun dünyasının en sevilen serilerinden Monument Valley, merakla beklenen üçüncü yapımını sadece Netflix üyelerine özel olarak yayınladı. Perspektif tabanlı oyun yine ünlü tasarımcıların izlerini taşıyor. 

    Monument Valley 3 neler sunuyor?

    Monument Valley 3 önceki oyunları hiç oynamamış olanların bile rahatlıkla çözebileceği bulmacalara sahip. M.C. Escher gibi ünlü sanatçılardan ilham alan oyunda bu kez bir bot yardımıyla bölümler arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

    Göz alıcı grafiklerin yanı sıra ortam müziklerinin de kullanıcıyı sürüklediği oyun fizik mekaniklerini es geçen bir oynanışa sahip. Ustwo Games her sezon oyuna yeni bölümler ekleyeceklerini açıkladı. Bu da yine Netflix üyelerine özel olacak. 

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 18 saat önce

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