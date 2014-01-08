CES 2014 : Ozobot dokunmatik ekranınızı oyun alanı haline getiriyor





Günümüzde farklı boyutlarda dokunmatik mobil cihaz ekranları mevcut bu ekranları farklı amaçlar için kullanan projeler zaman zaman karşımıza geliyor. Ozobot da bunlardan birisi.





CES 2014 fuarında sergilenen Ozobot, mobil oyun alanında çığır açma amacını taşıyor. Küçük boyutlara sahip olan Ozobot, alt kısımdaki sensörler sayesinde mobil cihazınız üzerine çizeceğiniz çizgileri takip edebiliyor ve güzergahınızı takip ediyor. Ayrıca renkli çizgileriniz varsa renge göre LED ışıklarını değiştirebiliyor. Robotlar microUSB üzerinden şarj ediliyor.





Robotun marifetleri şimdilik iPad üzerinde görülebiliyor. iPad uyumlu uygulaması ile rotalar çizilerek farklı oyunlar oynanabiliyor. Firma şimdiden birkaç eğlenceli oyun geliştirmiş durumda.





Bunun yanında özel kalemi ile kağıt veya karton gibi günlük malzemelerin üzerine çizdiğiniz rotaları da algılayabilen Ozobot için firma farklı karton setler hazırlamış. Bu özelliği sayesinde Ozobot'u örneğin Kızma Birader gibi oyunlarda uygulama üzerinden kullanmak mümkün hale geliyor. Firma karton oyun üreticileri ile ortaklık fırsatlarını araştırıyor.





Ozobot yıl sonuna doğru tanesi 60$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. İki Ozobot ve bir yarış karton setinden oluşan paket ise 120$ olacak.