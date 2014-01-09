CES 2014 : Archos akıllı saatlerini tanıttı





CES 2014 fuarına akıllı ev sistemleri ve akıllı saatleri ile geleceğini daha önce duyuran Archos yeni ürünlerini fuarda sergilemeye başladı.





Archos akıllı saat serisini 3 model olarak belirlemiş. Modeller alt, orta ve üst seviye olarak birbirinden ayrılıyor. Su geçirmez özelliğe sahip modeller ekran boyutu ve görüntüleme teknolojisi açısından farklılıklar gösteriyor.





Archos akıllı saatleri standart konsepte uyum sağlıyor. Yani iOS veya Android cihazlardan gelen SMS, email, çağrı, sosyal ağ güncellemeleri gibi bildirimleri ekranından yansıtıyor, müzk oynatıcıyı kontrol edebiliyor. Ancak çağrı alma veya başlatma, SMS cevaplama gibi daha komplike özellikler mevcut değil.





Serinin alt seviye modeli 1.55 inçlik siyah beyaz rezistif bir LCD ekran barındırıyor. Kullanım süresi ise bir-iki hafta arasında değişiyor. Bu modelin fiyatı 50$.





Orta seviye modelde ise 1.8 inçlik renkli bir kapasitif ekrana sahip. Ancak 2 güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Modelin kayışı değiştirilebiliyor. Fiyatı ise 100$.





Üst seviye model ise e-mürekkep ekrana sahip. 1.8 inçlik renkli kavisli ekranı alüminyum çerçeve ile geliyor. Fiyatı 130$ olarak belirlenmiş. Archos yaz aylarında ilk olarak giriş seviyesi modelini satışa sunacak. Sonrasında ise sıra diğer modellere gelecek. Archos'un bunun yanında atılan adımları ve yakılan kalorileri kaydeden Activity Tracker adından bir fitness takip cihazı da bulunuyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/01/archos-enters-smartwatch-game-wants-take-slightly-different-approach-competitors.html