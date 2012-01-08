CES 2012 : Vuzix şeffaf ekranlı akıllı gözlüğünü sunar

Görüntü teknolojileri ve aksesuar bileşenleri konusunda lider firmalardan Vuzix, 2012 yılına damga vuracak önemli teknolojilerinden birisini CES fuarında resmi olarak tanıtacak. Giyilebilir ekran segmentinde yer alan ürün Smart Glasses adını taşıyor yani akıllı gözlük.





Smart Glasses modeli standart bir güneş gözlüğü tasarımı sunarken iç kısımda ise entegre HD görüntüleme panelleri ve dalga yönlendirici optikler ile tüm sınırları ortadan kaldırıyor.





Vuzix yeni ürününün geliştirilmesi için uzun süredir Nokia ile işbirliği yapıyor. Smart Glasses teknolojisi yüksek kontrastlı ve dış mekan kullanımı için uyumlu kompakt görüntü motoru sunuyor. Görüntü çıkışı ise 1.4mm inceliğindeki plastik dalga yönlendirici üzerine yansıtıldıktan sonra yüzeydeki hologram yapı sayesinde kullanıcının gözlerine iki boyutlu olarak transfer ediliyor ve gerçek dünya ile içiçe geçen bir bir imaj oluşturuluyor. Tüm bu işlemler standart bir gözlüğün arkasında gerçekleşiyor.





Smart Glasses sadece giyilebilir bir TV değil. Uyumlu cihazlar gözlüğe bağlanarak internette sörf gibi aktiviteleri gözlüğe yansıtabiliyor, gerçek dünya ile sanal bilgileri birleştiriyor. Gece veya gündüz kullanımı oldukça rahat. Artırılmış gerçeklik - AR alanında ürün bir çığır açıyor.





Vuzix ticari ve endüstriyel kullanım için tek veya çift camlı gözlükler üretmeyi planlıyor. Gözlük üzerine yerleştirilecek takip sensörleri ve kameralar ile kullanıcının hareketleri anlık olarak takip edilirken, bulunulan konum da sanal olarak tanımlanıp kaydedilebilecek. Özellikle askeri alanlarda büyük potansiyele sahip bir teknoloji.





Vuzix, 2012 yaz döneminde farklı versiyonlarıyla Smart Glasses ürününü satışa sunacak.