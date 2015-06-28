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Bukalemun derisinden ilham alan renkli ekran geliştirildi

3 yıl
3b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bukalemun derisinden ilham alan renkli ekran geliştirildi

İnsanoğlu yüzyıllardır doğadan öğrendiği derslerle hayatını kolaylaştırıcı veya güçlendirici pek çok icada imza attı. Teknolojinin son derece geliştiği günümüzde bile halen doğadan öğreneceğimiz pek çok ders var. 

Florida Üniversitesi araştırmacıları, bukalemun derisinden ilham alan tamamen esnek bir ekran geliştirdiklerini duyurdu. Tam RGB renk modeline sahip olan ekran bukalemun gibi çeşitli renklere bürünebiliyor. 

Bunu gerçekleştirmek için farklı voltaj seviyeleri belirlenerek belirli bir ışık demetinin engellenmesi sağlanıyor. Engellenen ışık demetinin haricinde kalan ışık sayesinde de farklı renkler yansıtılabiliyor. Ekranın ihtiyacı olan enerji çok düşük miktarlarda ve bataryayı zorlamıyor. 

Yeni ekranlar e-okuyucuların daha düşük güç tüketmesi amacıyla kullanılabilecek. Ayrıca askerler için sürekli ortama göre renk değiştirebilen kamuflajlar veya renk değiştiren elbiseler gibi daha ileri projelerde de kullanılabilecek. Ekranların bir saç teli kadar ince olması ve çok hafif olması da diğer bir avantajı.

Araştırma ekibi renk değiştiren ekran projesinin hayata geçmesi için 300 bin dolarlık bir hibe almış durumda. Projenin daha da iyileştirilerek en kısa sürede gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf ediliyor.  

http://www.bbc.com/news/technology-33270205 Yorum Yaz
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Mesudum 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de 300.000USD hibe alınır.
Proje lideri (Prof veya Doç) başta olmak üzere tüm ekibin bilgisayarları ve çevre birimleri yenilenir.
Demo yazılımlar üretilir. 3D animasyonlar yapılır.
İyi niyet mesajları yayınlanır. Destek verenlere teşekkür edilir.
Daha fazla katkı talep edilir. Dünyadaki örneklerin ne kadar iyi ve sürekli desteklendiklerinden dem vurulur.
...
Film başa sarar!
...
Türkiye'de 300.000USD hibe alınır.Proje lideri (Prof veya Doç) başta olmak üzere tüm ekibin bilgisayarları ve çevre birimleri yenilenir.Demo yazılımlar...
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DubSteq 3 yıl
voltaja göre ışığı filtreleyerek renk göstermek... Neden bizim aklımıza gelmiyor böyle şeyler ?
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fox-03-34 3 yıl
Doğa olmasa bişey bulacagımız yok zaten.
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pastadanadam 3 yıl
Ben telefonlarda şöyle bir bir şey istedim yıllarca. Beyaz bir telefonun ekranını kapatınca, ekran siyah değilde beyaz kalsın, mavi bir telde mavi kalsın, turuncuda turuncu, bütünlük bozulmasın yani. Eğer yanlış anlamadıysan bu ekran teknolojisi ile mümkün olacak.
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simbolmina 3 yıl
Yüce sanatçı adadavxdbhd
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Mesudum 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de 300.000USD hibe alınır.
Proje lideri (Prof veya Doç) başta olmak üzere tüm ekibin bilgisayarları ve çevre birimleri yenilenir.
Demo yazılımlar üretilir. 3D animasyonlar yapılır.
İyi niyet mesajları yayınlanır. Destek verenlere teşekkür edilir.
Daha fazla katkı talep edilir. Dünyadaki örneklerin ne kadar iyi ve sürekli desteklendiklerinden dem vurulur.
...
Film başa sarar!
...
Yanıtla +13
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ratch 3 yıl
Süpermiş. Her geçen gün yeni şeyler geliştiriliyor. Gelişim çok hızlı.
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Provisioner 3 yıl
john ronald reuel tolkien
Yok daha neler. Çok iyiymiş ya. Son zamanlarda en şaşırdığım yeniliklerden biri oldu bu. Bununla günlük hayat için de kıyafet yapılır. Tabi üretiminin kolay olması gerek.

Bunun için de daha çok uzun zaman gerek :) Bizim elimize ulaşabilecek kıvama gelmesi için ki "Us Army" böyle bir teknolojiyi hadi tüm insanlık istifade etsin diye serbest bırakmaz diye düşünüyorum. ;)
Kaymağını ilerleyen safhalarında gerekli müdaheleleri yapıp uzun yıllar yiyeceklerdir "şüphesiz" ! Yinede ilgi çekici , gelecek teknolojilerinin mihenk taşlarından biri olmaya ilk sıradan aday...
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psychowho 3 yıl
Aktif kamuflaj olayı resmen gerçekleşiyor. Haydi hayırlısı...
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dr20mouse 3 yıl
Aha nano giysinin ayak sesleri bunlar. Keşke biz bulsaydık...
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zaomss 3 yıl
Desenize ghost recon olayı gerçek olacak. Şaka maka gerçekten bunlar geleceğin ayak sesleri işte teknoloji bu.
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DubSteq 3 yıl
voltaja göre ışığı filtreleyerek renk göstermek... Neden bizim aklımıza gelmiyor böyle şeyler ?
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