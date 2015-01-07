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CES 2015 : Toshiba'dan orta seviye ikisi birarada tablet PC

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Toshiba'dan orta seviye ikisi birarada tablet PC

CES 2015 fuarında çeşitli segmentlere hitap eden pek çok dizüstü ve tablet PC modellerine şahit oluyoruz. Bunlardan birisi orta seviyeye hitap eden ve ayrılabilir klavyesi ile dikkat çeken Toshiba Satellite Mini Click modeli. 

8.9 inçlik IPS ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan Toshiba Satellite Mini Click, tablet olarak 9.8mm kalınlığında ve 470gr ağırlığında. Klavye takıldığında ise kalınlık 19.9mm, ağırlık ise 999gr oluyor. Model Windows 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 

1.8GHz saat hızına kadar çıkabilen Intel Atom Z3735F yongasetinden gücünü alan modelde 650MHz saat hızına kadar çıkabilen Intel HD entegre grafik birimi yer alıyor. 2GB RAM ve 32GB artırılabilir hafızanın yanında 8 saat kullanım süresi sunan bir batarya mevcut. Klavye ile birlikte bu süre 16 saate kadar çıkıyor. Tabletin kenarlarında Dolby Digital Plus destekli iki adet stereo hoparlör yer alıyor. Model 300 Avro fiyat etiketi ile Mart ayında Avrupa'da satışa sunulacak.  

http://microsoft-news.com/toshiba-announces-satellite-click-mini-2-in-1-with-full-hd-display/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Toshiba her zaman Toshiba dır. Rakiplerin yazdığı çok belli bu yorumları yazık kendilerini küçültüyorlar.Ben 10 senedir kullanıyorum hiç sorun yaşamadım. Servis ise muhteşem
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doctor_bey 4 yıl
Türkiyeye pahalı gelirse
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Technotronic 4 yıl
Bu toshiba pc pazarından çekilmemiş miydi ?
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electro58 4 yıl
Toshibaya para verenleri anlamıyorum. Pahalı = kaliteli mantığı ne zaman bitecek? 2200TLye ci5 notebook satıyorlar. Bu fiyat politikasına bakılırsa bu cihazın TR satış fiyatı 1300TL olur.
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oktayakgoz 4 yıl
core m işlemcili modellere bakmak gerekiyor. mağaza birleştiriyorlar ne yapıyorlarsa yapsınlarda hem bilgisayar hem tablet işinden kurtulsak.
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zdniz 4 yıl
toshiba yapıyorsa bunu 1000 tl ye kaktırmaya çalışır toshiba eski toshiba diyil eskiden kaliteydi suan fısss servisi berbat fiyat desen herparçası uçuk laptoplarında bile c serisi giriş seviyesi asus marka ile fiyatları aynı yurdısı fiyatları makul ama ülkemizde çok yüksek nedense.
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Gece772 4 yıl
Tablet pc...
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javaprof 4 yıl
3735 mi kaldı paranızı buna vermeyiniz casper aynı işlemvili 2 si bi aradayı 599 litraya satıyor z3775 ve aşağısı çöp hiç türkiyeye getirmesinler bile.
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