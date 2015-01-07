CES 2015 : Toshiba'dan orta seviye ikisi birarada tablet PC





CES 2015 fuarında çeşitli segmentlere hitap eden pek çok dizüstü ve tablet PC modellerine şahit oluyoruz. Bunlardan birisi orta seviyeye hitap eden ve ayrılabilir klavyesi ile dikkat çeken Toshiba Satellite Mini Click modeli.





8.9 inçlik IPS ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan Toshiba Satellite Mini Click, tablet olarak 9.8mm kalınlığında ve 470gr ağırlığında. Klavye takıldığında ise kalınlık 19.9mm, ağırlık ise 999gr oluyor. Model Windows 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.





1.8GHz saat hızına kadar çıkabilen Intel Atom Z3735F yongasetinden gücünü alan modelde 650MHz saat hızına kadar çıkabilen Intel HD entegre grafik birimi yer alıyor. 2GB RAM ve 32GB artırılabilir hafızanın yanında 8 saat kullanım süresi sunan bir batarya mevcut. Klavye ile birlikte bu süre 16 saate kadar çıkıyor. Tabletin kenarlarında Dolby Digital Plus destekli iki adet stereo hoparlör yer alıyor. Model 300 Avro fiyat etiketi ile Mart ayında Avrupa'da satışa sunulacak.

http://microsoft-news.com/toshiba-announces-satellite-click-mini-2-in-1-with-full-hd-display/