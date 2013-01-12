CES 2013 : PowerA, güncellenmiş oyun kontrolcüsü Moga Pro'yu tanıttı





Mobil cihazların oyun kapasitesi arttıkça, firmaların konsol havası oluşturma adına farklı kontrolcüleri pazara sunuluyor. Moga adlı aksesuar tarzındaki kontrolcüsünü biraz daha geliştiren PowerA, CES 2013 fuarında görücüye çıktı.





Moga Pro adlı yeni aksesuar, Android cihazlarına yine Bluetooth yoluyla bağlanıyor. Farklı olarak şarj edilebilir dahili batarya ile oyun keyfini daha da uzatıyor. Tam boy kauçuk kaplama, tetik butonları, D-pad, daha büyük aksiyon tuşları, analog kontrol hassasiyeti şeklinde yeni özelliklerle üst seviye oyuncular hedefleniyor.





Moga Pro rakiplerinden büyük farklarla ayrılmasa da, firma MHL yoluyla mobil cihazları harici ekranlara bağlayarak tam bir konsol tecrübesi sunma fikrini ön plana çıkarıyor. Böylece geliştiricileri etkilemeyi planlıyor.





Moga Pro, bahar aylarında pazara sunulacakken, fiyatı hakkında bir bilgi yok.

http://www.theverge.com/2013/1/10/3863746/powera-moga-pro-controller-brings-console-feel-to-android-gaming