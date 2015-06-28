Bukalemun derisinden ilham alan renkli ekran geliştirildi

İnsanoğlu yüzyıllardır doğadan öğrendiği derslerle hayatını kolaylaştırıcı veya güçlendirici pek çok icada imza attı. Teknolojinin son derece geliştiği günümüzde bile halen doğadan öğreneceğimiz pek çok ders var.





Florida Üniversitesi araştırmacıları, bukalemun derisinden ilham alan tamamen esnek bir ekran geliştirdiklerini duyurdu. Tam RGB renk modeline sahip olan ekran bukalemun gibi çeşitli renklere bürünebiliyor.





Bunu gerçekleştirmek için farklı voltaj seviyeleri belirlenerek belirli bir ışık demetinin engellenmesi sağlanıyor. Engellenen ışık demetinin haricinde kalan ışık sayesinde de farklı renkler yansıtılabiliyor. Ekranın ihtiyacı olan enerji çok düşük miktarlarda ve bataryayı zorlamıyor.





Yeni ekranlar e-okuyucuların daha düşük güç tüketmesi amacıyla kullanılabilecek. Ayrıca askerler için sürekli ortama göre renk değiştirebilen kamuflajlar veya renk değiştiren elbiseler gibi daha ileri projelerde de kullanılabilecek. Ekranların bir saç teli kadar ince olması ve çok hafif olması da diğer bir avantajı.





Araştırma ekibi renk değiştiren ekran projesinin hayata geçmesi için 300 bin dolarlık bir hibe almış durumda. Projenin daha da iyileştirilerek en kısa sürede gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf ediliyor.

http://www.bbc.com/news/technology-33270205