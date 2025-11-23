Giriş
    Apple bütçe dostu bir lansmana hazırlanıyor

    Gelecek yıl itibariyle Apple MacBook, iPhone, iPad ve Apple Watch ürün serilerinde tüketicilere uygun fiyata sahip en az bir model sunulması bekleniyor.         

    Apple Tam Boyutta Gör
    Apple’ın her cihaz serisinde en az bir tane uygun fiyatlı model bulundurma stratejisi gelecek yıl en parlak dönemini yaşayacak. MacBook, iPhone, iPad ve Apple Watch serilerinde en az bir uygun fiyatlı ürün tanıtılacak. 

    Bütçe dostu Apple

    Gelecek yıl itibariyle Apple’ın iPhone 17e akıllı telefon modelini piyasaya süreceği biliniyor. Apple A19 yonga seti, 18MP Center Stage kamera, C1 hücresel modem, dinamik ada ile bütçe dostu bir fiyattan piyasaya çıkacak. 

    Yine Apple’ın A18 Pro yonga setini kullanan uygun fiyatlı bir MacBook modeli de aynı etkinlikte tüketicinin karşısına çıkacak. 13 inçlik ekranı olan MacBook modelinin599$ başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. 

    Son olarak bu etkinlikte tanıtılacak diğer bir bütçe dostu ürün ise 12. nesil iPad olacak. Apple A18 yonga seti barındıran iPad modelinin önceki nesle göre herhangi bir tasarım farkının olmayacağı belirtiliyor. 

    Apple’ın uygun fiyatlı ve tatmin edici performans sunan yeni modelleri ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. Sonbahar döneminde tanıtılacak Apple Watch SE 4 ile birlikte de gelecek yılın bütçe dostu ürün gamı tamamlanmış olacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 17e, Apple ve
    iPad 12 Apple Watch SE 4 Teknoloji Haberleri
