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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : Liquipel 2.0 ile mobil cihazlarınız suya dayanıklı hale geliyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazların ıslanması veya suya düşmesi, tüketicinin en çok korktuğu olayların başında geliyor. Bu bakımdan piyasada bu tarz olayların önüne geçen pek çok aksesuar mevcut. Ancak bunlar da cihazı biraz kalın gösterdiğinden yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyuluyor. 

Liquipel firması geçen yıl su geçirmez bir kaplama örneğini sergilemiş ve büyük ilgi toplamıştı. Moleküler seviyede bir bağ oluşturan teknoloji, nona kaplama malzemesinin vakumlama yöntemiyle buhar formunda cihaza uygulanmasını sağlıyor. Bu uzun süre su geçirmez bir yapıda kalabilen kaplama, farkedilmeyecek kadar da ince. Benzer bir yöntem Motorola tarafından Motorola DROID RAZR HD ve Motorola DROID 4 serilerinde de kullanılmıştı. 

Geçen yılın ortalarına doğru hizmeti başlatan firma, kaplama için cihazın merkezlerine gönderilmesini istiyordu.

CES 2013 fuarında firma Liquipel 2.0 adıyla yenilenmiş teknolojisini katılımcılara tanıttı. Firmanın iddiasına göre Liquipel 2.0, önceki teknolojiden 100 kat daha etkili ve ömür boyu su geçirmez yapısını muhafaza ediyor.

Bu yılın ortasından itibaren ise firma, yetkili servisler yoluyla merkezde değil yerinde nano kaplama işlemlerini yapacağını açıkladı. Fiyatı 60$ olan bu kaplama; iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, Galaxy SII, Galaxy Note, Galaxy S3 gibi belirli modellere uygulanıyor. Su geçirmezlik derecesine göre fiyat artıyor.
Ancak teknolojinin en önemli riski en küçük bir hatasında cihazın garanti dışı kalması oluyor. Geçen yılki ilk nesil kaplamada bazı kullanıcıların cihazının su kaçırdığı ve garanti dışı kaldığı gündeme gelmişti. Liquipel ise kaplamanın ömür boyu su geçirmezlik sunduğu konusunda ısrarcı. 

http://www.phonearena.com/news/Liquipel-2.0-ready-to-waterproof-your-Apple-iPhone-5-or-Samsung-Galaxy-S-III_id38425 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
multiTYRT 6 yıl
Kesinlikle alınır.
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Cihan 6 yıl
Trde yapılmıyor izleyip ah çekiyoruz baska birsey degil

Evet harika bir şey

Bütün tefonlar boyle üretilse keske ama olmaz telefonun kırılması bozulması islanmasi lazim ki teknik servis para kazansın
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BBB 6 yıl
Levent Çarşıda "Liquipel" açıldı.Uygulatmak isteyen arkadaşlar varsa.
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infom@n 6 yıl
itachi237
aklıma iphonedonun liquipel incelemesi geldi
dh misafiri iphonedonun kamerası bozulmamışti sadece cihazlar karışmış zaten hemen yenisini vermişler iphoneun.

Cihazların karışma olayı şöyle:
Iphonedo'nun cihazını test cihazı sanmışlar içini açmışlar ve öyle uygulama yapmışlar. Iphonedo da kamera AF parçası yapıştığı için telefonu servise vermiş ve kamerası değişmişti.
liquipel yeni cihaz verip ömür boyu liquipel yapma garantisi vermişlerdi:)
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Barbaroscakir 6 yıl
Nano kaplama olmasın hocam ?
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itachi237 6 yıl
aklıma iphonedo'nun liquipel incelemesi geldi
dh misafiri iphonedo'nun kamerası bozulmamışti sadece cihazlar karışmış zaten hemen yenisini vermişler iphone'un.
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XanthiN 6 yıl
Aynen aklıma iphonedo geldi ;

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DH Misafiri 6 yıl
youtube.com/... böle bi incelemesi vardı ama incelemeyi yapan kişinin kamerayı bozmuşlardı zaten videonun sonunda söylüyor kendisi de
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haymatloshan 6 yıl
100 kat daha etkili ve ömür boyu su geçirmez,muhteşem.
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