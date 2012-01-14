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CES 2012 : Compal'dan klavye dock tasarımlı Ultrabook konsepti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in çabalarıyla 2011 yılında yükselen bir trend yakalayan Ultrabook modelleri CES 2012 fuarında deyim yerindeyse çağ atladı. Intel'in yeni nesil Ivy Bridge platformunu kullanması, IdeaPad Yoga gibi dokunmatik ekrana ve Windows 8 işletim sistemine geçiş gibi pek çok önemli yenilik bu yılki Ultrabook modellerinde sunulacak.

Compal firması da kendi geliştirdiği bir Ultrabook konseptini fuarda ziyaretçilere tanıttı. Compal QAV20 modeli tasarım olarak Transformer Prime modeline benziyor ve bu tarz konseptleri yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

13.3 inçlik 1366 x 768 ekrana sahip Ultrabook, Core i5 ULV işlemci barındırıyor. Klavye dockunda ise Ethernet, USB 2.0 girişleri, HDMI ve bir kulaklık çıkışı bulunuyor. Ekstra batarya yok. Dock ünitesi ile bir Ultrabook haline dönüşen QAV20 modeli dock olmadan bir Windows tableti görevini görüyor. Fiberglass kasası ile benzeri Ultrabook modellerinden daha da hafif hale geliyor. Yine Intel tarafından geliştirilen kablosuz şarj teknolojisi de bu konseptte yerini alıyor.

Ürün ne zaman piyasaya çıkacak veya üretici ortakları kimler olacak henüz belli değil. Ancak klavye docklu bir Ultrabook'tan ziyade tüketici tarafından bir tablet olarak algılanması ihtimali yüksek.
CES 2012 : Compal'dan klavye dock tasarımlı Ultrabook konsepti
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sertacarslan 7 yıl
O boyutta tablet tasiyabilen, ultrabook da tasiyabilir. Tablet icin lapdock alternatifleri artarken telefon icin lapdock'larda hareket yok. Halbuki gelecek telefon entegrasyonlu dock unitelerinde...
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| OMG! | 7 yıl
Kablosuz şarj teknolojisi,hmm.
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E_Aydin35 7 yıl
Yani şu sıralar,şu dönemler bu tür tabletleri hep görüp hakkında konuşuyoruz şöyle bir baktımda genelde olan şey aynı teknik özellikler,doanıum firmaları v.b. şeyler ama gözümüze ilk çarpan bnların yanı sıra hep tasarım olmuştur(yani kendi adıma düşünüyorum)ama gerçekten compal iyi bir tablet,ultrabook yapmuş..
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ozdemireren 7 yıl
Vasat
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bilgincevre 7 yıl
beklemeye değer mi :) fiyatı ne kadar olur acaba
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