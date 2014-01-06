CES 2014: Mad Catz, profesyonel oyunculara özel "R.A.T. TE" faresini sergiledi

Oyuncu donanımı denildiği zaman akla gelen sayılı firmalardan Mad Catz, CES 2014 fuarı kapsamında profesyonellere özel olarak hazırladığı R.A.T. TE model isimli faresini sergiledi.

Firmanın bilindik R.A.T. serisine dahil edilen ve TE (Tournament Edition) yani turnuva versiyonu takısıyla farklılık gösteren fare, mavi ve siyah renklerin hakim olduğu oldukça ilginç bir tasarıma sahip. Teknik olarak üzerinde 8200 DPI çözünürlüğünde bir sensör barındıran ve 9 adet tuş ile geniş kaydırma tekerleğiyle gelen R.A.T. TE, özellikle azaltılan metal parça sayısı sayesinde standart farelere göre "ağırlıksız" olarak nitelendiriliyor ve gövdesi üzerinde ele tam uyum için özel ayarlama seçenekleri yer alıyor.

Mad Catz'in yeni oyuncu faresi R.A.T. TE, Şubat ayı içerisinde ortalama 80$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.thinkcomputers.org/mad-catz-shows-the-r-a-t-te-gaming-mouse/