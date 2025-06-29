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    Kripto para borsalarında anlık varlık transferine engel

    MASAK tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre kripto para borsalarındaki varlık transferine iki önemli kısıtlama getiriliyor.

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    Özellikle son yıllarda gerek kara paranın aklanmasına karşı tedbirler gerekse ticaretin izlenebilmesi için ülkemizde kripto paralara karşı önemli düzenlemeler yapılıyor. Son olarak MASAK kripto para borsalarına yönelik önemli bir düzenleme yayınladı. 

    Kripto para borsalarında yeni dönem

    Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre bir kullanıcı, alım satım ya da yatırma işlemi yaptığı bir kripto varlığı en erken 48 saat sonra başka platformlara transfer edebilecek. İlk kripto varlık çekim işlemlerinde ise bu süre 72 saat olacak. Bu sayede şüpheli varlık işlemlerinin kısa sürede borsa dışına çıkması engellenecek. 

    Stabil coin olarak bildiğimiz dolara ya da başka para birimlerine endeksli kripto varlıkların günlük çekim limiti 3000 ABD doları ve aylık çekim limiti de 50000 ABD doları olacak. Bunun üzerindeki meblağlara izin verilmeyecek. Eğer platform ek güvenlik tedbirlerini yerine getirirse bu limitler iki katına çıkacak. Diğer kripto varlık türleri için bir kısıtlama bulunmuyor. 

    Bu iki fıkranın tek bir istisnası bulunuyor. Borsa yönetim kurulu onayı ile likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj yaptığına emin olunan müşteri için bu kurallar uygulanmayacak. Borsanın sürekli müşteriyi izleyerek bu faaliyetleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini doğrulaması gerekiyor. 

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