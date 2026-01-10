Bu da oldu: Yapay zekâ sizi arayarak fikrinizi alıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda sadece verilen sorulara kapsamlı ve akıllı cevaplar vererek macerasına başlayan yapay zekâ sohbet robotları üzerine katarak gelişmeye devam ediyor. Önce kod yazarak sizin yerinize proje yazabilen robotlar artık sizden fikir de alıyor.

CallMe nedir?

Bir geliştiricinin GitHub üzerinde kullanıma sunduğu özellik Claude Code temelinde çalışıyor. Talimatınızı verdikten sonra arka planda çalışmaya başlayan Claude Code, eğer sizi ekran başında bulamazsa bir arama gerçekleştiriyor.

Sesli olarak etkileşime geçen robot projede size danışması gereken noktaları ilettikten sonra aldığı cevaplarla çalışmasına devam ediyor. Sabit hatlı telefonları bile arayabileceği belirtilen robot çok katmanlı sorularla doğal bir şekilde tartışabiliyor.

CallMe sadece aramakla kalmıyor, komutların gidişine göre internette aramalar yaparak belirli fonksiyonları yerine getirebiliyor. Geliştirici uygulamayı Claude Code’a yazdırmış ve isteyenlerin deneyebileceğini belirtiyor.

