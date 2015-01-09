Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : Garmin'den üç yeni akıllı saat modeli

4 yıl
2,8b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2015 : Garmin'den üç yeni akıllı saat modeli
Navigasyon teknolojileri konusunda önemli başarıları olan Garmin, bu başarılarını bir süredir giyilebilir cihaz pazarında da sergiliyor. Firma CES 2015 fuarında 3 yeni akıllı saat modelini tanıttı. 

Modellerden ilki Fenix 3. Sporculara yönelik olan Fenix 3 modelinde adım sayar, kulaç sayar gibi ölçüm sensörleri yer alırken, nabız ölçer kayışlar ile de entegre olabiliyor. Ürün GPS ve GLONASS desteği ile daha kesin konum belirlemesi yapabiliyor. 

Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan Fenix 3, uyumlu uygulama ile saati kullanan diğer arkadaşlara elde edilen fitness verileri ve hedefler paylaşılabiliyor. Saatte ayrıca pusula, barometre ve yükseklik ölçer sensörleri de bulunuyor. 

Ürünün ekranı parlak ışıkta okunabilecek şekilde tasarlanmış ve renkli. Garmin saat için AccuWeather, Tempo gibi önemli geliştiriler ile de işbirliği yapıyor. Ürün kayış çeşidine göre 500$-550$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip. 600$'a ise safir ekranlı versiyonu alınabiliyor. 
CES 2015 : Garmin'den üç yeni akıllı saat modeli
 

Epix ise navigasyon tabanlı bir GPS saati. 1.4 inçlik dokunmatik ekranda sürüklemeler yaparak ön yüklü dünya haritasında gezinti yapabiliyorsunuz. Bunun için uydu hizmetlerine bir yıllık abonelik de hediye ediliyor. 8GB depolama kapasitesi olan saat ANT+ desteği sayesinde harici yaşam takip sensörlerinden veriler alabiliyor. 

Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanarak bildirimleri ekranında yansıtan ürün Fenix 3 gibi özel uygulamalardan yararlanacak. Üründe dijital pusula, barometre ve yükseklik ölçer sensörleri mevcut. Ürün 550$-600$ arasında değişen fiyatlara sahip. 

Vivoactive ise serinin alt seviyesini temsil ediyor. Renkli dokunmatik ekranı ve sensörleri ile çeşitli fitness aktivitelerini takip eden saat ANT+ ile harici sensörlerden veriler elde edebiliyor. Yine özel uygulamaları mevcut olan saat 250$-300$ arasında değişen fiyatlara sahip. Saat modelleri yaz aylarına kadar satışa çıkmış olacak.  
CES 2015 : Garmin'den üç yeni akıllı saat modeli


http://www.theverge.com/2015/1/5/7486787/garmin-fenix-3-epix-vivoactive-smartwatch-connect-iq-ces-2015 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Guest-FA9189F46 4 yıl
Fenix 3 güzelde bir iphone 6 fiyatı (yırt dışında) o fiyata 2 tane one plus one alıyorsun ama gerçekten çok şık ve kulaç sayma özelliği beni cezbetti
Tanıtım videosu fenix 2 demrenkli ekran yoktu galiba bunda var beautifullife.info/... saate aşık oldum özellikle kırmızısına ne güzel bir tasarımdır bu I Love you Garmin Fenix 3 :) fenix 3 hangi işletim sistemini kullanıyor garminin kendi işletim sistemini mi? Birad daha param olsun alırım belki ios uyumluysa tabi yada vivoactive yi alırım hem ucuz hemde sporları seçip ölçüm yapabiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Tasarımla çok şık, ama fiyatlar öyle değil ne yazık ki :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadanorg 4 yıl
Tasarımını ben çok beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 4 yıl
sen sonrakilerin tipleri felaket ötesi dehşet bir şekilde çok kötü
korktum resmen o ne öyle hangi insan evladı tasarlar onu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl TP-LINK Archer C8 Router Video İnceleme 4 yıl Oculus Rift "crescent bay" Ölmeden önce mutlaka deneyin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim