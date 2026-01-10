Bu da oldu: Yapay zekâ sizi arayarak fikrinizi alıyor

CallMe nedir?
Bir geliştiricinin GitHub üzerinde kullanıma sunduğu özellik Claude Code temelinde çalışıyor. Talimatınızı verdikten sonra arka planda çalışmaya başlayan Claude Code, eğer sizi ekran başında bulamazsa bir arama gerçekleştiriyor.
Sesli olarak etkileşime geçen robot projede size danışması gereken noktaları ilettikten sonra aldığı cevaplarla çalışmasına devam ediyor. Sabit hatlı telefonları bile arayabileceği belirtilen robot çok katmanlı sorularla doğal bir şekilde tartışabiliyor.
CallMe sadece aramakla kalmıyor, komutların gidişine göre internette aramalar yaparak belirli fonksiyonları yerine getirebiliyor. Geliştirici uygulamayı Claude Code’a yazdırmış ve isteyenlerin deneyebileceğini belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: