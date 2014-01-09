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CES 2014 : Sony'den araç içi eğlence sistemi XSP-N1BT

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Sony'den araç içi eğlence sistemi XSP-N1BT

CES 2014 fuarında PlayStation platformu ve akıllı telefon tarafında önemli duyurular yapan Sony'nin çok fazla üzerinde durulmayan bir ürünü de araç içi eğlence sistemleri tarafında oldu.

XSP-N1BT adlı araç eğlence sistemi dünyanın ilk DoubleDIN akıllı telefon beşiği olarak dikkat çekiyor. Beşik içerisine Bluetooth üzerinden Android cihazları, USB kablosu üzerinden iPhone cihazları bağlanabiliyor. 

Uyumlu uygulama sayesinde AppRemote arayüzü cihaz ekranına geliyor ve eğlence sistemi bu sayede kontrol edilebiliyor. Ayrıca eller serbest görüşme yapma imkanı da mevcut. AppRemote hem sistemin hem akıllı telefonun sesle kontrol edilmesini de sağlıyor.

Sistem, NFC ile hızlı eşleşme yapabiliyor. USB bağlantısı ile veya kablosuz olarak beşikteki cihazlar şarj edilebiliyor. Kablosuz şarj imkanı sadece yeni Xperia akıllı telefonları ile uyumlu olacak.

XSP-N1BT yanında bir de uzaktan kumanda sunuyor. Kumanda sayesinde akıllı telefon olmadan da CD, USB veya Radyo kontrol edilebiliyor. Bunun yanında kumanda AppRemote üzerinden uygulamaları seçmek ve sistemin bağlı olduğu kaynakları görüntülemek için de kullanılıyor. XSP-N1BT araiçi eğlence sistemi Mayıs ayı itibariyle 250$ olarak satışa sunulacak. 

https://blog.sony.com/press/sony-announces-the-first-smartphone-cradle-receiver/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
kafası çıkan Pioneer teypler aklıma geldi :D
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fortunasuper 5 yıl
anfisi falan yok mu bunun warsa kaç watt?
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fortunasuper 5 yıl
al sana mirror play.google.com/...
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frostburn 5 yıl
android cihazlara mirror özelliğisunmadıkça çöptür benim için.
hata öyleki sadece mirror özellii sunan bir monitör bile yeterli aslında araba için.
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jr2012 5 yıl
innovasyon = sony (it's a sony, like.no.other)
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hazarRS 5 yıl
Teknoloji yarışının bu kadar çetin geçtiği bir dönemde bile sony yine değişik ürünler ortaya koyabiliyor. Sony'i bu yüzden seviyorum.
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rcelik21 5 yıl
Navigasyon özelliği de olsaydı işe yarardı
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RoadSing3r 5 yıl
Ucuz da bize pahalı; malum Türkiye ...
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Bradley Cooper 5 yıl
şahicilere gün doğdu demeyecem. onlar 250 dolara arabaya çok daha değişik şeyler yapmayı tercih ederler
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