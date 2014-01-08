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CES 2014 : Neptune Pine ilk Snapdragon S4 yongalı akıllı saat

5 yıl
8,1b
1
16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Neptune Pine ilk Snapdragon S4 yongalı akıllı saat

Kickstarter kampanyasını başarılı bir şekilde tamamlayan ve Eylül ayında ön siparişe sunulan Neptune Pine akıllı saati, CES 2014 fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Cihaz henüz satışa sunulmuş değil ve fuar alanına gelen de ilk geliştirilen prototipi oldu. Android 4.1 işletim sistemi üzerinde çalışan Neptune Pine, Snapdragon S4 yongaseti kullanan ilk akıllı saat olma ünvanınını da taşıyor. 

Mobil cihazlara bağlanarak bildirimleri ekrana yansıtabilen saat, herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan kendi donanımı ile bir akıllı telefon gibi kullanılabiliyor. 

Cihaza Cortex-A5 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir Snapdragon S4 yongaseti güç verirken, sistem 512MB bellek ile destekleniyor. MicroSIM kart yuvası ile 2G/3G ağlara bağlanabilen saat çağrı ve SMS alabiliyor veya gönderebiliyor. 

Cihazda 2.4 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte dokunmatik bir ekran bulunuyor. Arka kısımda 5MP çözünürlükte LED flaşlı kamera, ön tarafta VGA kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, 810mAh batarya, 16GB/32GB depolama şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Modelin 16GB kapasiteli modeli 335$ iken, 32GB kapasiteli modeli ise 395$. Modelin bataryası tek gün idare ediyor ve geceleri şarj etmek zorunlu hale geliyor. Siparişlerin ne zaman sevkiyata çıkacağı ise billinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Neptune-Pine-is-the-first-standalone-Android-smartwatch-Snapdragon-S4-on-your-wrist_id51142 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hi Guy 5 yıl en beğenilen
Ben akıllı saatlerin ekranının büyümesini istiyorum mesela:
Sony SmartWatch Ultra

Hatta şöyle bişey tasarladım umarım beğenirsiniz


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ben akıllı saatlerin ekranının büyümesini istiyorum mesela:Sony SmartWatch UltraHatta şöyle bişey tasarladım umarım b...
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iboocum 5 yıl
benim telefonun işlemcisi saat ile aynı la
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sinoka 5 yıl
Önemli olan saat içine s4 pro koymak değil yeğen ona batarya yetiştirmek.
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bkaakco 5 yıl
Bunlar iyice kafayı sıyırmış.
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SpeedstaR 5 yıl
Bu saati Türkiye den nasıl alabiliriz acaba?
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OverClocK1ng 5 yıl
Saatin özellikleri çok hoşuma gitti. İşlemcisi falan da hızlı olduğu için o çözünürlükte 512 RAM de gayet akıcı çalışacaktır. Acaba o pil ile ne kadar gider merak konusu...
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retro. 5 yıl
adamlarin kafa basmiyor ki koy saat kordonuna bataryayi al sama 1700mah batarya
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Miyamoto Musashi 5 yıl
çok para...
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DarthLuca 5 yıl
ya haberi yazan alışkanlıktan arka kamera diye yazdı yada gerçekten saatin arkasına kamera koyup, saati çıkarın iki elle kayışları ayırın sonra resim çekin diye insanlarla dalga geçiyorlar...
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WarLyrics 5 yıl
Bunun gibi teknolojiler çok yeni ve pil konusunda çok sıkıntılı. Bu teknoloji çok güzel ama pil süresi uzun olması lazım ki kullanılabilirliği artsın. 007 Filmlerindeki gibi bir saat bence çok hoş düşünülmüş ve telefona ihtiyaç duymaması baika bir artısı. Ama bence sony'nin bileklikleri çok daha akla yatkın gibi geliyor.
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Elefue 5 yıl
Büyüklüğü ile dalga geçmişler ama iyi olmuş.
Asıl yamuk ekranlar bu akıllı saatlere lazım.
Ön kamera koymaya da başlasınlar artık
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Vedpla 5 yıl
Bataryası kaç dakika gidiyor?
Telefon değil bu saat s1 koysan yeterde artar bile...
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Gladiotürk 5 yıl
Masaüstü bilgisayarlardan hızlı olacak sanırım mobil cihazlar çok yakında
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sinoka 5 yıl
Önemli olan saat içine s4 pro koymak değil yeğen ona batarya yetiştirmek.
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iboocum 5 yıl
benim telefonun işlemcisi saat ile aynı la
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