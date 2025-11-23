Çekilişle GeForce RTX 5060 kazandı, işinden oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde şirketler çalışanların gerek motivasyon gerekse iş amaçlı pek çok toplantı ya da etkinliğe gönderiyor. Şirketi adına gittiği etkinlikte bir çalışan hediye kazandığında hangi şartlar geçerli olacak?

Çin’de yaşanan olayda bir çalışan şirketi adına Nvidia’nın etkinliğine katıldı. Etkinlik esnasında yapılan çekilişte ise GeForce RTX 5060 ekran kartı kazandı. Çalışan ne kadar şanslı olduğunu düşünürken işler bir anda tersine döndü.

Şirket çalışana yaptığı tebliğde kazanılan hediyenin şirkete ait olduğunu ve geri verilmesi gerektiğini belirtti. Aksi takdirde personel bölümünün sözleşmesini feshedeceği konusunda uyardı.

Çalışan ise kartı iade etmeyeceğini söyleyerek istifasını verdi. Olayın duyulması ile yerel medyada da önemli bir tartışma başladı. Bu tür etkinliklerde bir çalışan hediye kazandığı takdirde kendisine mi yoksa şirkete mi ait olduğu konusunda ihtilaf var. Bir kısım çalışanın şansı olduğunu ve iade edilmemesi gerektiğini belirtirken bir kısım ise şirket etkinlikleri çerçevesinde olduğu için şirket malı olduğunu düşünüyor.

