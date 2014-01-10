CES 2014 : Intel'den sürekli dinleme konumunda bulunabilen Jarvis kablosuz kulaklık





Edison adlı SD kart boyutlarında bilgisayarı ile CES 2014 fuarının en çok ilgi çeken lansmanlarından birisine imza atan Intel, giyilebilir cihazlara referans olması bakımından da bazı ürünler lanse etti. Bunlardan birisi de Jarvis.





Iron Man serisini izleyenler Stark'ın en iyi sanal yardımcısı Jarvis'i hatırlayacaktır. Sürekli dinleme konumunda bulunarak Stark'ın komutlarını yerine getiren Jarvis, Intel'e de ilham kaynağı oldu.





Intel CES 2014 fuarında Edison'u temel aldığı tahmin edilen Jarvis adlı kablosuz bir kulaklık modelini tanıttı. Jarvis standart Bluetooth kulaklıklardan tasarım anlamında farklı değil. Ancak ses iletiminden ziyade Android uygulaması yoluyla cihazlar ile bağlantı kuruyor ve kullanıcının güzergah arama, restoran araştırma gibi pek çok talimatını cihaz üzerinde çalıştırıyor.





Jarvis'in sürekli dinleme konumunda olması da herhangi bir tetikleyici sisteme ihtiyaç bırakmıyor. Aslında bu tür bir teknoloji özel ses yongaları sayesinde Motorola Moto X modelinde ve Qualcomm'un Snapdragon 800/805 yongasetlerinde yer almaktaydı. Intel de Jarvis konsepti ile piyasadaki örnekleri artırmak istiyor.





Intel'in Jarvis konsepti sadece bir referans olarak kalacak ve satışa çıkmayacak. Ancak benzer örnekleri kısa süre sonra piyasada görmek mümkün olabilecek.

http://www.theverge.com/2014/1/6/5282416/intel-unveils-jarvis-its-smart-headset