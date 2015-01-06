CES 2015 : Parrot sizin yerinize çiçeklerinizi suluyor









Geçen yıl Flower Power adındaki bitki takip sistemi ile dikkatleri çeken Parrot, bu kez sistemini daha da geliştirmiş olarak CES 2015 fuarına geldi. Parrot H2O artık çiçeklerinizi de suluyor.





Bitki bakımını seven ancak evden bir süre uzaklaşmak zorunda olduğunda sıkıntıya düşen tüketicileri hedefleyen H2O beraberinde sulama işleminin yapıldığı Pot adlı bir kap ile birlikte geliyor.





Parrot H2O eskisine oranla bitklerin toprak, nem, ısı, ışık ve su durumunu daha etkili şekilde takip ediyor ve uyumlu uygulamaya aktarıyor. Ortamda farkedilen değişiklikler için kullanıcı uyarılıyor. Cihaz ayrıca suluk olarak da kullanılıyor. 2 litreye kadar pet şişeleri takabileceğiniz bu suluk fıskiye tarzında küçük atımlarla çiçeğinizi suluyor. 2 litre su ile 3 hafta boyunca otomatik olarak su fışkırtmaya devam ediyor.





Parrot Pot ise üst kısımlarında otomatik 4 adet fıskiyesi olan bir saksı. İç kısmında su haznesi olan Pot iki litre su alabiliyor. Otomatik olarak sulama yapan Pot su azaldığında ise sulamayı da azaltıyor. Bu iki ürün Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanıyor ve gerekli ayarlamalar yapılıyor. Yaklaşık 8000 bitkinin bilgileri olan uygulama buna göre su miktarını ayarlıyor ve gerekli takibi yapıyor. Parrot ürünlerini gelecek aylarda piyasaya sürecek.