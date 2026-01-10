Ağzınızla müzik dinleme dönemi başladı: Lollipop Star

Lollipop Star özellikleri ve fiyatı
Lollipop Star projesi aslında bildiğimiz lolipop şekerini temel alıyor. Kullanıcı şekeri yaladığı esnada sap kısmında bulunan tuşa basılı tuttuğunda atanmış olan şarkı çalmaya başlıyor ve kemik iletimi yoluyla müzik dinlemesini sağlıyor.
Peki lolipop bitince ne oluyor? Maalesef tüketildikten sonra çöpe atılıyor zira tek kullanımlık. Zaten konsept de bu şekilde. Yani şeker yalarken size farklı bir tecrübe yaşatmayı amaçlıyor. Aromasına göre Ice Spice, Akon gibi sanatçıların şarkıları mevcut. Firma global müzik platformları ile iş birliği yaptığını belirtiyor.
Tanesi 8.99$ olan Lollipop Star şekerleri Çin’de üretiliyor. Firma konsepti en azından bir kere denemek isteyenler sayesinde önemli bir satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. Lollipop Star ilerleyen haftalarda satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: