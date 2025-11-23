Çekilişle GeForce RTX 5060 kazandı, işinden oldu

GeForce RTX 5060 problemi
Çin’de yaşanan olayda bir çalışan şirketi adına Nvidia’nın etkinliğine katıldı. Etkinlik esnasında yapılan çekilişte ise GeForce RTX 5060 ekran kartı kazandı. Çalışan ne kadar şanslı olduğunu düşünürken işler bir anda tersine döndü.
Şirket çalışana yaptığı tebliğde kazanılan hediyenin şirkete ait olduğunu ve geri verilmesi gerektiğini belirtti. Aksi takdirde personel bölümünün sözleşmesini feshedeceği konusunda uyardı.
Çalışan ise kartı iade etmeyeceğini söyleyerek istifasını verdi. Olayın duyulması ile yerel medyada da önemli bir tartışma başladı. Bu tür etkinliklerde bir çalışan hediye kazandığı takdirde kendisine mi yoksa şirkete mi ait olduğu konusunda ihtilaf var. Bir kısım çalışanın şansı olduğunu ve iade edilmemesi gerektiğini belirtirken bir kısım ise şirket etkinlikleri çerçevesinde olduğu için şirket malı olduğunu düşünüyor.