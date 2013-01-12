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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : PowerA, güncellenmiş oyun kontrolcüsü Moga Pro'yu tanıttı

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazların oyun kapasitesi arttıkça, firmaların konsol havası oluşturma adına farklı kontrolcüleri pazara sunuluyor. Moga adlı aksesuar tarzındaki kontrolcüsünü biraz daha geliştiren PowerA, CES 2013 fuarında görücüye çıktı. 

Moga Pro adlı yeni aksesuar, Android cihazlarına yine Bluetooth yoluyla bağlanıyor. Farklı olarak şarj edilebilir dahili batarya ile oyun keyfini daha da uzatıyor. Tam boy kauçuk kaplama, tetik butonları, D-pad, daha büyük aksiyon tuşları, analog kontrol hassasiyeti şeklinde yeni özelliklerle üst seviye oyuncular hedefleniyor. 

Moga Pro rakiplerinden büyük farklarla ayrılmasa da, firma MHL yoluyla mobil cihazları harici ekranlara bağlayarak tam bir konsol tecrübesi sunma fikrini ön plana çıkarıyor. Böylece geliştiricileri etkilemeyi planlıyor. 

Moga Pro, bahar aylarında pazara sunulacakken, fiyatı hakkında bir bilgi yok.  

http://www.theverge.com/2013/1/10/3863746/powera-moga-pro-controller-brings-console-feel-to-android-gaming Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
the show must go on 5 yıl
işte aradığım bu ya gelde türkiyede bul şimdi bunu bulabilirsen
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DH Misafiri 5 yıl
MOGA PRO ™ POWER Controller turkiye den nereden tedarik edebiliriz ? turkiye de satışı varmı ? tşkler
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brsykslr 5 yıl
gayet guzelmis be
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MxFxOx 6 yıl
sırf telefonda oyun oynamak için böyle alet almam ben
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gael 5 yıl
street fighter ı yükledim ve aduket atamıyorum bu konsoldan lazım bana

hay derdime tüküreyim
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Stansflower 6 yıl
Nvidia'nın Project Shield oyun kontrolcüsüne çok benziyor.
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Kirk Lee 6 yıl
Nvidia'nın "Project Shield" ürününü gereksiz kılacak bir konrolcü

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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osmanefeozkan 6 yıl
Bu güne kadar üretilmiş en güzel aksesuar :)
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syilmaz42 6 yıl
ben joystick ile ps3 oynarken bile işkence ediyorum joysticke orada telefon takılı olacak ve ben telefona zarar vermeden oyun oynayacağım benim ve benim gibiler için gereksiz
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brshr 6 yıl
Tabletlere uyumlu olsun yeter
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alirezzak 6 yıl
Bu işin cılkı çıktı iyice lumia ya ağır diyorlar milley telefon yanında çanta taşıyıcak bu gidişle bi gamepad kamera lensi falan ne bulurlarsa
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