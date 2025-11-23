Giriş
    Xiaomi güvenlik merkezine çevirdiği akıllı kapı kilidini tanıttı

    Xiaomi Smart Door Lock M40 akıllı kapı kilidi adeta bir güvenlik merkezini aratmayacak şekilde çift kamera, kızılötesi gece görüş, 4.94 inçlik dokunmatik ekran gibi özelliklerle geliyor.

    Xiaomi Smart Door Lock M40 Tam Boyutta Gör
    Bir dönem sadece kapıyı kilitlemek için kullandığımız kapı kilitleri bugün bir güvenlik merkezine dönüşmüş durumda. Xiaomi bir kapı kilidi daha ne kadar gelişebilir sorusunun cevabını veriyor. 

    Xiaomi Smart Door Lock M40 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Smart Door Lock M40 akıllı kapı kilidi 175 derece görüş açısına sahip 3MP geniş açılı ana kamera ve 128 derece görüş açılı 2MP yardımcı kamera ile donatılmış çift kameralı yapay zekâ destekli bir dürbün sistemine sahip. Bu sistem, panoramik görüntüleme, görüntülü arama ve anlık bildirim desteği sunuyor. Ayrıca altı adet kızılötesi gece görüş ışığı ve farklı gece modları sayesinde düşük ışıkta daha iyi görüntüleme sağlanıyor.

    Tam otomatik gövde kilitleme mekanizmasına sahip olan cihazda, dış panel zarar görse bile çalışmaya devam eden C sınıfı düz girişli mekanik silindir kullanılıyor. Güvenlik için özel bir çip, şifreli iletişim protokolleri ve fiziksel müdahalelere karşı yapısal güçlendirmeler mevcut.

    8000mAh batarya ile tek şarjda 4.5 aya kadar kullanılabiliyor. Şarj bittiğinde powerbank desteği ve akıllı telefonlardan ters kablosuz şarj sağlanabiliyor. Ayrıca 4 adet AA pil ile 6 aya kadar ek kullanım elde edilebiliyor. 

    4.94 inçlik dokunmatik ekran ile pek çok kontrol sağlamak mümkün. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 bağlantıları ile de kullanıcılar Mi Home üzerinden kontrol sağlayabiliyor. Ayrıca WeChat üzerinden sesli ve görüntülü etkileşim desteği de mevcut. Gelişmiş yapay zekâ destekli yüz tanımanın yanı sıra parmak izi tanıma, NFC kart, şifre ve uygulama tabanlı kontrol gibi seçenekler yer alıyor. Xiaomi Smart Door Lock M40 akıllı kapı kilidi 464$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. 
     

