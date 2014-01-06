CES 2014 : Parrot yeni robot araçlarını tanıttı





AR.Drone adlı insansız hava araçları ile konseptin son kullanıcıya ulaşmasında en önemli rollerden birini üstlendiğine inanılan Parrot, CES 2014 fuarına iki ilginç robot konsepti ile geldi.





Bunlardan ilki MiniDrone, ikincisi ise Jumping Sumo. MiniDrone modeli aslında AR.Drone modelinin daha küçük ve melez bir versiyonu olarak dikkat çekerken, Jumping Sumo ise 1 metreye kadar sıçrayabilen iki tekerlekli bir yer aracı.





MiniDrone modeli hem pervane hem de çıkarılabilir tekerleklere sahip. Böylece yerde giderken istediğiniz anda cihazı uçurabiliyorsunuz. Bu sayede tavanda tekerlekli ile gidebilen bir robot imajı da yaratabiliyorsunuz.





MinDrone Bluetooth Smart ile mobil cihazlara bağlanıyor ve kontrol mesafesi yaklaşık 50 metre. Cihazda ultrason sensörü, jiroskop, akselerometre, alt takip kamerası şeklinde algılayıcılar bulunuyor. Cihaz herhangi bir kayıt yapma özelliğine sahip değil. Batarya ise 6-7 dakikalık kullanıma izin veriyor.





Jumping Sumo ise yerde gidebilen ancak engellerden zıplayarak kaçınabilen bir robot. Hızlı hareket edebilen robot bazı akrobasi hareketleri de yapabiliyor. 20 dakikalık kullanım süresine sahip olan Jumping Sumo video kaydı da yapabiliyor. Her iki model de mobil uygulamalar ile yönetiliyor. Parrot şimdilik robotların ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı.

http://www.androidauthority.com/parrot-dronemini-sumo-330072/