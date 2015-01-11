Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : Toshiba Core M işlemcili Portege Z20t melez tablet modelini tanıttı

4 yıl
625
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2015 : Toshiba Core M işlemcili Portege Z20t melez tablet modelini tanıttı

Geçen yıl sınırlı üretim nedeniyle çok fazla piyasada göremediğimiz Broadwell tabanlı Core M işlemcili dizüstü ve tablet modelleri CES 2015 fuarına adeta akın etti. Fansız yapısı nedeniyle daha ince cihazlara imkan tanıyan Core M işlemcili tablet modellerinden birisi de Toshiba'ya ait. 

12.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Windows 8.1 işletim sistemli Portege Z20t modeli klavye hariç 8.8mm kalınlığa sahip ve ağırlığı da 725 gram. Opsiyonel Wacom sayısallaştırıcı sayesinde ekran 2048 baskı hassasiyet seviyesine kadar algılama yapabiliyor. 

Ayrılabilir klavye içerisinde dahili batarya olduğu için cihaz toplamda 17.5 saat kullanım ömrü sunuyor. Sadece tablet olarak ise 9.1 saate ulaşabiliyor. Cihazın hedefi ise ilk etapta kurumsal müşteriler. 

Ön ve arka kısmında kameralar olan tablet microHDMI, microUSB ve microSD bağlantılarına sahip. Klavye kısmında ise tam boy RGB, HDMI, Ethernet ve USB 3.0 portları yer alıyor. Klavyede ayrıca bir Kensington kilidi de mevcut. 

Modelde 4GB/8GB RAM ile M.2 formatında 128GB/256GB SSD bellek seçenekleri bulunacak. Modeli başlangıç fiyatı ise 1399$. Eğer sayısallaştırıcı eklenirse fiyat 1899$'dan başlıyor. Ürün hali hazırda satışa başladı.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmasx 4 yıl
Bu islemcinin performansını merak ediyorum. Umarım ileride gelistirirlerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
1400$ nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
durrsun 4 yıl
Değmez ! çok çok pahalı....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvari25 4 yıl
Değmez !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
GTX 980'li sistem parası istiyor, olum sen tabletsin lan hayırdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Surface Pro 3'e şöyle uygun fiyatlı bir rakip göremeyecekmiyiz yahu ? (atomlu modelleri saymıyorum, i5/i7 coreM cpu'lu) Toshiba zaten fiyat konusunda uçuğun önde gideni.
Tr fiyatı 4.500tl en az. Windows tablet almak istiyorum ama alternatif çok az, hele ülkemizde daha da az.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 4 yıl
Bir tablet için çok para.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
1900 Dolar.
Tabi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
Fiyat uçmuş :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Melez tabletlerde en iyi politikayı ASUS yapıyor.Gerçekten ucuz fiyata yüksek teknolojyi sunuyor.Ama diğer firmalar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl
DELL XPS LER DAHA UCUZ VE GÖRÜNÜMÜ DAHA GÜZEL TOSHİBA NEDENSE AŞIRI PAHALI ÜRÜNLER YAPIYOR.WİNDOWS ALEMİNİN APPLE I GİBİ BİŞEY.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
625 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler 4 yıl Mobilite: Zenfone 2, G Flex 2, Snapdragon 810 gecikmesi, Tegra X1 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim