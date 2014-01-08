CES 2014 : Neptune Pine ilk Snapdragon S4 yongalı akıllı saat





Kickstarter kampanyasını başarılı bir şekilde tamamlayan ve Eylül ayında ön siparişe sunulan Neptune Pine akıllı saati, CES 2014 fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.





Cihaz henüz satışa sunulmuş değil ve fuar alanına gelen de ilk geliştirilen prototipi oldu. Android 4.1 işletim sistemi üzerinde çalışan Neptune Pine, Snapdragon S4 yongaseti kullanan ilk akıllı saat olma ünvanınını da taşıyor.





Mobil cihazlara bağlanarak bildirimleri ekrana yansıtabilen saat, herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan kendi donanımı ile bir akıllı telefon gibi kullanılabiliyor.





Cihaza Cortex-A5 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir Snapdragon S4 yongaseti güç verirken, sistem 512MB bellek ile destekleniyor. MicroSIM kart yuvası ile 2G/3G ağlara bağlanabilen saat çağrı ve SMS alabiliyor veya gönderebiliyor.





Cihazda 2.4 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte dokunmatik bir ekran bulunuyor. Arka kısımda 5MP çözünürlükte LED flaşlı kamera, ön tarafta VGA kamera, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, 810mAh batarya, 16GB/32GB depolama şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modelin 16GB kapasiteli modeli 335$ iken, 32GB kapasiteli modeli ise 395$. Modelin bataryası tek gün idare ediyor ve geceleri şarj etmek zorunlu hale geliyor. Siparişlerin ne zaman sevkiyata çıkacağı ise billinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Neptune-Pine-is-the-first-standalone-Android-smartwatch-Snapdragon-S4-on-your-wrist_id51142