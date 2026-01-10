Giriş
    Bu da oldu: Yapay zekâ sizi arayarak fikrinizi alıyor

    Claude Code gibi yapay zekâ motorlarına bir projenin kodlaması görevini verdikten sonra dışarı çıkmanız gerekirse ne olacak? Bir geliştirici buna yenilikçi bir çözüm bulmuş. 

    Yapay zekâ Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda sadece verilen sorulara kapsamlı ve akıllı cevaplar vererek macerasına başlayan yapay zekâ sohbet robotları üzerine katarak gelişmeye devam ediyor. Önce kod yazarak sizin yerinize proje yazabilen robotlar artık sizden fikir de alıyor.

    CallMe nedir?

    Bir geliştiricinin GitHub üzerinde kullanıma sunduğu özellik Claude Code temelinde çalışıyor. Talimatınızı verdikten sonra arka planda çalışmaya başlayan Claude Code, eğer sizi ekran başında bulamazsa bir arama gerçekleştiriyor.

    Sesli olarak etkileşime geçen robot projede size danışması gereken noktaları ilettikten sonra aldığı cevaplarla çalışmasına devam ediyor. Sabit hatlı telefonları bile arayabileceği belirtilen robot çok katmanlı sorularla doğal bir şekilde tartışabiliyor.

    CallMe sadece aramakla kalmıyor, komutların gidişine göre internette aramalar yaparak belirli fonksiyonları yerine getirebiliyor. Geliştirici uygulamayı Claude Code’a yazdırmış ve isteyenlerin deneyebileceğini belirtiyor.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

