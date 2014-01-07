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CES 2014: Intel, derinlik taramasıyla dikkat çeken RealSense 3D kamerasını tanıttı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Intel, derinlik taramasıyla dikkat çeken RealSense 3D kamerasını tanıttı
Birçok yeni teknoloji ve cihazın görücüye çıktığı CES 2014 fuarı kapsamında sektörün önemli firmalarından Intel, 3D derinlik ve 2D kamera modülüne sahip RealSense 3D kamerasını tanıttı.
Standart dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve hepsi bir arada sistemler içerisine konumlandırılabilecek kadar ufak olduğu belirtilen RealSense 3D kamera, tam renkli Full HD 1080 piksel çözünürlükte insan mimiklerini ve hareketlerini derinlikleriyle algılayarak elektronik cihazlar ile etkileşim noktasında üst düzey bir entegrasyon kurabiliyor. 3D System tarafından geliştirilen Sense yazılımıyla üç boyutlu derinliğe sahip taramalar da yapabilen kamera sistemi, belirtildiği kadarıyla ön ve arka plan algılaması da yapabiliyor.
Bu yıl içerisinde Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo ve NEC gibi firmaların Ultrabook, dizüstü bilgisayar ve hepsi bir arada bilgisayarları içerisinde karşımıza çıkacağı söylenen RealSense 3D kamera sistemi, ilginç olanaklar vaat ediyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126287-intel-realsense-3d-cameras-to-3d-scan-the-world-and-you-from-your-laptop Yorum Yaz
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