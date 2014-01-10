CES 2014 : Cookoo akıllı saati yenilendi





Ülkemizde de satışa sunulan ve teknoloji çevrelerince beğenilen akıllı saat örnekleri arasında yer alan Cookoo, CES 2014 fuarında yeni versiyonları ile karşımıza çıktı.





Rakiplerinin aksine analog bir kadran ve hem bu kadran için hem de akıllı özellikler için iki ayrı düğme pil dulunduran Cookoo, yeni versiyonlarında Cogito ve Cogito Pop olarak adlandırılıyor. İlk nesilden çok fazla farkı olmamakla birlikte bildirim ikonlarının yeri değişmiş ve ikonlara hangi bildirimlerin atanacağı seçilebiliyor.





Cogito Pop versiyonu daha çok modayı takip etmeyi sevenlere hitap ediyor. Canlı renkler ve kayış seçenekleri sunan versiyon 129$ fiyat etiketine sahip.





Cogito ise kadranın etrafı çelik halka ile sarılmış daha şık bir görünüme sahip ve ekstra olarak gelen çağrı ve SMS numarasını ekranda gösterebiliyor. Bunun haricinde bir farklılık yok. Bu versiyonun fiyatı ise 180$.





Saatler Bluetooth Smart üzerinden gelen bildirimleri çekebiliyor ve iOS 7 ile Android 4.3 ve üzeri cihazlar ile uyum gösteriyor. Pil sistemi önceki model ile aynı ve akıllı saat tarafında bir yıla kadar, analog saat tarafında iki yıla kadar kullanım süresi sunuyor. Cogito versiyonu Mart ayında, Cogito Pop modeli ise Şubat ayında satışa sunulacak.

http://www.androidcentral.com/connecteddevice-launches-cogito-and-cogito-pop-smartwatches