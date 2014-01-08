CES 2014 : Hyper'dan mıknatıs ile tutturulan Expand taşınabilir batarya paketleri

Taşınabilir batarya çözümleri alanında faaliyet gösteren Hyper firması, CES 2014 fuarında ilginç bir taşınabilir batarya çözümünü tanıttı.





Expand adlı taşınabilir batarya dış görünümü itibariyle yekpare bir gövde içerisinde 3 adet USB çıkışına sahip ve aynı anda iPad ile bir iPhone cihazını şarj edebiliyor. Ancak aslında çözüm iki parçadan oluşuyor.





Üst kısımda USB bağlantıları, LED bildirim ışıkları ve LED fener bulunuyor. Alt kısım ise batarya kısmı ve 3000/6000/9000/12000mAh gücünde farklı kapasitelere sahip bataryalar kullanılabiliyor. Tasarımın ilginç olan yönü ise alt ve üst kısımların enerji aktarım bağlantısı üzerinden mıknatıs ile birbirine tutturulması. Böylece bataryanın gücüne göre daha uzun veya daha kısa bir Expand şarj üniteniz oluyor.





Güçlü mıknatıslar sayesinde kazara herhangi bir ayrılma veya düşme yaşanmıyor. Hyper bu çözümünü patentlemeyi de ihmal etmemiş.





Expand'in üst kısmı 20$ fiyat etiketine sahip. Batarya kartuşları ise 20$-80$ arasında değişiyor. Çözümün iki USB portu 12W çıkış gücü verirken, diğer USB portu da 5W çıkış gücü veriyor. Çözüm microUSB üzerinden 10W giriş gücü ile daha kısa sürede kendisini şarj edebiliyor.





http://9to5mac.com/2014/01/07/ces-2014-hyper-launches-expand-battery-packs-w-magnetic-interchangeable-batteries/