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CES 2014 : Kolibree ile diş fırçanız da akıllanıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Kolibree ile diş fırçanız da akıllanıyor

Geçen yıl HAPIfork akıllı çatal ile yemek yeme alışkanlığımızı nasıl kontrol edebileceğimizi görmüştük. Bu yıl ise Kolibree ile diş fırçalama alışkanlıklarını kontrol edebileceğiz.

Kolibree yaz döneminde Kickstarter üzerinden bağış kampanyasına başlayacak. Yani hayata geçmesi gelecek yılı bulacak. Ancak şimdiden CES 2014 fuarında yatırımcı ilgisini üzerine çekmek istiyor. 

Kolibree yıllarca Google'da donanım tasarımcısı olarak çalışan Thomas Serval imzasını taşıyor. Serval çocuklarına diş fırçalatmayı nasıl teşvik edebileceğini düşünürken Kolibree, Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve diş fırçalama esnasında topladığı verileri cihaza gönderiyor. Böylece ağzın hangi bölgesi yeterince fırçalandı, hangi bölgesine özen gösterilmedi anlaşılabiliyor. 

Cihazda akselerometre, manyetometre, jiroskop sensörleri yer alıyor ve cihaz kablosuz olarak şarj ediliyor. İlk kullanımda cihaz ağzınızın ölçülerini tespit ederek diş düzenini hafızasına alıyor ve sonraki kullanımlarda kolayca diş haritası çıkarabiliyor.

Elde ettiğiniz verileri mobil cihazlarınızda görerek ailenizin istatistiğini tutabiliyorsunuz. Hatta işi bir rekabete dönüştürerek çocuklarınızı da teşvik etmiş oluyorsunuz. 

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prof.exx 5 yıl
Akıllı tuvalet kağıtlarının çıkmasından korkuyorum.
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Bradley Cooper 5 yıl
herşey akıllanıyor, insanlar aptallaşıyor. farkında mısınız?
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CoreXXX 5 yıl
bu cihazı diş yerine yanlış bi yerimize sürersek çökermi acba:)))
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Killabyte 5 yıl
bokunu çıkardılar ama he
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mehmedaltair 5 yıl
bir bu kalmıştı akıllanmadık biz de diyorduk artık akıllı diş fırçaları da çıkarsalar diye
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Hi Guy 5 yıl
Akıllı mendil sümükleri otomotik olarak tamam tamam şeyini çıkardılar yav ohaa
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Gelişmiş ülkeler için önemli olabilir.Fakat diğer ülkeler için önemli değil.
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giogo 5 yıl
Diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için yararlı bir ürün olabilir ama diğer yönleriyle fos.

En nihayetinde diş bakımını; fırçanın üzerine macunu sürersin başlarsın fırçalamaya.Bu cihazla yok şu bölgeyi %20 daha az fırçalamışım yok şuraya özen gösterilmedi tarzındaki bilgiler saçmalıktan öte değil.

Bunun üzerinde çalışan mühendisleride anlamak elde değil.Boş bir alette olsa bunu yapmak bir kabiliyet beceri bilgi ister.Bunları yapabilecek kapasiteleri olmasına rağmen bunun boş bir alet olduğunu kavrayabilecek kapasiteleri olmamaları şaşırtıcı..
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Glorfindel1907 5 yıl
kafayı yediler iyice
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webdh 5 yıl Glorfindel1907
tayfn1907
kafayı yediler iyice


Yakında akıllı sifon çıkartacaklar , cep telefonumuzdan bağlanarak sifonu dokunmatik olarak çalıştıracağız. Ayrıca sifon bizim cep telefonumuza istatistik gönderecek ,ve telefon bize ayda kaç kez s.çtığımızı ve işediğimizi söyleyecek.

Ve ona göre yiyeceklerimize dikkat edip , yaşam kalitemiz artacak.

Bu projeye başlasammı acaba
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