    Ağzınızla müzik dinleme dönemi başladı: Lollipop Star

    Lollipop Star adıyla satışa sunulacak olan projede kullanıcılar şekerlerini yalarken aynı zamanda sevdikleri sanatçının parçalarını da dinleyebilecek.            

    Lollipop Star Tam Boyutta Gör
    CES 2026 fuarı ilginç fikirlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Belki uzun vadede başarılı olamasa da kısa vadede popüler ikon olma şansına sahip Lollipop Star adındaki proje bakkallarda bile karşımıza çıkabilir.

    Lollipop Star özellikleri ve fiyatı

    Lollipop Star projesi aslında bildiğimiz lolipop şekerini temel alıyor. Kullanıcı şekeri yaladığı esnada sap kısmında bulunan tuşa basılı tuttuğunda atanmış olan şarkı çalmaya başlıyor ve kemik iletimi yoluyla müzik dinlemesini sağlıyor.

    Peki lolipop bitince ne oluyor? Maalesef tüketildikten sonra çöpe atılıyor zira tek kullanımlık. Zaten konsept de bu şekilde. Yani şeker yalarken size farklı bir tecrübe yaşatmayı amaçlıyor. Aromasına göre Ice Spice, Akon gibi sanatçıların şarkıları mevcut. Firma global müzik platformları ile iş birliği yaptığını belirtiyor.

    Tanesi 8.99$ olan Lollipop Star şekerleri Çin’de üretiliyor. Firma konsepti en azından bir kere denemek isteyenler sayesinde önemli bir satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. Lollipop Star ilerleyen haftalarda satışa sunulacak.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

