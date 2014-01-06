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CES 2014: Mad Catz, profesyonel oyunculara özel "R.A.T. TE" faresini sergiledi

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Mad Catz, profesyonel oyunculara özel
Oyuncu donanımı denildiği zaman akla gelen sayılı firmalardan Mad Catz, CES 2014 fuarı kapsamında profesyonellere özel olarak hazırladığı R.A.T. TE model isimli faresini sergiledi.
Firmanın bilindik R.A.T. serisine dahil edilen ve TE (Tournament Edition) yani turnuva versiyonu takısıyla farklılık gösteren fare, mavi ve siyah renklerin hakim olduğu oldukça ilginç bir tasarıma sahip. Teknik olarak üzerinde 8200 DPI çözünürlüğünde bir sensör barındıran ve 9 adet tuş ile geniş kaydırma tekerleğiyle gelen R.A.T. TE, özellikle azaltılan metal parça sayısı sayesinde standart farelere göre "ağırlıksız" olarak nitelendiriliyor ve gövdesi üzerinde ele tam uyum için özel ayarlama seçenekleri yer alıyor.
Mad Catz'in yeni oyuncu faresi R.A.T. TE, Şubat ayı içerisinde ortalama 80$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
 
CES 2014: Mad Catz, profesyonel oyunculara özel


http://www.thinkcomputers.org/mad-catz-shows-the-r-a-t-te-gaming-mouse/ Yorum Yaz
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Ersin Özbükey 5 yıl en beğenilen
Fare şimdi bu he mi?
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1 Avatar
TorukMactoo 4 yıl
Şuan kullanıyorum çok da memnunum. Daha önce rat 7 kullandım. Sensör problemi olduğu için şuan yatıyor dolapta... Ama bunda sensörler yenilenmiş... Sorusu olan varsa bana sorabilir... Eskilere göre en bariz özelliğ müthiş derecede hafif... Neredeyse yarısı ağılıkta.
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TorukMactoo 4 yıl
Şuan kullanıyorum çok da memnunum. Daha önce rat 7 kullandım. Sensör problemi olduğu için şuan yatıyor dolapta... Ama bunda sensörler yenilenmiş... Sorusu olan varsa bana sorabilir... Eskilere göre en bariz özelliğ müthiş derecede hafif... Neredeyse yarısı ağılıkta.
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DH Misafiri 5 yıl
Rahat olup olmaması bir yana,nereden alabilirim bu R.A.T ı ?
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XavierPedro 5 yıl
Arkadaşlar usb de overclock edilebiliyor bu mouse, yalnız voltajı fazla kaçırmayın Optimus Prime olabiliyor.
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JoeyBane 5 yıl
Eski metalik kasa daha güzeldi. Mavi bozmuş.
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mserifoglu 5 yıl
Bu markanın RAT9 faresi ile yaşadığım ve tüketici hakem heyetine kadar giden saçma süreçten sonra bir daha bu markanın hiçbir ürününü kullanmama kararı aldım. Ne firma atılan e-postaları dikkate alıp geri dönüş yaptı ne de burada ki satıcısı sorunlu ürünün arkasında durdu. İşin komik kısmı bu markanın resmi distribütörü ve satıcısı firmanın, benzer durumun ülkemiz de ki kullanıcılar kadar yurtdışında ki kullanıcıların da başına gelmiş olması ama yine de ürünü bozan benmişim gibi bir algı yaratmaya çalışmasıydı. Kısacası bu marka farelerine takla attırsa devrim yaratsa artık benim gözüm de ürünlerinin arkasında durmayan bir marka olarak kalacaktır. Kısacası benim gözümde ÇÖP!
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Nokia Specialist 5 yıl
Bu şekilde harbiden rahat oluyor mu?
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Miyamoto Musashi 5 yıl
özgün olacağız diye saçmalamışlar resmen. şeklini ne yapayım kullanamadıktan sonra????
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crashris 5 yıl
bu tasarım için kullanılacak bir mouse değil.boşlukları olduğundan dolayı eli dolduramaz.ben mimarlık öğrencisiyim g700 kullanıyorum elime büyük ama acayip rahat geliyor. yola devam yani :)
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grafiker 5 yıl
Hastasıyız ama kullananlar çok iyi olmadığını söylüyor ele biraz büyük geliyormuş. Ben tasarımcı olarak gamer mouse larını kullanıyorum ele daha iyi oturup hem hassas hemde bileği çok yormadıkları için fakat bunu deneme şansım olmadı eğer deneyen ve benim gibi çizim yapıp kullanan arkdaşlar memnunsa bende alabilirim. Ya bunu ya bir kaç eski neslini. şimdiden teşekkür ederim herkese değerli yorumarı için.
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