Buffalo'dan akıllı cihazlar için yeni harici şarj çözümü





Ürettiği harici hafıza ve ağ ürünleri ile tanınan Buffalo firması, BSMPB05BK isimli yeni harici şarj ürününü tanıttı.





Buffalo BSMPB05BK, akıllı cihazların artan enerji ihtiyacını gidermek amaçlı olarak geliştirilmiş bir ürün. Piyasadaki lityum-iyon batarya kullanan benzer ürünlerden farklı olarak 4 tane AA pil ile şarj işlemini yerine getirebilen cihaz, oldukça kompakt 42.4x100.7x23.9mm boyutlarına sahip. Apple'ın iPhone modelleri ve Android akıllı cep telefonları ile çalışabilen Buffalo BSMPB05BK, priz bulunmayan ortamlarda şarj işlemi için oldukça ideal bir çözüm olarak gösteriliyor.

Buffalo BSMPB05BK modelinin resmi fiyatı belli olmasa da, şubat ayı sonunda satışa çıkması bekleniyor.

http://en.akihabaranews.com/124172/peripherals/buffalo-bsmpb05bk-compact-dual-iphone-and-android-smartphone-battery-charger