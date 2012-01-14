CES 2012 : Compal'dan klavye dock tasarımlı Ultrabook konsepti

Intel'in çabalarıyla 2011 yılında yükselen bir trend yakalayan Ultrabook modelleri CES 2012 fuarında deyim yerindeyse çağ atladı. Intel'in yeni nesil Ivy Bridge platformunu kullanması, IdeaPad Yoga gibi dokunmatik ekrana ve Windows 8 işletim sistemine geçiş gibi pek çok önemli yenilik bu yılki Ultrabook modellerinde sunulacak.





Compal firması da kendi geliştirdiği bir Ultrabook konseptini fuarda ziyaretçilere tanıttı. Compal QAV20 modeli tasarım olarak Transformer Prime modeline benziyor ve bu tarz konseptleri yaygınlaştırmayı amaçlıyor.





13.3 inçlik 1366 x 768 ekrana sahip Ultrabook, Core i5 ULV işlemci barındırıyor. Klavye dockunda ise Ethernet, USB 2.0 girişleri, HDMI ve bir kulaklık çıkışı bulunuyor. Ekstra batarya yok. Dock ünitesi ile bir Ultrabook haline dönüşen QAV20 modeli dock olmadan bir Windows tableti görevini görüyor. Fiberglass kasası ile benzeri Ultrabook modellerinden daha da hafif hale geliyor. Yine Intel tarafından geliştirilen kablosuz şarj teknolojisi de bu konseptte yerini alıyor.





Ürün ne zaman piyasaya çıkacak veya üretici ortakları kimler olacak henüz belli değil. Ancak klavye docklu bir Ultrabook'tan ziyade tüketici tarafından bir tablet olarak algılanması ihtimali yüksek.



