Popüler merkeziyetsiz borsa PancakeSwap’a erişim engeli getirildi, sırada Uniswap mı var?

PancakeSwap engellendi
Özellikle ülkemizde yasal temsilcisi olmadığı halde Türkçe dil desteği sunan pek çok borsanın erişimine engel getirildiği daha önce duyurulmuştu. Mexc.co gibi pek çok global borsa bundan nasibini almıştı.
Bu hafta yayınlanan SPK bülteninde merkeziyetsiz değişim borsası olarak da tanımlanan PancakeSwap için erişim engeli getirildiği yer aldı. Kurul bu yasağın nedenini ise izinsiz olarak kripto varlık sağlayıcısı hizmeti faaliyeti yürütmesi gösterildi.
Bu kararın platformda Türkçe dil desteği için mi alındığı bilinmiyor ancak değilse Uniswap gibi pek çok DEX ve içerisinde değişim işlemleri sunan kripto para cüzdanları da aynı akıbeti yaşayacak demektir. PancakeSwap borsası sadece Haziran ayında 340 milyon dolar işlem bedeli toplamış ve bundan 63 milyon dolar gelir elde etmişti.