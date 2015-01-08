CES 2015 : Dünyanın en popüler gitar arabirimi iRig devam modeliyle karşınızda





Geçtiğimiz yıllarda iOS cihazlarına yönelik olarak piyasaya sürülen ve kısa sürede büyük beğeni toplayan iRig gitar arabirimi, geçen yıl da Samsung cihazlarına özgü olarak optimize edilmişti. CES 2015 fuarında IK Multimedia iRig 2 modelini duyurdu.





1/4 inçlik çıkış jakı olan iRig 2, ayrıca 1/4 inçlik enstrüman girişi, 1/8 inçlik kulaklık çıkışı ve 1/8 inçlik OS X, iOS ve Android cihazlar için TRRS çıkışına sahip. Ürün tabi ki AmpliTube uygulaması ile entegre olarak çalışıyor. Güçlü bir gitar ve çoklu bass efekti uygulaması olan AmpliTube ile geniş bir efekt ve amplifikatör kütüphanesi sizi bekliyor.





Ek çıkışlar sayesinde bir amplifikatör de bağlayabileceğiniz cihaz sizi adaptör derdinden kurtarıyor. Ayrıca yeni bir anahtar ile işlenmiş bir sinyal veya temiz bir sinyal arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani yüzde 100 analog sinyal kalitesini koruyarak mobil cihazınızı bir kaydedici, bir tuner veya daha farklı bir araç olarak da kullanabiliyorsunuz. Kontrol topuzu ise enstrümana göre farklı ses ayarları arasında geçiş yapmanızı sağlıyor.





iRig 2 ürünü Mac, iOS ve Android cihazlarını destekleyecek. Android tarafında Samsung Professional Audio onaylı örneğin Galaxy Note 4 gib cihazlarınız için daha gelişmiş bir AmpliTube uygulaması olacak. iRig 2 yıl içerisinde 30 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.ikmultimedia.com/products/irig2/