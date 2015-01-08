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CES 2015 : Dünyanın en popüler gitar arabirimi iRig devam modeliyle karşınızda

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Dünyanın en popüler gitar arabirimi iRig devam modeliyle karşınızda

Geçtiğimiz yıllarda iOS cihazlarına yönelik olarak piyasaya sürülen ve kısa sürede büyük beğeni toplayan iRig gitar arabirimi, geçen yıl da Samsung cihazlarına özgü olarak optimize edilmişti. CES 2015 fuarında IK Multimedia iRig 2 modelini duyurdu.

1/4 inçlik çıkış jakı olan iRig 2, ayrıca 1/4 inçlik enstrüman girişi, 1/8 inçlik kulaklık çıkışı ve 1/8 inçlik OS X, iOS ve Android cihazlar için TRRS çıkışına sahip. Ürün tabi ki AmpliTube uygulaması ile entegre olarak çalışıyor. Güçlü bir gitar ve çoklu bass efekti uygulaması olan AmpliTube ile geniş bir efekt ve amplifikatör kütüphanesi sizi bekliyor. 

Ek çıkışlar sayesinde bir amplifikatör de bağlayabileceğiniz cihaz sizi adaptör derdinden kurtarıyor. Ayrıca yeni bir anahtar ile işlenmiş bir sinyal veya temiz bir sinyal arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani yüzde 100 analog sinyal kalitesini koruyarak mobil cihazınızı bir kaydedici, bir tuner veya daha farklı bir araç olarak da kullanabiliyorsunuz. Kontrol topuzu ise enstrümana göre farklı ses ayarları arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. 

iRig 2 ürünü Mac, iOS ve Android cihazlarını destekleyecek. Android tarafında Samsung Professional Audio onaylı örneğin Galaxy Note 4 gib cihazlarınız için daha gelişmiş bir AmpliTube uygulaması olacak. iRig 2 yıl içerisinde 30 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.ikmultimedia.com/products/irig2/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bu küçücük şeyle çok iyi işler yapılabildiğini iPhonedo'dan biliyoruz, yeni sürümünde de kaliteden ödün vermez umarım, güzel yani
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draconist 4 yıl
28 liralık Cherub GB2i'nin üst modeli gibi olmuş. Bu arada hali hazırda satılıyor olan irig pro bence bu üründen daha iyi çünkü hem kondenser mikrofon takılabiliyor hem de midi klavye.
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Infinitum 4 yıl
30 € ise neden ilk cihaz bu kadar pahalı Türkiye'de?
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün....
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*siteci* 4 yıl
30 euro kargo bedava bulunursa alınabilir aslında.
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wolfhowl 4 yıl
iPhonedo inceler artık.
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vjdrsjejv 4 yıl wolfhowl
wolfhowl
iPhonedo inceler artık.

2 sene sonra...
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