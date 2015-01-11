CES 2015 : Toshiba Core M işlemcili Portege Z20t melez tablet modelini tanıttı





Geçen yıl sınırlı üretim nedeniyle çok fazla piyasada göremediğimiz Broadwell tabanlı Core M işlemcili dizüstü ve tablet modelleri CES 2015 fuarına adeta akın etti. Fansız yapısı nedeniyle daha ince cihazlara imkan tanıyan Core M işlemcili tablet modellerinden birisi de Toshiba'ya ait.





12.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Windows 8.1 işletim sistemli Portege Z20t modeli klavye hariç 8.8mm kalınlığa sahip ve ağırlığı da 725 gram. Opsiyonel Wacom sayısallaştırıcı sayesinde ekran 2048 baskı hassasiyet seviyesine kadar algılama yapabiliyor.





Ayrılabilir klavye içerisinde dahili batarya olduğu için cihaz toplamda 17.5 saat kullanım ömrü sunuyor. Sadece tablet olarak ise 9.1 saate ulaşabiliyor. Cihazın hedefi ise ilk etapta kurumsal müşteriler.





Ön ve arka kısmında kameralar olan tablet microHDMI, microUSB ve microSD bağlantılarına sahip. Klavye kısmında ise tam boy RGB, HDMI, Ethernet ve USB 3.0 portları yer alıyor. Klavyede ayrıca bir Kensington kilidi de mevcut.





Modelde 4GB/8GB RAM ile M.2 formatında 128GB/256GB SSD bellek seçenekleri bulunacak. Modeli başlangıç fiyatı ise 1399$. Eğer sayısallaştırıcı eklenirse fiyat 1899$'dan başlıyor. Ürün hali hazırda satışa başladı.