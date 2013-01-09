CES 2013 : Liquipel 2.0 ile mobil cihazlarınız suya dayanıklı hale geliyor





Mobil cihazların ıslanması veya suya düşmesi, tüketicinin en çok korktuğu olayların başında geliyor. Bu bakımdan piyasada bu tarz olayların önüne geçen pek çok aksesuar mevcut. Ancak bunlar da cihazı biraz kalın gösterdiğinden yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyuluyor.





Liquipel firması geçen yıl su geçirmez bir kaplama örneğini sergilemiş ve büyük ilgi toplamıştı. Moleküler seviyede bir bağ oluşturan teknoloji, nona kaplama malzemesinin vakumlama yöntemiyle buhar formunda cihaza uygulanmasını sağlıyor. Bu uzun süre su geçirmez bir yapıda kalabilen kaplama, farkedilmeyecek kadar da ince. Benzer bir yöntem Motorola tarafından Motorola DROID RAZR HD ve Motorola DROID 4 serilerinde de kullanılmıştı.





Geçen yılın ortalarına doğru hizmeti başlatan firma, kaplama için cihazın merkezlerine gönderilmesini istiyordu.





CES 2013 fuarında firma Liquipel 2.0 adıyla yenilenmiş teknolojisini katılımcılara tanıttı. Firmanın iddiasına göre Liquipel 2.0, önceki teknolojiden 100 kat daha etkili ve ömür boyu su geçirmez yapısını muhafaza ediyor.





Bu yılın ortasından itibaren ise firma, yetkili servisler yoluyla merkezde değil yerinde nano kaplama işlemlerini yapacağını açıkladı. Fiyatı 60$ olan bu kaplama; iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, Galaxy SII, Galaxy Note, Galaxy S3 gibi belirli modellere uygulanıyor. Su geçirmezlik derecesine göre fiyat artıyor.

Ancak teknolojinin en önemli riski en küçük bir hatasında cihazın garanti dışı kalması oluyor. Geçen yılki ilk nesil kaplamada bazı kullanıcıların cihazının su kaçırdığı ve garanti dışı kaldığı gündeme gelmişti. Liquipel ise kaplamanın ömür boyu su geçirmezlik sunduğu konusunda ısrarcı.

http://www.phonearena.com/news/Liquipel-2.0-ready-to-waterproof-your-Apple-iPhone-5-or-Samsung-Galaxy-S-III_id38425