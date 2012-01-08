Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Vuzix şeffaf ekranlı akıllı gözlüğünü sunar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,8b
1
25
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Görüntü teknolojileri ve aksesuar bileşenleri konusunda lider firmalardan Vuzix, 2012 yılına damga vuracak önemli teknolojilerinden birisini CES fuarında resmi olarak tanıtacak. Giyilebilir ekran segmentinde yer alan ürün Smart Glasses adını taşıyor yani akıllı gözlük.

Smart Glasses modeli standart bir güneş gözlüğü tasarımı sunarken iç kısımda ise entegre HD görüntüleme panelleri ve dalga yönlendirici optikler ile tüm sınırları ortadan kaldırıyor. 

Vuzix yeni ürününün geliştirilmesi için uzun süredir Nokia ile işbirliği yapıyor. Smart Glasses teknolojisi yüksek kontrastlı ve dış mekan kullanımı için uyumlu kompakt görüntü motoru sunuyor. Görüntü çıkışı ise 1.4mm inceliğindeki plastik dalga yönlendirici üzerine yansıtıldıktan sonra yüzeydeki hologram yapı sayesinde kullanıcının gözlerine iki boyutlu olarak transfer ediliyor ve gerçek dünya ile içiçe geçen bir bir imaj oluşturuluyor. Tüm bu işlemler standart bir gözlüğün arkasında gerçekleşiyor.

Smart Glasses sadece giyilebilir bir TV değil. Uyumlu cihazlar gözlüğe bağlanarak internette sörf gibi aktiviteleri gözlüğe yansıtabiliyor, gerçek dünya ile sanal bilgileri birleştiriyor. Gece veya gündüz kullanımı oldukça rahat. Artırılmış gerçeklik - AR alanında ürün bir çığır açıyor.

Vuzix ticari ve endüstriyel kullanım için tek veya çift camlı gözlükler üretmeyi planlıyor. Gözlük üzerine yerleştirilecek takip sensörleri ve kameralar ile kullanıcının hareketleri anlık olarak takip edilirken, bulunulan konum da sanal olarak tanımlanıp kaydedilebilecek. Özellikle askeri alanlarda büyük potansiyele sahip bir teknoloji.

Vuzix, 2012 yaz döneminde farklı versiyonlarıyla Smart Glasses ürününü satışa sunacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hhdk 7 yıl
Yahu koskoca enformasyon teknolojisini, sanal gerçekliği, kimbilir kaç mühendis, mimar dizayn ediyor, hala film izleme peşindesin ey türk gençliği. Oldu olacak torrenti de otomatik indirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oyuncu11790 7 yıl
göz sağlığı önemli beyler o yönden nasıl bir kullanım gerektiriyor acaba ? uzun süreli kullanılmaz diye düşünüyorum birde malum fiyat her şeyi belirleyen unsur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumhurkey 7 yıl
kullanıcı tarafından izlenilen görüntü karşı daki kişi taarafından da görülüyormu, görülmüyormu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PS3!BF3! 7 yıl
Uzun kullanımda insanın gözünü bozarsa peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ethnicity 7 yıl ekrem71
ekrem71
Özellikle askeri alanlarda büyük potansiyele sahip bir teknoloji.

Ya savaşlar olmasa bu teknoloji nasıl gelişecek cidden merak ediyorum,bulunan herşey mutlaka savaş ile ilgili bir aletin yakınından yada ucundan mutlaka ilişkilendiriliyor,yoksa cidden birilerinin tasarladığı bir dünyada yaşıyoz da teknolojinin bukadar hızlı gelişmesi için insanlara korunma hormonlarını salgılattırıyolar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jinnet0z 7 yıl
Parası makul olursa alırım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 7 yıl
Birde bunların pil ömrü derdi çıkacak şimdi bir filim bakayım iki nette gezeyim diycen low battery... Malum giyile bilir olacaksa ortalama bir güneş gözlügünden ağır olamaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 7 yıl
persollarimin ikiside kirildi,uygun bi urun olurlarsa
Vuzix'e terfi olabilirim!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugrcan1 7 yıl
arkadaslar CES fuarı yarın gece 3 de demi yanlış bilmiyorum ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oceanco 7 yıl
hayalimdeki teknoloji ama daha çok geliştirmelrei lazım yani takınca normal bir güneş gözlüğügibi
bu arada bu 2012 CES fuarı ne zaman nerde yapılacak bilgisi olan varmı? donanım haber orda olacakmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 7 yıl
akıllı yazısını görünce aklıma ilk olarak malum düşünce geldi : insanların içini görebiliyomuyuz
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyah Nur 7 yıl electrostatic
electrostatic

akıllı yazısını görünce aklıma ilk olarak malum düşünce geldi : insanların içini görebiliyomuyuz




Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cem 7 yıl electrostatic
electrostatic

akıllı yazısını görünce aklıma ilk olarak malum düşünce geldi : insanların içini görebiliyomuyuz


onlarda senin içini görebilecekmi. (bkz.vizontele)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4830 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Medya Oynatıcılar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
|
DH Forum
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim