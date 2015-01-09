CES 2015 : Garmin'den üç yeni akıllı saat modeli





Navigasyon teknolojileri konusunda önemli başarıları olan Garmin, bu başarılarını bir süredir giyilebilir cihaz pazarında da sergiliyor. Firma CES 2015 fuarında 3 yeni akıllı saat modelini tanıttı.





Modellerden ilki Fenix 3. Sporculara yönelik olan Fenix 3 modelinde adım sayar, kulaç sayar gibi ölçüm sensörleri yer alırken, nabız ölçer kayışlar ile de entegre olabiliyor. Ürün GPS ve GLONASS desteği ile daha kesin konum belirlemesi yapabiliyor.





Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan Fenix 3, uyumlu uygulama ile saati kullanan diğer arkadaşlara elde edilen fitness verileri ve hedefler paylaşılabiliyor. Saatte ayrıca pusula, barometre ve yükseklik ölçer sensörleri de bulunuyor.





Ürünün ekranı parlak ışıkta okunabilecek şekilde tasarlanmış ve renkli. Garmin saat için AccuWeather, Tempo gibi önemli geliştiriler ile de işbirliği yapıyor. Ürün kayış çeşidine göre 500$-550$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip. 600$'a ise safir ekranlı versiyonu alınabiliyor.





Epix ise navigasyon tabanlı bir GPS saati. 1.4 inçlik dokunmatik ekranda sürüklemeler yaparak ön yüklü dünya haritasında gezinti yapabiliyorsunuz. Bunun için uydu hizmetlerine bir yıllık abonelik de hediye ediliyor. 8GB depolama kapasitesi olan saat ANT+ desteği sayesinde harici yaşam takip sensörlerinden veriler alabiliyor.





Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanarak bildirimleri ekranında yansıtan ürün Fenix 3 gibi özel uygulamalardan yararlanacak. Üründe dijital pusula, barometre ve yükseklik ölçer sensörleri mevcut. Ürün 550$-600$ arasında değişen fiyatlara sahip.





Vivoactive ise serinin alt seviyesini temsil ediyor. Renkli dokunmatik ekranı ve sensörleri ile çeşitli fitness aktivitelerini takip eden saat ANT+ ile harici sensörlerden veriler elde edebiliyor. Yine özel uygulamaları mevcut olan saat 250$-300$ arasında değişen fiyatlara sahip. Saat modelleri yaz aylarına kadar satışa çıkmış olacak.





http://www.theverge.com/2015/1/5/7486787/garmin-fenix-3-epix-vivoactive-smartwatch-connect-iq-ces-2015