Büyük ihtimalle bilmediğiniz 7 aydınlatıcı SEO gerçeği

SEO GERÇEĞİ #1 ARAMA KULLANICILARI TARAFINDAN TIKLANAN LİNKLERİN %70’İ DOĞAL

İnternette birçok backlink var değil mi? Milyonlarca, milyarlarca değilse bile linkler her gün yaratılıyor. Ancak, çoğu çok az tıklanıyor. Bu yüzden herkes doğal arama sonuçlarında herkesin tıkladığı en iyi sıralamada olmak için yarışıyor.

SEO GERÇEĞİ #2 İŞLETMELERİN %81’i BLOGLARINI İŞLERİNİN BÜYÜK BİR VARLIĞI OLARAK GÖRÜYOR

Pek şaşırtıcı değil, değil mi? Bir bloğun web sitesine ne kadar renk katabileceğinden bahsediyoruz.

SEO GERÇEĞİ #3 ARAMA VE E-MAIL İNTERNETİN EN ÇOK YAPILAN İKİ AKTİVİTESİ

Hepimiz aramayı biliyoruz ama çoğumuz e-mailin de bunun bir parçası olduğunu görmezden geliyoruz. Email, kitlenize ulaşmanızdaki en verimli araçlardan biri. Sosyal medya, PPC ve diğer birçoklarına kıyasla e-mail en verimli yöntem olmayı sürdürüyor. İşte bu yüzden kurşun geçirmez e-mail piyasa stratejisi uygulamayı her zaman öneriyoruz.

SEO GERÇEĞİ #4 SEO’LARIN %75’İ SAYFA DIŞI, %25’İ SAYFA İÇİ

Şimdi, anlamanızı istiyoruz ki bu sıralamalarınızın %75’inin sayfa dışı %25’inin sayfa içi SEO’larına göre olduğu anlamına gelmiyor. Ancak, bir çok SEO’nun sayfa dışı SEO’ya odaklanmaya zorladığı doğru. Sonuç olarak, sayfa içi SEO’suna göre daha dinamik ve karışık.

SEO GERÇEĞİ #5 KULLANICILARIN %70-80’İ PARA VERİLMİŞ REKLAMLARI GÖZ ARDI EDİP DOĞAL SONUÇLARA ODAKLANIYOR

Çok gibi görünse de aslında değil. Düşünün, her ay arama yapan milyarları düşününce %20 hiç de az değil ve hala para verilmiş reklamlara bakıyor. Ancak, gördüğünüz üzere doğal arama sonuçları istediğiniz şekilde gerçek işinizin ortaya çıkmasını sağlıyor.

SEO GERÇEĞİ #6 GOOGLE, GEÇEN YIL AMERİKA’NIN TÜM DİJİTAL REKLAM HARCAMALARININ %40’INI KAZANIRKEN FACEBOOK’UN PAYI %8 CİVARIYDI

Google hala sanal reklamcılığın kralı ancak kral olduğu için rekabet çok fazla ve düşük bütçeli biri için fiyatlar çok yüksek olabilir. Eğer o düşük bütçeli sizseniz, gözlerinizi Facebook hatta Bing’in reklamlarına çevirmelisiniz.

SEO GERÇEĞİ #7 SEO SIRALAMALARINDA GOOGLE+ EN BÜYÜK İLİŞKİYE SAHİP SOSYAL FAKTÖR

Eğer gerçekten hangi sosyal medya aracı ile sıralamalarınızı arttırabileceğinizi merak ettiyseniz artık merak etmenize gerek yok: Cevap Google+. Şaşırtıcı değil mi?

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