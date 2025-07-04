Marshall Middleton II uzun kullanım süresi ve uzamsal ses ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Uzun kullanım süreleri ve zorlu dış ortamlarda dayanıklılık arayan müzik severler için Marshall yeni bir kablosuz hoparlör duyurdu. Marshall Middleton II dikkat çekici desibel seviyelerine ulaşabiliyor.

Marshall Middleton II özellikleri ve fiyatı

Marshall Middleton II kablosuz hoparlör 3 inçlik iki adet woofer ve 2 adet 0.6 inçlik tweeter barındırırken, bunlar için de iki adet 30W Class D güçlendirici ve iki adet 10W tweeter güçlendiricisi sunuyor.

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Gerçek 360 derece uzamsal ses desteğine sahip olan ürün 45Hz-20kHz aralığında çalışıyor. 91 desibel seviyesine kadar çıkarken güçlü bass ve temiz sesi koruyor. Bluetooth 5.3 yanında 3.5mm AUX bağlantısı da mevcut.

Tek şarj ile 30 saate kadar kullanılabilen hoparlör 20 dakikalık şarj ile 5 saatlik süre kazanıyor. Cihaz ayrıca powerbank olarak da kullanılabiliyor. Su altında 1 metreye kadar dayanıklılık sunan Marshall Middleton II kablosuz hoparlör 299 Euro fiyat etiketi ile satılacak.





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Marshall Middleton II tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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