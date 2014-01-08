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CES 2014 : Ozobot dokunmatik ekranınızı oyun alanı haline getiriyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Ozobot dokunmatik ekranınızı oyun alanı haline getiriyor

Günümüzde farklı boyutlarda dokunmatik mobil cihaz ekranları mevcut bu ekranları farklı amaçlar için kullanan projeler zaman zaman karşımıza geliyor. Ozobot da bunlardan birisi. 

CES 2014 fuarında sergilenen Ozobot, mobil oyun alanında çığır açma amacını taşıyor. Küçük boyutlara sahip olan Ozobot, alt kısımdaki sensörler sayesinde mobil cihazınız üzerine çizeceğiniz çizgileri takip edebiliyor ve güzergahınızı takip ediyor. Ayrıca renkli çizgileriniz varsa renge göre LED ışıklarını değiştirebiliyor. Robotlar microUSB üzerinden şarj ediliyor. 

Robotun marifetleri şimdilik iPad üzerinde görülebiliyor. iPad uyumlu uygulaması ile rotalar çizilerek farklı oyunlar oynanabiliyor. Firma şimdiden birkaç eğlenceli oyun geliştirmiş durumda.

Bunun yanında özel kalemi ile kağıt veya karton gibi günlük malzemelerin üzerine çizdiğiniz rotaları da algılayabilen Ozobot için firma farklı karton setler hazırlamış. Bu özelliği sayesinde Ozobot'u örneğin Kızma Birader gibi oyunlarda uygulama üzerinden kullanmak mümkün hale geliyor. Firma karton oyun üreticileri ile ortaklık fırsatlarını araştırıyor.

Ozobot yıl sonuna doğru tanesi 60$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. İki Ozobot ve bir yarış karton setinden oluşan paket ise 120$ olacak.  

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Xagdas 5 yıl
Bunun frp (Warcraft) karakterlisi olsa mesela...
iPad'i masaya yatır, ya da büyük bir tableti, sonra karakterler ilerlesin tabletin üzerinde.
Fanatikleri olur.
(Frp sevmem ben)
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fatihcanery 5 yıl
bana saçma geldi bu oyun
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DH Misafiri 5 yıl
küçük boebot :)
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dere.beyi 5 yıl
oyunlarda hologram istiyoruz artık :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mr.Simitçi 5 yıl
alınabilir aslında
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MysTerYBoY 5 yıl
Teknoloji tanıdık ama bununla mobil oyun arasında pek bağlantı kuramadım ben. Belki de hayal gücüm körelecek kadar yaşlanmaya başlamışımdır:)
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iboocum 5 yıl
ipad için çok iyi
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