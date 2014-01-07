CES 2014 : Sony fitness takip trendine SmartBand ile katılıyor





Smartwatch serisi akıllı saatleri ile beğeni toplayan Sony, giyilebilir cihaz pazarına SmartBand ile yeni bir ürün daha sunuyor.





Bir fitness takip cihazı olan SmartBand, LifeLog uygulaması ile daha fonksiyonel bir yapıya kavuşuyor. Günlük fiziksel aktivitelerinizi ve uyku alışkanlıklarınızı izleyen SmartBand, bunları LifeLog uygulaması yoluyla istatistik olarak kullanıcılara sunuyor.





SmartBand bilekliğine gücünü veren ise Core adı verilen ve akselerometre ile adımsayar sensörlerini biraraya getiren küçük bir cihaz. Bu cihazı farklı bileklikler üzerinde de kullanabiliyorsunuz.





SmartBand bilekliğinin işlevleri bununla sınırlı iken asıl fonksiyonellik LifeLog uygulamasında saklı. Uygulama bileklikten gelen aktivite kayıtlarını tutuyor ve bir geçmiş raporu şeklinde kullanıcıya gösteriyor.





Bunun yanında uygulamanın yüklü olduğu cihaz ile yaptığınız tüm aktiviteler de bir liste halinde tutuluyor. SmartBand'dan gelen verilerler harmanlanıyor ve birkaç gün boyunca yaptığınız her türlü aktivite çift taraflı olarak takip edilerek geçmiş ekranında görülebiliyor. Sony, LifeLog ile bir gününüzün görsel bir sunumunu yaptığını belirtiyor.





Sony, SmartBand bilekliğini bir Core cihazı ve iki farklı renkte bileklik ile birlikte 100 Avrodan satışa sunacak. LifeLog uygulaması da bahar aylarında indirmeye sunulacak.