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Buffalo'dan akıllı cihazlar için yeni harici şarj çözümü

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Buffalo'dan akıllı cihazlar için yeni harici şarj çözümü
Ürettiği harici hafıza ve ağ ürünleri ile tanınan Buffalo firması, BSMPB05BK isimli yeni harici şarj ürününü tanıttı.

Buffalo BSMPB05BK, akıllı cihazların artan enerji ihtiyacını gidermek amaçlı olarak geliştirilmiş bir ürün. Piyasadaki lityum-iyon batarya kullanan benzer ürünlerden farklı olarak 4 tane AA pil ile şarj işlemini yerine getirebilen cihaz, oldukça kompakt 42.4x100.7x23.9mm boyutlarına sahip. Apple'ın iPhone modelleri ve Android akıllı cep telefonları ile çalışabilen Buffalo BSMPB05BK, priz bulunmayan ortamlarda şarj işlemi için oldukça ideal bir çözüm olarak gösteriliyor.
Buffalo BSMPB05BK modelinin resmi fiyatı belli olmasa da, şubat ayı sonunda satışa çıkması bekleniyor.
 
Buffalo'dan akıllı cihazlar için yeni harici şarj çözümü
Buffalo'dan akıllı cihazlar için yeni harici şarj çözümü

http://en.akihabaranews.com/124172/peripherals/buffalo-bsmpb05bk-compact-dual-iphone-and-android-smartphone-battery-charger Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FromZeroToHero 6 yıl
Yıllar önce kullandığım Alcatel One touch easy geldi aklıma... nasıl da cırtlak bir sarı rengi vardı kutunun içinden 3 tane duracell AA pil çıkmıştı çok iyi hatırlıyorum :D
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MxFxOx 6 yıl
basit şarlı pil kullan daha iyi
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Fena değil.
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Fx_57,5 6 yıl
cepte hatta cüzdanda yedek batarya taşınması çok daha pratik.tabi bataryası çıkarılamayan telefonlar için ideal
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speed_brain 6 yıl
Bu eldede yapılır :D
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K.can.tas 6 yıl
Güzelmiş
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savinelli 6 yıl
fiyatı uygundur diye tahmin ediyorum sonuçta içinde elektronik veya teknolojik hiç bişey barındırmıyo ki..
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aspirin_00 6 yıl
ne gerek var bu tip aparatlara telefonların ebatları 4 inç boyutunu aşan boyuttalar cihazların arkasına güneş enerji sensörü yerleştirin güneşli günlerde kahve yudumlarken telfon kendi kendine şarj etsin
madein turkey (apple sakın bunun patentini alma uçarım sana yoksa.)
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AERN 6 yıl
İlginç. :)
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maxelll 6 yıl aspirin_00
aspirin_00

ne gerek var bu tip aparatlara telefonların ebatları 4 inç boyutunu aşan boyuttalar cihazların arkasına güneş enerji sensörü yerleştirin güneşli günlerde kahve yudumlarken telfon kendi kendine şarj etsin
madein turkey (apple sakın bunun patentini alma uçarım sana yoksa.)

donanimhaber.com/...



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theraptorx 6 yıl
Fiyat nedir?
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Rangle 6 yıl
Güzel bir ürüne benziyor fiyatı makul olduğu sürece alınabilir :)
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