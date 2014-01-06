CES 2014 : Kolibree ile diş fırçanız da akıllanıyor





Geçen yıl HAPIfork akıllı çatal ile yemek yeme alışkanlığımızı nasıl kontrol edebileceğimizi görmüştük. Bu yıl ise Kolibree ile diş fırçalama alışkanlıklarını kontrol edebileceğiz.





Kolibree yaz döneminde Kickstarter üzerinden bağış kampanyasına başlayacak. Yani hayata geçmesi gelecek yılı bulacak. Ancak şimdiden CES 2014 fuarında yatırımcı ilgisini üzerine çekmek istiyor.





Kolibree yıllarca Google'da donanım tasarımcısı olarak çalışan Thomas Serval imzasını taşıyor. Serval çocuklarına diş fırçalatmayı nasıl teşvik edebileceğini düşünürken Kolibree, Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve diş fırçalama esnasında topladığı verileri cihaza gönderiyor. Böylece ağzın hangi bölgesi yeterince fırçalandı, hangi bölgesine özen gösterilmedi anlaşılabiliyor.





Cihazda akselerometre, manyetometre, jiroskop sensörleri yer alıyor ve cihaz kablosuz olarak şarj ediliyor. İlk kullanımda cihaz ağzınızın ölçülerini tespit ederek diş düzenini hafızasına alıyor ve sonraki kullanımlarda kolayca diş haritası çıkarabiliyor.





Elde ettiğiniz verileri mobil cihazlarınızda görerek ailenizin istatistiğini tutabiliyorsunuz. Hatta işi bir rekabete dönüştürerek çocuklarınızı da teşvik etmiş oluyorsunuz.